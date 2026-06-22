බ්රිතාන්ය අගමැති කීර් ස්ටාමර් ලේබර් පක්ෂ කැරැල්ල සහ අතුරු මැතිවරණ පරාජයෙන් පසු ඉල්ලා අස්වෙයි
බ්රිතාන්ය අගමැති කීර් ස්ටාමර් තම ලේබර් පක්ෂය තුළින්ම දැඩි හා ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් පැවති පීඩනයට මුහුණ දෙමින්, රූපවාහිනී ජාතික ප්රකාශයක් මගින් ඉල්ලා අස්වීම නිවේදනය කරමින් තම නිල ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත.
ප්රතිවාදී ඇන්ඩි බර්නම් උතුරු බටහිර එංගලන්තයේ පාර්ලිමේන්තු ආසනයක් දිනා ගනිමින් අතුරු මැතිවරණයේ තීරණාත්මක ජයග්රහණයක් ලබාගත් පසු මෙම ඉල්ලා අස්වීම සිදු විය — මෙම ප්රතිඵලය ස්ටාමර්ගේ බලය හා නායකත්ව තත්ත්වයට සෘජු හා හානිකර පහරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.
අභ්යන්තර පීඩනය
වයස අවුරුදු 63 වන ස්ටාමර්, ඔහුගේ劇ාත්මක ධූරත්යාගයට පෙර ලේබර් පිලෙන් ඇතිවූ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන නොසෑහීම්කාරිත්වයකට මුහුණ දී සිටියේය. අතුරු මැතිවරණ ප්රතිඵලය ඔහුගේම පක්ෂයේ සාමාජිකයන් අතර ගොඩනැගෙමින් තිබූ අසතුටාසන්තෘෂ්ටිය ස්ඵටිකගත කළ බවක් පෙනී ගිය අතර, එය අවසානයේ ඔහුට ඉවසා සිටිය නොහැකි ආකාරයේ අභියෝගයක් බවට පත් විය.
ඇන්ඩි බර්නම්ගේ ජයග්රහණය, ලේබර් ව්යාපාරයේ සැලකිය යුතු කොටසක් විකල්ප නායකයකු පිටුපස එක්රැස් වීමට සූදානම් බවට දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් විසින් සංඥාවක් ලෙස දැකීමෙන්, පක්ෂයේ හා රජයේ ශීර්ෂ ස්ථානයේ ස්ටාමර්ගේ තත්ත්වය තව දුරටත් ඛාදනය විය.
රූපවාහිනී සමුගැනීමක්
ස්ටාමර් ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ප්රකාශය නිල රූපවාහිනී සම්බොධනයකින් ඉදිරිපත් කළ අතර, එය අගමැතිවරයා ලෙස ඔහුගේ ධූර කාලය නිමාවීම සනිටුහන් කළේය. මෙම නිවේදනය බ්රිතාන්ය දේශපාලන කවයන් හරහා කම්පන රැල්ලක් ඇති කළ අතර, ඉක්මනින් ජාත්යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.
නායකත්ව සංක්රමණය සහ ලේබර් රජයේ අනාගත දිශානතිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, පක්ෂය ඉදිරි පියවර තීරණය කිරීමට ගමන් කරන ඉදිරි දිනවලදී ඉස්මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.