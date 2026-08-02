Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ නව වර්ධන මාවතක් සකසයි — ගෝලීය සම්බන්ධතාව මූලික කරගනිමින්

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ නව වර්ධන මාවතක් සකසයි — ගෝලීය සම්බන්ධතාව මූලික කරගනිමින්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිය කටයුතු නව පරිවර්තනීය අදියරකට ගෙන යමින් සිටින අතර, බැංකුවේ නවතම උපාය මාර්ගික දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව, තිරසාර වර්ධනයට අවධානය යොමු කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොළවල් සමඟ ගැඹුරින් සම්බන්ධ කිරීම ප්‍රමුඛ ඉලක්ක බවට පත්ව තිබේ.

දිවයිනට අළුත් කැපවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන දිගුකාලීනම විදේශ බැංකුවලින් එකක් ලෙස, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව රට ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සහ ස්ථාවරීකරණ ප්‍රයත්නයන් දිගටම ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ දී දේශීය වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි සිය කැපවීම නැවත තහවුරු කර ඇත. බැංකුවේ නායකත්වය ඉදිරිපත් කරන ලකුණු අනුව, ඉදිරි පරිච්ඡේදය සිදුරු-වසා ගැනීමේ ප්‍රවේශයකට වෙනුවට අරමුණු සහිත ව්‍යාප්තියකින් සමන්විත වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ජාලයන් අතර ප්‍රධාන සේතුවක් ලෙස සිය නාමය ස්ථාපිත කිරීමට මෙම ආයතනය සූදානම් වන අතර, ආසියාව, අප්‍රිකාව, මැදපෙරදිග සහ ඉන් ඔබ්බෙහි දක්වා විහිදෙන සිය ගෝලීය ජාලය ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ සේවාලාභීන්ට අර්ථවත් අවස්ථා ගෙන ඒමට යොදා ගනු ලැබේ.

වර්ධන ප්‍රමුඛතා හැඩ ගැනෙයි

බැංකුවේ අළුත් වූ උපාය මාර්ගය ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන බව වටහා ගෙන ඇති අතර, ඒවා අතර:

  • ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධනය සහ වෙළෙඳ මූල්‍ය සේවා ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකික ආයතනවලට සහාය වීම
  • පුළුල් පාරිභෝගික පිරිසකට සේවය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් බැංකු කිරීමේ හැකියාවන් ව්‍යාප්ත කිරීම
  • දේශීය ආයතන සහ නියාමන ආයතන සමඟ සහකාරිත්වය තහවුරු කිරීම
  • ගෝලීය පාරිසරික හා සාමාජීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල තිරසාර මූල්‍ය මුලපිරීම් ශක්තිමත් කිරීම

ගෝලීය ජාල, දේශීය බලපෑම

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට ලොව පුරා ප්‍රධාන වර්ධන වෙළෙඳපොළවල සගයන් සහ ආයෝජකයන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවේ අනන්‍ය වටිනාකම ලෙස සැලකේ. ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකදී, විදේශ ෙ◌ෘජු ආයෝජන සහාය ලබා ගැනීම හා අපනයන කේන්ද්‍රීය කර්මාන්ත නංවාලීම සඳහා මෙම ගෝලීය ව්‍යාප්තිය ඉතා වැදගත් ලෙස සලකනු ලැබේ.

බැංකුවේ ප්‍රවේශය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මඟ කෙරෙහි පුළුල් විශ්වාසයක් හා රටේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සහ දිගු කාලීන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියාකාරී සහභාගිකයෙකු වීමේ අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාව අත්විඳි අභූතපූර්ව මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රට ක්‍රමයෙන් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩ නැගෙමින් ඇති මෙම අවස්ථාවේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවේ අළුත් වූ අවධානය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. දේශීය වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි විශ්වාසය ප්‍රකාශ කරන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන, රටේ ප්‍රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන අනෙකුත් ආයෝජකයන්ට ධනාත්මක සංඥාවක් යවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය, අවධානය, ශ්‍රේෂ්ඨ ගැඹුරු අරමුණු සහ දිවයිනේ දිගු කාලීන විභවය සැලකිය යුතු ලෙස ඉතිරිව ඇතැයි යන හඳුනාගැනීම මත ගොඩ නැගෙන බව පෙනේ — නිසි සහකාරිත්වයන් සහ ඒ සඳහා සහාය වන මූල්‍ය රාමුවන් ස්ථාපිත කරනු ලැබේ නම්.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා Sinhala

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු සත්කාරයේ නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා දෙමාපිය සෞඛ්‍ය සුභසාධනය ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරක් තබමින්, නව දෙමාපියන්ගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ

ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ සමාගම්වල සතර රෝද වාහන විකුණුම් අංශය වන ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් (පුද්ගලික) සමිතිය, රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන මිල ගණන් සහිත අලුත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
රුසියානු සංචාරිකාවගේ සොරකම් කළ බෑගය සම්බන්ධ සැකකරු STF නිලධාරීන් විසින් වේගයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

රුසියානු සංචාරිකාවගේ සොරකම් කළ බෑගය සම්බන්ධ සැකකරු STF නිලධාරීන් විසින් වේගයෙන් අත්අඩංගුවට

විදේශ සංචාරිකාව ඉලක්ක කළ සිද්ධියෙන් පසු වේගවත් පොලිස් ප්‍රතිචාරයෙන් අත්අඩංගුවට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටි රුසියානු සංචාරිකාවකගේ බෑගයක් සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන්…

02 Aug 2026 Discuss