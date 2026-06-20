ICC සභාපති ජේ ෂා ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ක්රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි
ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලයේ සභාපති ජේ ෂා ශ්රී ලංකාවට උසස් මට්ටමේ සංචාරයක් සිදු කරමින්, දිවයිනේ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ අනාගත සංවර්ධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හමු විය.
ඉහළම මට්ටමේ හමුවීමක්
ICC සභාපතිවරයා සහ ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය නායකයා අතර පැවති මෙම හමුව, ශ්රී ලාංකික සංස්කෘතියේ හා ජාතික අනන්යතාවයේ ඇති ශ්රේෂ්ඨ ගලක් ලෙස ක්රිකට් ක්රීඩාවට දෙපාර්ශ්වයම ලබා දෙන වැදගත්කම අවධාරනය කළේය. සාකච්ඡා කේන්ද්ර වූයේ රට තුළ සියළු මට්ටම්වලින් ක්රීඩාව තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමේ උපාය මාර්ග කෙරෙහි ය — එනම් පාදම් මට්ටමේ සංවර්ධනයේ සිට ජාත්යන්තර ශ්රේෂ්ඨ වේදිකාව දක්වා ය.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ කේන්ද්රීය භූමිකාව
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ක්රිකට් ක්රීඩාවට වඩාත්ම ඇල්මක් දක්වන ජාතීන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති අතර, ලෝක වේදිකාවේ මහා ක්රීඩකයින් හා අමතක නොවන මොහොතන් බිහිකර ඇත. ජේ ෂාගේ මෙම සංචාරය, ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ගෝලීය පාලන මණ්ඩලය ඒ උරුමය රැකගැනීමට සහ අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා එය ඉදිරියට ගෙන යාමට දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කර ඇති බවේ සංඥාවකි.
ICC සහ ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් බලධාරීන් අතර වැඩි ආයෝජනයක් හා සහයෝගීතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ අවස්ථා මෙම සාකච්ඡාවලදී සොයා බැලූ බව දැනගන්නට ලැබෙන අතර, දිවයිනේ ක්රිකට් යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සහ ජාත්යන්තරව තරඟකාරී තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම ඒ සඳහා ඉලක්ක කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩාවට ධනාත්මක සංඥාවක්
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයින්ට මෙන්ම පරිපාලකයින්ටද, ICC සභාපතිවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා අතර ඇති වූ මෙම සම්බන්ධතාවය රජය සහ ජාත්යන්තර ක්රීඩාව යන දෙඅංශයෙහිම ඉහළම මට්ටම්වලින් ලැබෙන සහයෝගයේ ශුභදායක ප්රකාශනයක් ලෙස දැකිය හැකිය. ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ගෝලීය නායකත්වය සහ ජාතික රාජ්ය නායකයින් අතර මෙවැනි සෘජු සංවාදයක් සාපේක්ෂ වශයෙන් දුර්ලභ බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන අතර, ඒ නිසා මෙම සංචාරය විශේෂ සැලකිල්ලට භාජනය වේ.
හමුව අවසානයේ කිසිදු විධිමත් ගිවිසුමක් හෝ නිශ්චිත ප්රතිපත්ති නිවේදනයක් ක්ෂණිකව හෙළිදරව් නොකළ ද, ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ක්රීඩාවට සශ්රීක අනාගතයක් සහතික කිරීම කරා තබන ධනාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම සම්බන්ධතාවය පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.