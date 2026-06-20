Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග

ඉන්දීය කිශෝර ක්‍රිකට් අරුමයක් වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමක් ඇතිවූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය සිය ක්‍රීඩකයන් ගණනාවකට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

සිද්ධිය නිල ප්‍රතිචාරයක් අවුලුවයි

ගැටුමේ තොරතුරු එළිදරව් වූ වහාම පාලක මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වූ අතර, ජාතික නියෝජිතයන්ට නුසුදුසු හැසිරීම් ඉවසා නොසිටින බවට එය ඉඟි කළේය. සිද්ධියේ සම්පූර්ණ විස්තර නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා තම පිපිරෙන ක්‍රීඩා ශෛලියෙන් ශීර්ෂාංක සාදාගත් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් සහ ඉහළින් ඇගයෙන ලද තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු වයිභව් සූර්යවංශී අතර ගැටලුවක් ඇති වූ බව වාර්තා පෙන්වා දේ.

ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග

සිද්ධියට සම්බන්ධ බව සැලකෙන ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තහවුරු කළේය. විනය කටයුතුවලට මුහුණ දෙන පුද්ගලයන් නාමිකව ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට මණ්ඩලය තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැති අතර, පනවන ලද දඬුවම්වල ස්වභාවය ද නිල වශයෙන් දැනුම් දීමට ඉතිරිව ඇත.

මණ්ඩලයේ මෙම ඉක්මන් මැදිහත්වීම, ජාත්‍යන්තර සගයන් සමඟ ඇති සබඳතාවලදී ද වෘත්තීය හැසිරීම හා ක්‍රීඩා ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳ දැඩි ස්ථාවරයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගන්නා බවට පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීමේ මෙන් ම තමන්ගේ කීර්තිය ද නැවත ගොඩනැගීමට ප්‍රයත්න ගන්නා සංවේදී මොහොතක මෙම සිද්ධිය ඇති වී ඇත. මෙවැනි විනය සිද්ධීන් මගින් ක්‍රීඩාංගනයේ මෙන් ම ක්‍රීඩාංගනයෙන් පිටත ද කණ්ඩායමේ හැසිරීම කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ගන්නා ලද මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් හෙලීමේ අවදානමක් ඇත.

  • සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිල විනය ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කර ඇත
  • ගැටුමට ඉන්දීය තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ වූ බව වාර්තා වේ
  • ක්‍රියාමාර්ගවලට ලක් වන ක්‍රීඩකයන් නිල වශයෙන් හඳුනා ගැනීමට මණ්ඩලය තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත
  • දඬුවම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේදී නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සිය විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල ගෙනහැර දක්වන සවිස්තරාත්මක නිල ප්‍රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැති අතර, කාරණය දිග හැරෙන්නේ කෙසේදැයි රටපුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ උනන්දුවෙන් බලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තීරණාත්මක අර්ධ අවසන් තරඟයට සූදානම් වෙද්දී, ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායමට අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය සහ ගෝලීය කාන්තා…

20 Jun 2026 Discuss
CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම් Sinhala

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ…

20 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි Sinhala

ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අසල්වැසි දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ…

20 Jun 2026 Discuss