ශ්රී ලංකාව 2026 කාලසීමාව ඉලක්ක කරගෙන විශාල කම්කරු නීති ප්රතිසංස්කරණයක් සඳහා සැලසුම් කරයි
ශ්රී ලංකාව තම කම්කරු නීති සමස්තයක් ලෙස නවීකරණය කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, 2026 වසර අවසාන වීමට පෙර ඒකාබද්ධ කම්කරු සංග්රහයක් හඳුන්වා දීමට රජය ඉලක්ක කර ඇති බව ප්රතිසංස්කරණ මුලපිරීම භාර අමාත්යවරයා සඳහන් කළේය.
බොහෝ කලක සිට අවශ්ය වූ නවීකරණයක්
සැලසුම් කර ඇති ප්රතිසංස්කරණය අරමුණු කරගන්නේ රටේ විසිරී පවතින සහ බොහෝ විට යල් පැන ගිය රැකියා නීති රාශිය එකම සුසංගත නෛතික රාමුවකට ඒකාබද්ධ කිරීමයි. ශ්රී ලංකාවේ දැනට පවතින කම්කරු නීති ප්රතිපාදන රාශියක් පුරා විසිරී ඇති අතර, ඒ අතරින් බොහොමයක් දශක ගණනාවකට පෙර සකස් කළ ඒවා වන අතර ඒවා නූතන ආර්ථිකයේ අවශ්යතාවලට නොගැලපෙන බව පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
රාජ්ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේම සේවා යෝජකයන් හා සේවකයන් අතර සබඳතා පාලනය කරන නීතිවල වැඩි පැහැදිලිභාවයක් හා ස්ථිරභාවයක් සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටි ව්යාපාරික කණ්ඩායම් සහ කම්කරු පෙරමුණු දෙකෙහිම අය විසින් මෙම පියවර සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
ප්රතිසංස්කරණය ඉලක්ක කරන ඉලක්ක
අමාත්යවරයාට අනුව, ඒකාබද්ධ සංග්රහය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ ව්යාපාරවලට නීත්යානුකූලභාවය සරල කිරීම, කම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සහ ශ්රී ලංකාවේ කම්කරු ප්රමිතීන් ජාත්යන්තර හොඳම පිළිවෙත්වලට වඩාත් සමීප කිරීමයි. නවීකරණයේ ප්රධාන අරමුණු ලෙස අපේක්ෂිත කරුණු අතර:
- පවතින නීති රාශිය එකම ප්රවේශ විය හැකි නෛතික ලේඛනයකට ඒකාබද්ධ කිරීම
- විශේෂයෙන් කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසායන් සඳහා සේවා යෝජකයන්ගේ නිලධාරීවාදී සංකීර්ණතා අඩු කිරීම
- කම්කරු අයිතිවාසිකම් සහ කාර්යස්ථාන ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් ඉහළ නැංවීම
- සේවා යෝජකයන් හා සේවකයන් අතර ආරවුල් නිරාකරණ යාන්ත්රණ වැඩිදියුණු කිරීම
කාලසීමාව සහ ක්රියාත්මක කිරීම
නව ඒකාබද්ධ සංග්රහය සම්පූර්ණ කර හඳුන්වා දීම සඳහා රජය 2026 අවසානය දක්වා ගණන් කළ ඉලක්කයක් නියම කර ඇත. ඉදිරි මාසවල කෙටුම්පත් ක්රියාවලියේ තීරණාත්මක කොටසක් ලෙස වෙළෙඳ සංගම්, සේවා යෝජක සමාඛ්යා සහ නෛතික විශේෂඥයන් ඇතුළු අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වෙන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
මෙම ප්රතිසංස්කරණය මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාවේ කම්කරු ප්රතිපත්ති ක්ෂේත්රයේ සිදු කෙරෙන වැදගත්ම ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ උත්සාහයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන අතර, දිවයිනේ මිලියන ගණනක් සේවකයන්ගේ රැකියා පරිසරය නව ස්වරූපයකට ගෙන ඒමේ හැකියාව එය සතුව ඇත.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ශ්රී ලංකාව ආර්ථික සුවය ලබමින් සිටින සන්දර්භය තුළ මෙම නිවේදනය ඉදිරිපත් වන අතර, විදේශ ආයෝජන誘 ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත් ව්යාපාර කිරීමේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීමටත් රජය කැමැත්තෙන් සිටී. නවීකරණය කරන ලද කම්කරු රාමුවක් ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් වෙත රටේ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ හා නියාමන පැහැදිලිභාවය කෙරෙහි කැපවීම පෙන්නුම් කරන වැදගත් සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
කෙසේ වෙතත්, කම්කරු නීති විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ ප්රතිසංස්කරණයේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතිනුයේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ අර්ථවත් සම්බන්ධතාවය සහ ව්යාපාර හිතකාමී පරිසරයක් ගොඩනඟා ගැනීමේ ධාවනය තුළ කම්කරු ආරක්ෂාවන් ශිථිල නොවන ලෙස සහතික කරන ප්රවේශමෙන් සකස් කළ කෙටුම්පත් මත බවයි.
යෝජිත ඒකාබද්ධ සංග්රහයේ විෂය පථය හා අන්තර්ගතය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ඉදිරි මාසවල සාකච්ඡා ක්රියාවලිය ආරම්භ වීමත් සමඟ ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.