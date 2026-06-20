Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී

අසාමාන්‍ය විඳදරාගැනීමේ ජයග්‍රහණය තරුණ පිළිකා රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කරයි

ඉන්දීය ජාතික මූලයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු, ළමා පිළිකා පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් රැස් කිරීමේ අරමුණින් දින හයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග දිව යමින් සුවිශේෂ අල්ට්‍රාමැරතන් ජයග්‍රහණයක් සාක්ෂාත් කර ගෙන ඇත. දකුණු ආසියාව පුරා වැඩි අවධානයක් හා සම්පත් ඉල්ලා සිටින මෙම කාරණය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි.

මෙම දුෂ්කර අභියෝගය තුළ ක්‍රීඩකයා උතුරේ සිට දකුණට දිවෙන දූපතේ සම්පූර්ण දිග ආවරණය කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ භූ දර්ශනය හා නිවර්තන දේශගුණය හරහා අඛණ්ඩ දිගු දුර දිවීමේ ශාරීරික හා මානසික ඉල්ලීම්වලට එරෙහිව සටන් කළේය.

සැතපුම් ගණනට ඔබ්බෙන් වූ මෙහෙවර

ළමා පිළිකා කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමටත්, තරුණ රෝගීන්ගේ ප්‍රතිකාර ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීම ඉලක්ක කරගත් පර්යේෂණ සඳහා මූල්‍යමය සහාය ලබා දීමටත් යන පැහැදිලි මානවධර්මීය අරමුණක් ඇතිව මෙම දිවීම සිදු කෙරිණි. ළමා පිළිකා රෝගය කලාපය තුළ සැලකිය යුතු සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ව පවතින අතර, බොහෝ පවුල් සුදුසු සත්කාර හා සහාය ලබා ගැනීමෙහිලා අපහසුතාවන්ට මුහුණ දෙයි.

දින හයක් තුළ එතරම් දැඩි මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ක්‍රීඩකයා දැක්වූ අධිෂ්ඨානය, සුවිශේෂ ශාරීරික සූදානමක් මෙන්ම කාරණාව සඳහා ගැඹුරු පෞද්ගලික කැපවීමක් ගෙන හැර දක්වයි.

දූපතට ආභාෂය ලබා දෙමින්

මෙම ගමන ප්‍රත්‍යක්ෂව දැක හෝ අනුගමනය කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ක්‍රීඩකයාගේ සුවිශේෂ විඳදරාගැනීම හා ඊට පිටුපස ඇති සදාචාරාත්මක කාරණාව යන දෙකටම සහාය ප්‍රකාශ කරමින්, අභියෝගය ගැන ඇදහිය නොහැකි ලෙස ප්‍රශංසා දැක්වීය.

  • දිවීම ශ්‍රී ලංකාවේ එක් කෙළවරේ සිට අනෙක් කෙළවර දක්වා දූපතේ සම්පූර්ණ දිග ආවරණය කළේය
  • සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණය අඛණ්ඩ දින හයක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කෙරිණි
  • රැස් කරන ලද අරමුදල් ළමා පිළිකා පර්යේෂණ මුලපිරීම් වෙත යොමු කෙරේ
  • ක්‍රීඩකයා ඉන්දීය ජාතික මූලයකින් යුතු පුද්ගලයෙකි

මෙවැනි සිදුවීම්, පෞද්ගලික අධිෂ්ඨානය අර්ථවත් සමාජ බලපෑමක් සඳහා යොදා ගත හැකි ආකාරය ගැන ප්‍රබල සිහිවටනයක් ලෙස සේවය කරන අතර, සමාජයේ වඩාත්ම අනාරක්ෂිත සාමාජිකයන් වන ජීවිතයට තර්ජනාත්මක රෝගවලට මුහුණ දෙන දරුවන් වෙනුවෙන් ප්‍රජාවන් එකිනෙකා ළඟා කරවයි.

මෙම දිවීම, ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණය හා කරුණාබර අරමුදල් රැස් කිරීමේ මෙහෙවර ඒකාබද්ධ කරමින්, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසයේ සිදු කෙරුණු සුවිශේෂ විඳදරාගැනීමේ අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස නැගී සිටී.

ළමා පිළිකා පර්යේෂණ උත්සාහයන්ට දායක වීමටත්, ශ්‍රී ලංකාව හා පුළුල් කලාපය හරහා වූ තරුණ රෝගීන්ට ඔවුන් සුදුස්සෝ වන සත්කාර හා අවධානය ලැබෙන බව සහතික කිරීමටත් සහාය දක්වන්නන් හා ප්‍රාර්ථනා කරන්නන් දිරිගන්වනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක්

ආසන්නව පැවැත්වෙන ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉදිරිපිට උද්යෝගය ඉහළ යමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රිකට් ලෝකය සිතා බලන්නට සැලකිළිමත් කළ…

20 Jun 2026 Discuss
ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි Sinhala

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆිට්ස්එයාර්, කොළඹ සහ ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරය සම්බන්ධ කරමින් කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගුවන්…

20 Jun 2026 Discuss
ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්දියාව — නව දිල්ලිය Sinhala

ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්දියාව — නව දිල්ලිය

ශ්‍රී ලංකාව විධිමත් අනුමැතිය ලබා දෙන අවස්ථාවේ සිටම ප්‍රධාන ද්විපාර්ශ්වික ව්‍යාපෘතියක් සඳහා වැඩ ආරම්භ කිරීමට ඉන්දියාව සූදානම් බව නව දිල්ලියෙන් වාර්තා වේ.…

20 Jun 2026 Discuss