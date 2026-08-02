Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුසියානු සංචාරිකාවගේ සොරකම් කළ බෑගය සම්බන්ධ සැකකරු STF නිලධාරීන් විසින් වේගයෙන් අත්අඩංගුවට

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුසියානු සංචාරිකාවගේ සොරකම් කළ බෑගය සම්බන්ධ සැකකරු STF නිලධාරීන් විසින් වේගයෙන් අත්අඩංගුවට

විදේශ සංචාරිකාව ඉලක්ක කළ සිද්ධියෙන් පසු වේගවත් පොලිස් ප්‍රතිචාරයෙන් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටි රුසියානු සංචාරිකාවකගේ බෑගයක් සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, විශේෂ කාර්ය බලකාය (STF) විසින් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සොරකම් කළ දේපළ නැවත සොයාගෙන අදාළ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම සිද්ධිය රටේ සංචාරය කරන විදේශ පුරවැසියන් සුළු අපරාධවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ අතර, ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් සඳහා ආරක්ෂිත ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිය රැකගැනීමට අධිෘෂ්ඨානශීලී නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්ගේ ඉක්මන් ප්‍රතිචාරයට හේතු විය.

STF මැදිහත් වී නඩුව විසඳයි

සොරකම වාර්තා වූ වහාම විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සැකකරු සොයා ගෙන, රුසියානු ජාතිකයාගේ පසුම්බිය සහ අනෙකුත් පෞද්ගලික දේපළ ඇතුළත් සොරකම් කළ බෑගය නැවත සොයාගන්නා ලදී.

STF විසින් ගනු ලැබූ ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ගය, ශ්‍රී ලංකාව ගමනාන්තයක් ලෙස තෝරාගන්නා සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීමට රට දක්වන කැපවීමේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස බහුලව සැලකිලිමත් විය.

සංචාරක ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයක්ව පවතී

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමානුකූලව සිය සංචාරක කර්මාන්තය යළි ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර, විදේශ සංචාරකයන් සම්බන්ධ සිද්ධි බලධාරීන් විසින් බරපතල ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම නඩුවේ ඉක්මන් විසඳුම, දිවයිනේ සංචාරකයන් ආරක්ෂා කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ගන්නා ක්‍රියාශීලී ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.

  • සොරකම වාර්තා වූ ටික වේලාවකින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
  • පසුම්බිය ඇතුළු සොරකම් කළ බෑගය සාර්ථකව නැවත සොයාගන්නා ලදී
  • පීඩිතයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටි රුසියානු ජාතිකයෙකි
  • අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ මෙහෙයුමට විශේෂ කාර්ය බලකාය නායකත්වය දුන්නේය

සැකකරු දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිසිටින අතර, සොරකම සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවලට මුහුණ දීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ගමන් කරන අතරතුර පෞද්ගලික දේපළ සම්බන්ධයෙන් සංචාරකයන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින අතරම, රට පුරා ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන බව සංචාරකයන්ට සහතික කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා Sinhala

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු සත්කාරයේ නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා දෙමාපිය සෞඛ්‍ය සුභසාධනය ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරක් තබමින්, නව දෙමාපියන්ගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ

ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ සමාගම්වල සතර රෝද වාහන විකුණුම් අංශය වන ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් (පුද්ගලික) සමිතිය, රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන මිල ගණන් සහිත අලුත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ නව වර්ධන මාවතක් සකසයි — ගෝලීය සම්බන්ධතාව මූලික කරගනිමින් Sinhala

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ නව වර්ධන මාවතක් සකසයි — ගෝලීය සම්බන්ධතාව මූලික කරගනිමින්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිය කටයුතු නව පරිවර්තනීය අදියරකට ගෙන යමින් සිටින අතර, බැංකුවේ නවතම උපාය මාර්ගික දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව, තිරසාර වර්ධනයට…

02 Aug 2026 Discuss