වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකින් පසු ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්රියාමාර්ග
ඉන්දීය කිශෝර ක්රිකට් අරුමයක් වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමක් ඇතිවූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) ආයතනය සිය ක්රීඩකයන් ගණනාවකට එරෙහිව විනය ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
සිද්ධිය නිල ප්රතිචාරයක් අවුලුවයි
ගැටුමේ තොරතුරු එළිදරව් වූ වහාම පාලක මණ්ඩලය ක්රියාත්මක වූ අතර, ජාතික නියෝජිතයන්ට නුසුදුසු හැසිරීම් ඉවසා නොසිටින බවට එය ඉඟි කළේය. සිද්ධියේ සම්පූර්ණ විස්තර නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ක්රිකට් ලෝකය පුරා තම පිපිරෙන ක්රීඩා ශෛලියෙන් ශීර්ෂාංක සාදාගත් ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයන් සහ ඉහළින් ඇගයෙන ලද තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු වයිභව් සූර්යවංශී අතර ගැටලුවක් ඇති වූ බව වාර්තා පෙන්වා දේ.
ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්රියාමාර්ග
සිද්ධියට සම්බන්ධ බව සැලකෙන ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්රියාමාර්ග ආරම්භ කළ බව ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය තහවුරු කළේය. විනය කටයුතුවලට මුහුණ දෙන පුද්ගලයන් නාමිකව ප්රසිද්ධියට පත් කිරීමට මණ්ඩලය තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැති අතර, පනවන ලද දඬුවම්වල ස්වභාවය ද නිල වශයෙන් දැනුම් දීමට ඉතිරිව ඇත.
මණ්ඩලයේ මෙම ඉක්මන් මැදිහත්වීම, ජාත්යන්තර සගයන් සමඟ ඇති සබඳතාවලදී ද වෘත්තීය හැසිරීම හා ක්රීඩා ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳ දැඩි ස්ථාවරයක් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ගන්නා බවට පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සඳහා ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කණ්ඩායම ජාත්යන්තර රඟදැක්වීමේ මෙන් ම තමන්ගේ කීර්තිය ද නැවත ගොඩනැගීමට ප්රයත්න ගන්නා සංවේදී මොහොතක මෙම සිද්ධිය ඇති වී ඇත. මෙවැනි විනය සිද්ධීන් මගින් ක්රීඩාංගනයේ මෙන් ම ක්රීඩාංගනයෙන් පිටත ද කණ්ඩායමේ හැසිරීම කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ගන්නා ලද මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් හෙලීමේ අවදානමක් ඇත.
- සම්බන්ධ ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය නිල විනය ක්රියාවලියක් ආරම්භ කර ඇත
- ගැටුමට ඉන්දීය තරුණ ක්රීඩකයෙකු වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ වූ බව වාර්තා වේ
- ක්රියාමාර්ගවලට ලක් වන ක්රීඩකයන් නිල වශයෙන් හඳුනා ගැනීමට මණ්ඩලය තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත
- දඬුවම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේදී නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය සිය විමර්ශනයේ ප්රතිඵල ගෙනහැර දක්වන සවිස්තරාත්මක නිල ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැති අතර, කාරණය දිග හැරෙන්නේ කෙසේදැයි රටපුරා ක්රිකට් රසිකයෝ උනන්දුවෙන් බලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.