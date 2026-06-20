Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

අසල්වැසි දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රముඛ ව්‍යාපාරික නායකයින් සමඟ හමුවී ඇති අතර, මෙය ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ හා ආයෝජන සබඳතාවල වර්ධනය වන ගතිවේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම හමුවට ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සහ ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික මෙහෙයුමේ නිලධාරීන් එක්ව, ආර්ථික සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීම සහ දෙරටටම හිතකර අවස්ථා ගවේෂණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.

ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ප්‍රමුඛ තේමාව ලෙස

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටින අතර, කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර වාණිජ සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යාමට හා වර්ධනය කිරීමට මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා අත්‍යවශ්‍ය බව සැලකේ. සාකච්ඡාවලට සහභාගී වූ ව්‍යාපාරික නායකයින් වෙළඳ පහසුකම්, ආයෝජන අවස්ථා සහ අංශ ගත සහයෝගීතාව සම්බන්ධ කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරිණි.

දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා නැවත ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, තම සුවය ලැබීමේ හා දිගුකාලීන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඉන්දියාව කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් වැඩිවන විශ්වාසයක් තබා ඇත.

උපායමාර්ගික වැදගත්කමකින් යුත් සම්බන්ධතාවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික දුෂ්කරතා අතරතුර ඉන්දියාව අර්ථවත් සහාය ලබාදී ඇති අතර, අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල බරපතල හිඟය සමාල කිරීමට දිවයිනට හැකිවූයේ ඉන්දියාව සපයන ලද මූල්‍ය ආධාර හා ණය රේඛා හේතුවෙනි.

මෙවැනි රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා, දෙරට රජයන් අතර පවතින සුහදතාව පෞද්ගලික අංශයට හා පොදු ජනතාවට ප්‍රායෝගික ආර්ථික ප්‍රතිඵල ලෙස පරිවර්තනය කිරීමේ වැදගත් වේදිකාවක් ලෙස සැලකේ.

දෙපාර්ශ්වයම පවතින රාමු මත ගොඩනැගීමට උනන්දු වෙමින් සිටින බැවින්, ඉදිරි මාසවල දී ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රිකයින් සහ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික පාර්ශ්වකරුවන් අතර අඛණ්ඩ සංවාදය, වෙළඳාම, නිෂ්පාදනය හා ආයෝජනය සඳහා නව මාර්ග විවෘත කිරීමට හේතුවනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තීරණාත්මක අර්ධ අවසන් තරඟයට සූදානම් වෙද්දී, ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායමට අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය සහ ගෝලීය කාන්තා…

20 Jun 2026 Discuss
CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම් Sinhala

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය වෙළඳ සබඳතා හා ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය වෙළඳ සබඳතා හා ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය සමඟ පවතින දීර්ඝකාලීන සබඳතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කර පුළුල් කිරීමට සූදානම් බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, දෙරට ම වෙළඳ, ආර්ථික හා සංස්කෘතික…

20 Jun 2026 Discuss