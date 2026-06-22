Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චමාරි අතාපත්තු විශ්වකප අසාර්ථකත්වයෙන් පසු තමා 'නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි' යැයි පිළිගනී

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චමාරි අතාපත්තු විශ්වකප අසාර්ථකත්වයෙන් පසු තමා 'නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි' යැයි පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් නායිකා චමාරි අතාපත්තු, බ්‍රිස්ටල්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවති තරගයේ දී පරාජය වීමෙන් අනතුරුව, "නායිකාවක් ලෙස තමා අසාර්ථකයෙකු" බව අවංකව හා හදවතින් පිළිගෙන තිබේ. මෙම ප්‍රතිඵලය 2026 කාන්තා T20 විශ්වකපයේ අර්ධ අවසන් මඟට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවේශ වීමේ අපේක්ෂාවන් දැඩි ලෙස සුන් කර ඇත.

2 වන කණ්ඩායමේ දුෂ්කර තත්ත්වය

මෙම පරාජය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව 2 වන කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් හයෙන් පස්වන ස්ථානයට පසුබැස ඇති අතර, තරගාවලියේ නොකඩවා ඉදිරියට යාමේ හැකියාව ක්‍රමයෙන් ශූන්‍ය වෙමින් පවතී. කාන්තා ක්‍රිකට්හි තරගකාරී බලවේගයක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට දැඩි වෙහෙස මහන්සි ගත් කණ්ඩායමකට මෙය තරගාවලියේ මේ දක්වා ගත කළ ගමනේ කටුක පිළිබිඹුවකි.

අතාපත්තුගේ අවංක පිළිගැනීම

වගකීමෙන් ඉවත් නොවන චමාරි අතාපත්තු, පරාජයෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් වී ජය ශ්‍රීයේ භාරය තමා වෙත ගෙන, නායකත්වයේ දුර්වලතාවයන් ප්‍රසිද්ධියේ පිළිගැනීමට සූදානම් වූ ඇයගේ හැසිරීම, ශ්‍රී ලංකා පුරා ක්‍රිකට් රසිකයින්ගේ ප්‍රශංසාව හා සානුකම්පාව දිනා ගෙන ඇත.

"මම හිතන්නේ නායිකාවක් ලෙස මම අසාර්ථකයෙක්," යනුවෙන් අතාපත්තු ප්‍රකාශ කළ අතර, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි මුහුණ ලෙස ඇය දරන පීඩනය කැපී පෙනෙන පෞද්ගලික අවංකත්වයකින් එය ඉස්මතු කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වකප අපේක්ෂාවලට මෙයින් සිදු වන බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාව කණ්ඩායමේ පස්වන ස්ථානයේ සිටීමත් සමඟ අර්ධ අවසන් පූරවට ළඟා වීමේ මඟ අතිශය දුෂ්කර වී ඇත. ඉදිරියට යාමේ යම් යථාර්ථවාදී අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට නම්, වෙනත් ස්ථානවල හිතකර ප්‍රතිඵල සමඟ ප්‍රතිඵලවල සැලකිය යුතු හැරවුමක් අවශ්‍ය වේ. තරගාවලියෙන් අර්ථවත් යමක් ලබා ගත හැකි නම්, පිතිකරණය හා පන්දු යැවීම යන දෙඅංශයෙන්ම ක්ෂණික දියුණුවක් ඉල්ලා සිටී.

අඳුරු දෘෂ්ටිකෝණය තිබියදීත්, ගෝලීය කාන්තා ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම සුප්‍රසිද්ධ හා දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් අතර අතාපත්තු ශේෂ වී ඇති අතර, ඇය සිය හොඳම ක්‍රීඩා රූපය නැවත සොයාගෙන ඉතිරි තරග තුළ තමා වටා සිටින අය දිරිගැන්වීමට ඇයට හැකි වේ යැයි බොහෝ සහායයෝ බලාපොරොත්තු ගනිති.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් කණ්ඩායම දිනෙන් දිනෙන් බලාපොරොත්තු රහිත වෙමින් ගිය විශ්වකප ව්‍යාපාරය ගලවා ගැනීම සඳහා සටන් කරන ආකාරය කුතූහලයෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වොෂිංටනය තාවකාලිකව ඉරාන තෙල් සම්බාධක ලිහිල් කරයි — රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා අනුගාමීව Sinhala

වොෂිංටනය තාවකාලිකව ඉරාන තෙල් සම්බාධක ලිහිල් කරයි — රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා අනුගාමීව

ඇමෙරිකාව ඉරාන අමු තෙල් සම්බාධකවලින් තාවකාලික සහනයක් ලබාදීමට එකඟ වේ වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ඵලදායී රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා සිදු වූ බව ඇමෙරිකානු නිලධාරීන් සඳහන්…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් අයර්ලන්තය හමුවේ තීරණාත්මක T20 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරගයකට එළඹෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් අයර්ලන්තය හමුවේ තීරණාත්මක T20 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරගයකට එළඹෙයි

2026 ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ තම ඉරණම තීරණය විය හැකි තීරණාත්මක තරගයකට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අයර්ලන්තය හමුවේ ඉදිරිපත්…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යේ මුහුදේ සිරවූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යේ මුහුදේ සිරවූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරාගනී

2026 ජූනි 22 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, අනතුරුදායක කාලගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී වරායට නැවත පැමිණීමට අපොහොසත් වූ මසුන් අල්ලන ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවක් සහ එහි…

22 Jun 2026 Discuss