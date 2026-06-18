Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා දූෂණ විරෝධී කඩිනම් මෙහෙයුමක දී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා දූෂණ විරෝධී කඩිනම් මෙහෙයුමක දී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණය සහ මූල්‍ය අකටයුතුකම් මැඩලීම සඳහා දිනෙන් දිනා තීව්‍ර වන ජාතික උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

දූෂණය පිළිබඳ දෘඪ ස්ථාවරයක් පිළිබිඹු කරන ඉහළ මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී කටයුතුවල ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. දේශපාලන බලයේ ඉහළම මට්ටම් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සොයා නඩු පැවරීමට විමර්ශන බලධාරීන් සූදානම් බව ඉන් පැහැදිලිව ඔප්පු වේ. පවුල් සම්බන්ධතා හෝ දේශපාලන පරම්පරාව කුමක් වුවත් කිසිවකු නීතියට ඉහළින් නොමැති බවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකු මෙය සලකන බැවින්, මෙම පියවර පුළුල් ජනතා අවධානයට ලක්ව ඇත.

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කොට訴追 කිරීම සඳහා රටේ ප්‍රමුඛ ආයතනය වන CIABOC, චෝදිතයා සම්බන්ධ දූෂිත ක්‍රියාවන් පිළිබඳ කරන ලද විමර්ශනයක් ඇසුරෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ බව වටහා ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන්හි පසුබිම

රජය සහ රාජ්‍ය ජීවිතයේ ඉහළම මට්ටම්වල මුල් බැස ගත් දූෂණය තුරන් කිරීම සහ වගවීමේ යාන්ත්‍රණයන් ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව, දේශීය සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් යන දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දී ඇත. හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම එම දිශාවේ නිර්භීත පියවරක් ලෙස බහුලව සැලකේ.

මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදය අත්විඳි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ හැඟීම් දේශපාලන ඒකාධිකාරය තුළ දූෂණයට ක්‍රමයෙන් නොඉවසිලිවන්ත වෙමින් පවතී. සමාජයේ සෑම ස්ථරයකම දූෂණ විරෝධී නීති විනිවිදභාවයෙන් හා අපක්ෂපාතීව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බොහෝ පුරවැසියෝ ඉල්ලා සිටිති.

විමර්ශනය ජාරී

අත්අඩංගුවට ගැනීමට පදනම් වූ චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විස්තර හෝ නිශ්චිත අභියෝග බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ දේශපාලන හෝ සමාජීය තත්ත්වය නොතකා අල්ලස් හා දූෂණ පිළිබඳ සියලු විශ්වාසදායක චෝදනා සොයා බැලීමට ස්වකීය කැපවීම CIABOC නැවත තහවුරු කර ඇති අතර, බලවත් පුද්ගලයන් වගකීමට ලක් කිරීමේ ස්වකීය මාර්ගයේ ඉදිරියට ම යාමට කොමිෂන් සභාව අදිටන් කර ගෙන ඇති බව ඉන් පැහැදිලි වේ.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුව ජාරී ව ගෙන යන විට, නීති විශේෂඥයන්, දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව විසින් එය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුබායිහි පෝට් සිටි කොළඹ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවට UAE ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමේ ප්‍රධාන ද්වාරය ලෙස ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

දුබායිහි පෝට් සිටි කොළඹ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවට UAE ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමේ ප්‍රධාන ද්වාරය ලෙස ඉදිරිපත් කරයි

දුබායිහි ප්‍රතිෂ්ඨාවත් රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති විශේෂ ආරාධිත සමුළුවක් මඟින් දකුණු ආසියාව පුරා ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන UAE ව්‍යාපාරිකයන්…

18 Jun 2026 Discuss
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතී කණ්ඩායම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවට ප්‍රවේශය ඉල්ලා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතී කණ්ඩායම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවට ප්‍රවේශය ඉල්ලා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීමට නියමිත අතර, ඔහුගේ නීතී නියෝජිතයින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ භයානකතම ප්‍රහාරයක් හා…

18 Jun 2026 Discuss
රඳවා ගෙන සිටින ජෙනරාල්වරයාගේ බිරිඳ කතෝලික පල්ලියෙන් ත්‍රස්ත සූත්‍රධාරී තත්ත්වය නොදෙන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

රඳවා ගෙන සිටින ජෙනරාල්වරයාගේ බිරිඳ කතෝලික පල්ලියෙන් ත්‍රස්ත සූත්‍රධාරී තත්ත්වය නොදෙන ලෙස ඉල්ලයි

2026 පෙබරවාරි 25 වැනිදා සිට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ රඳවා ගෙන සිටින මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේගේ බිරිඳ, ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික නායකත්වයට සෘජු…

18 Jun 2026 Discuss