හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා දූෂණ විරෝධී කඩිනම් මෙහෙයුමක දී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණය සහ මූල්ය අකටයුතුකම් මැඩලීම සඳහා දිනෙන් දිනා තීව්ර වන ජාතික උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
දූෂණය පිළිබඳ දෘඪ ස්ථාවරයක් පිළිබිඹු කරන ඉහළ මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී කටයුතුවල ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. දේශපාලන බලයේ ඉහළම මට්ටම් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සොයා නඩු පැවරීමට විමර්ශන බලධාරීන් සූදානම් බව ඉන් පැහැදිලිව ඔප්පු වේ. පවුල් සම්බන්ධතා හෝ දේශපාලන පරම්පරාව කුමක් වුවත් කිසිවකු නීතියට ඉහළින් නොමැති බවට ශ්රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකු මෙය සලකන බැවින්, මෙම පියවර පුළුල් ජනතා අවධානයට ලක්ව ඇත.
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කොට訴追 කිරීම සඳහා රටේ ප්රමුඛ ආයතනය වන CIABOC, චෝදිතයා සම්බන්ධ දූෂිත ක්රියාවන් පිළිබඳ කරන ලද විමර්ශනයක් ඇසුරෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ බව වටහා ගත හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන්හි පසුබිම
රජය සහ රාජ්ය ජීවිතයේ ඉහළම මට්ටම්වල මුල් බැස ගත් දූෂණය තුරන් කිරීම සහ වගවීමේ යාන්ත්රණයන් ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව, දේශීය සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් යන දෙඅංශයෙන්ම ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දී ඇත. හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම එම දිශාවේ නිර්භීත පියවරක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදය අත්විඳි ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ හැඟීම් දේශපාලන ඒකාධිකාරය තුළ දූෂණයට ක්රමයෙන් නොඉවසිලිවන්ත වෙමින් පවතී. සමාජයේ සෑම ස්ථරයකම දූෂණ විරෝධී නීති විනිවිදභාවයෙන් හා අපක්ෂපාතීව ක්රියාත්මක කරන ලෙස බොහෝ පුරවැසියෝ ඉල්ලා සිටිති.
විමර්ශනය ජාරී
අත්අඩංගුවට ගැනීමට පදනම් වූ චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විස්තර හෝ නිශ්චිත අභියෝග බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ දේශපාලන හෝ සමාජීය තත්ත්වය නොතකා අල්ලස් හා දූෂණ පිළිබඳ සියලු විශ්වාසදායක චෝදනා සොයා බැලීමට ස්වකීය කැපවීම CIABOC නැවත තහවුරු කර ඇති අතර, බලවත් පුද්ගලයන් වගකීමට ලක් කිරීමේ ස්වකීය මාර්ගයේ ඉදිරියට ම යාමට කොමිෂන් සභාව අදිටන් කර ගෙන ඇති බව ඉන් පැහැදිලි වේ.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුව ජාරී ව ගෙන යන විට, නීති විශේෂඥයන්, දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්ය ජනතාව විසින් එය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.