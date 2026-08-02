ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ
ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ සමාගම්වල සතර රෝද වාහන විකුණුම් අංශය වන ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් (පුද්ගලික) සමිතිය, රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන මිල ගණන් සහිත අලුත්ම BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්රී ලංකාවේ නිල වශයෙන් එළිදක්වා ඇත.
විදුලි වාහන ගමනේ නව පරිච්ඡේදයක්
BAIC X3e රථය හඳුන්වාදීම, ශ්රී ලංකාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන විදුලි වාහන වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි. දිවයිනේ වඩාත් පිළිගත් මෝටර් රථ සමූහයක් ළඟා විය හැකි මිලකට විදුලි SUV රථයක් දේශීය පාරිභෝගිකයන් වෙත ගෙන එමින්, තිරසාර පෞද්ගලික ප්රවාහන විසඳුම් සඳහා රට පුරා පවතින ඉල්ලුම කෙරෙහි වැඩෙන විශ්වාසය මෙම එළිදැක්වීම මගින් පිළිබිඹු වේ.
BAIC X3e රථය පිළිබඳව
BAIC X3e යනු ප්රායෝගිකත්වය හා නවීන තාක්ෂණය එකට ඒකාබද්ධ කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද විදුලි ක්රීඩා උපයෝගිතා වාහනයකි. චීනයේ ප්රමුඛ රාජ්ය හිමිකාරිත්වයේ මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයෙකු වන BAIC සමාගමේ නිෂ්පාදනයක් ලෙස, X3e රථය ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළ තුළ ළඟා විය හැකි මිල ලක්ෂ්යයක් ඔස්සේ හැකියාවෙන් හා විලාසිතාවෙන් යුත් වාහනයක් සෙවන පරිසර හිතකාමී ගැනුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ස්ථානගත කර ඇත.
EV ක්ෂේත්රය සඳහා ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහයේ කැපවීම
ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම, පිරිසිදු ප්රවාහනය දෙසට ඇති පුළුල් කර්මාන්ත නැඹුරුව පිළිබිඹු කරමින්, විදුලි වාහන අංශයේ තම ක්ෂේත්රය ක්රමයෙන් පුළුල් කර ගෙන ඇත. BAIC X3e රථය ශ්රී ලංකාවට ගෙනඒමට සමූහය ගත් තීරණය, ගෝලීය ප්රවණතාවන්ට අනුකූල දුරදක්නා සංචලතා විකල්ප පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීමේ එහි කැපවීම අවධාරණය කරයි.
ඉන්ධන පිරිවැය ශ්රී ලංකාවේ මෝටර් රථ රියදුරන්ට ප්රධාන අවධානයක් ව පවතින බැවින්, BAIC X3e වැනි විදුලි වාහන, දිගුකාලීන ධාවන වියදම් අඩු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන පෞද්ගලික ගැනුම්කරුවන් හා ෆ්ලීට් පාරිභෝගිකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
තාක්ෂණික පිරිවිතර, දිවීමේ පරාසය, වගකීම් කොන්දේසි සහ අලෙවියෙන් පසු සේවා සැලසුම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල නිල මාර්ග ඔස්සේ ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.