ඒකාබද්ධ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශ්රී ලංකාවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්දියාව — නව දිල්ලිය
ශ්රී ලංකාව විධිමත් අනුමැතිය ලබා දෙන අවස්ථාවේ සිටම ප්රධාන ද්විපාර්ශ්වික ව්යාපෘතියක් සඳහා වැඩ ආරම්භ කිරීමට ඉන්දියාව සූදානම් බව නව දිල්ලියෙන් වාර්තා වේ.
ක්රියාත්මක වීමට ඉන්දියාව සූදානම්
ඉන්දීය නිලධාරීන් පැහැදිලි කර ඇත්තේ, ඔවුන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් සියලු අවශ්ය සූදානම් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, කොළඹ නිල අනුමැතිය ලබා දෙන මොහොතේ සිටම ව්යාපෘතිය ප්රමාදයකින් තොරව ක්රියාත්මක කළ හැකි බවයි. ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් උපාය මාර්ගික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් දරන මෙවන් කාලයක, ශ්රී ලංකාව සමඟ සහයෝගිතාව ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉන්දියාව දක්වන උනන්දුව මෙම ප්රකාශය ඉස්මතු කරයි.
ව්යාපෘතියේ නිශ්චිත විස්තර ප්රසිද්ධ කර නොමැති නමුත්, ඉන්දීය පාර්ශ්වයේ පණිවිඩය අතිශය පැහැදිලිය — තීරණය ගැනීමේ බර දැන් ශ්රී ලංකාවේ උරහිස් මතය.
කලාපීය ප්රමුඛතා මත ගොඩනැගුණු සබඳතාවක්
ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර වෙළඳාම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, බලශක්තිය හා සංස්කෘතික හුවමාරුව ආශ්රිත ගැඹුරු බැඳීම් පවතී. 2022 දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ක්රියා කරන තත්ත්වය තුළ, නව දිල්ලිය විවිධ ආයෝජන මූලිකාංග හා සංවර්ධන ආධාර වැඩසටහන් ඔස්සේ කොළඹ සමඟ සිය සබඳතා ශක්තිමත් කර ඇත.
මෙම නවතම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව ගන්නා ක්රියාශීලී ස්ථාවරය, ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි රටට බලපෑම් කිරීමට තරඟකාරී කලාපීය බලවතුන් සිටින මෙවන් සන්දර්භයක, නව දිල්ලිය ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ සංවර්ධන හවුල්කරු ලෙස ස්ථාපිත කර ගැනීමේ පුළුල් රටාව පිළිබිඹු කරයි.
කොළඹගේ ඊළඟ පියවර
දැන් ශ්රී ලංකා රජය විසින් කොන්දේසි ඇගයීමට ලක් කර අවශ්ය අනුමැතීන් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරියට යාමේ වගකීම පැවරී ඇත. ශ්රී ලංකාව ආයෝජන誘ශ්ය කර ගනිමින් ආර්ථික ගතිය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ක්රියා කරන මෙවන් සන්දර්භයක, ද්විපාර්ශ්වික මූලිකාංග සම්බන්ධයෙන් කාලෝචිත ලෙස තීරණ ගැනීම ඉතා වැදගත් බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
ශ්රී ලංකාව නිල අනුමැතිය ලබා දීමට අපේක්ෂිත කාල රාමුවක් ප්රසිද්ධියේ නිවේදනය කර නොමැති නමුත්, දෙරට රජයන් අතර සාකච්ඡා රාජ්යතාන්ත්රික මට්ටමින් අඛණ්ඩව පවතින බව නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.