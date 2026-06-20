Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ICC සභාපති ජේ ෂා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ICC සභාපති ජේ ෂා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සභාපති ජේ ෂා ශ්‍රී ලංකාවට උසස් මට්ටමේ සංචාරයක් සිදු කරමින්, දිවයිනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගත සංවර්ධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හමු විය.

ඉහළම මට්ටමේ හමුවීමක්

ICC සභාපතිවරයා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයා අතර පැවති මෙම හමුව, ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියේ හා ජාතික අනන්‍යතාවයේ ඇති ශ්‍රේෂ්ඨ ගලක් ලෙස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දෙපාර්ශ්වයම ලබා දෙන වැදගත්කම අවධාරනය කළේය. සාකච්ඡා කේන්ද්‍ර වූයේ රට තුළ සියළු මට්ටම්වලින් ක්‍රීඩාව තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමේ උපාය මාර්ග කෙරෙහි ය — එනම් පාදම් මට්ටමේ සංවර්ධනයේ සිට ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේෂ්ඨ වේදිකාව දක්වා ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාව

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වඩාත්ම ඇල්මක් දක්වන ජාතීන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති අතර, ලෝක වේදිකාවේ මහා ක්‍රීඩකයින් හා අමතක නොවන මොහොතන් බිහිකර ඇත. ජේ ෂාගේ මෙම සංචාරය, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගෝලීය පාලන මණ්ඩලය ඒ උරුමය රැකගැනීමට සහ අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා එය ඉදිරියට ගෙන යාමට දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කර ඇති බවේ සංඥාවකි.

ICC සහ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් බලධාරීන් අතර වැඩි ආයෝජනයක් හා සහයෝගීතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ අවස්ථා මෙම සාකච්ඡාවලදී සොයා බැලූ බව දැනගන්නට ලැබෙන අතර, දිවයිනේ ක්‍රිකට් යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සහ ජාත්‍යන්තරව තරඟකාරී තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම ඒ සඳහා ඉලක්ක කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ධනාත්මක සංඥාවක්

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයින්ට මෙන්ම පරිපාලකයින්ටද, ICC සභාපතිවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා අතර ඇති වූ මෙම සම්බන්ධතාවය රජය සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාව යන දෙඅංශයෙහිම ඉහළම මට්ටම්වලින් ලැබෙන සහයෝගයේ ශුභදායක ප්‍රකාශනයක් ලෙස දැකිය හැකිය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගෝලීය නායකත්වය සහ ජාතික රාජ්‍ය නායකයින් අතර මෙවැනි සෘජු සංවාදයක් සාපේක්ෂ වශයෙන් දුර්ලභ බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන අතර, ඒ නිසා මෙම සංචාරය විශේෂ සැලකිල්ලට භාජනය වේ.

හමුව අවසානයේ කිසිදු විධිමත් ගිවිසුමක් හෝ නිශ්චිත ප්‍රතිපත්ති නිවේදනයක් ක්ෂණිකව හෙළිදරව් නොකළ ද, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සශ්‍රීක අනාගතයක් සහතික කිරීම කරා තබන ධනාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම සම්බන්ධතාවය පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඉතිහාසය අතට ගැනීමට සූදානම් — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සෙමිනල් ස්ථානය තහවුරු කරගැනීමේ තර්ජනයක Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඉතිහාසය අතට ගැනීමට සූදානම් — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සෙමිනල් ස්ථානය තහවුරු කරගැනීමේ තර්ජනයක

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතක් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය උද්වේගකර අවසානයක් කරා ගමන් කරන අතර, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්…

20 Jun 2026 Discuss
අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි Sinhala

අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, රටේ එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ගවල ගමන් කරන සියලුම රියදුරන් සහ මගීන් සඳහා අනිවාර්ය ආසන පටි රෙගුලාසි දැඩි ලෙස බලාත්මක කිරීම ආරම්භ කරමින්…

20 Jun 2026 Discuss
FitsAir කොළඹ සහ අහමදාබාද් අතර සෘජු ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි — එකම නොනවතින සම්බන්ධතාව බවට පත්වෙයි Sinhala

FitsAir කොළඹ සහ අහමදාබාද් අතර සෘජු ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි — එකම නොනවතින සම්බන්ධතාව බවට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන FitsAir, කොළඹ සහ අහමදාබාද් අතර සෘජු ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති අතර, දැනට එම නගර දෙක සම්බන්ධ කරන එකම නොනවතින…

20 Jun 2026 Discuss