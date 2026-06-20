ශ්රී ලංකාව සහ තායිලන්තය වෙළඳ සබඳතා හා ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාව, තායිලන්තය සමඟ පවතින දීර්ඝකාලීන සබඳතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කර පුළුල් කිරීමට සූදානම් බව ප්රකාශ කර ඇති අතර, දෙරට ම වෙළඳ, ආර්ථික හා සංස්කෘතික ක්ෂේත්රයන්හි සහයෝගිතාව තීව්ර කිරීම අරමුණු කර ගෙන සිටී.
දෙරට අතර ගැඹුරු ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික බැඳීම් පවතින අතර, දෙපාර්ශ්වයේ ම නිලධාරීන් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම හරහා එම සුහදතාව ස්පර්ශ කළ හැකි ආර්ථික ප්රගතියක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට දැඩි කැමැත්තක් පළ කර ඇත.
හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනඟන ලද හවුල් ඉතිහාසයක්
ශ්රී ලංකාව සහ තායිලන්තය, හවුල් බෞද්ධ උරුමය හා දශක ගණනාවක් පුරා ජනතාව අතර ගොඩනැගී ඇති සබඳතා පදනම් කරගත් උණුසුම් රාජ්ය තාන්ත්රික සබඳතා දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ඇත. දෙරටේ ම නායකයින් දැන් මෙම පදනම භාවිත කරමින් නූතන ගෝලීය ආර්ථිකයේ අවශ්යතාවලට ගැළපෙන වඩාත් ශක්තිමත් ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමට ප්රයත්න දරති.
සහයෝගිතාව පුළුල් කිරීමට ගනු ලැබූ නවතම පියවර, දූපත් රාජ්යය ලෙස ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයමින් සිය වෙළඳ සබඳතා විවිධාංගීකරණය කිරීමට හා ආයෝජන誘致 කිරීමට ගන්නා පුළුල් උපායමාර්ගික ක්රියාමාර්ගයක ප්රතිබිම්බයකි.
සහයෝගිතාවේ ප්රධාන ක්ෂේත්ර
දෙරට වඩාත් සමීපව කටයුතු කළ හැකි ප්රමුඛතා ක්ෂේත්ර කිහිපයක් නිලධාරීන් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඒවා අතර:
- ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම හා වෙළඳපොළ ප්රවේශය
- ආයෝජන ප්රවර්ධනය හා ආර්ථික සංවර්ධනය
- සංස්කෘතික හා ජනතාව අතර හුවමාරු
- සංචාරක සහයෝගිතාව
ශ්රී ලංකාවට උපායමාර්ගික වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවට අනුව, ගිනිකොනදිග ආසියාවේ වඩාත් ගතිකත්වයෙන් යුත් ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් වන තායිලන්තය සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීම සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික වටිනාකමක් දරයි. තායිලන්තය පුළුල් ආසියාන් කලාපයට ද්වාරයක් ලෙස ක්රියා කරන අතර, ශක්තිමත් ආර්ථික සබඳතා ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට හා ව්යාපාරවලට නව අවස්ථා විවර කළ හැකිය.
මෑත කාලීන මූල්ය අභියෝගවලින් පසු ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය යළි ගොඩනැගීමට හා ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, මෙවැනි ශක්තිමත් කලාපීය හවුල්කාරිත්ව ගොඩනැගීම දිගුකාලීන තිරසාර වර්ධනයක් සුරක්ෂිත කිරීමට ඉදිරිදිශානතිය කරා ගත් තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ.
ඉදිරි මාසවල දී සහයෝගිතාවේ පුළුල් කළ ක්ෂේත්ර විධිමත් කිරීම ඉලක්ක කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා දෙරජයන් විසින් ම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.