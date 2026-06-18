ශ්රී ලංකා රුපියලේ අවප්රමාණය සිදුවන්නේ මූල්ය ඉල්ලුම් සූත්රකරණය සහ බිය හේතුවෙන් - ඇමතිවරයා
ශ්රී ලංකා රුපියලේ මෑත කාලීන අවප්රමාණය සිදුවන්නේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයේ ඇති මූලික පිරිහීමක් නිසා නොව, ප්රධාන වශයෙන් උග්ර වූ මූල්ය ඉල්ලුම් සූත්රකරණය සහ වෙළඳපොළ භීතිය හේතුවෙන් බව ශ්රී ලංකා රජයේ ඇමතිවරයෙකු පවසා සිටී.
වෙළඳපොළ හැඟීම් මූලික හේතුව ලෙස ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙයි
මුදල් වෙළඳපොළවල රුපියලේ ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කනස්සල්ල මධ්යයේ ඇමතිවරයාගේ අදහස් ප්රකාශ වී ඇති අතර, මෙම අවප්රමාණය ආර්ථිකයේ ගැඹුරු ව්යුහාත්මක දුර්වලතාවල ප්රතිබිම්බයක් නොවන බව ව්යාපාරිකයන්ට, ආයෝජකයන්ට සහ සාමාන්ය ජනතාවට සහතික කිරීමට රජය උත්සුක වෙයි.
ඇමතිවරයාට අනුව, විදේශ විනිමය වෙළඳපොළවල ඉල්ලුම් සූත්රකරණ ක්රියාකාරකම් මුදලේ අවප්රමාණය ත්වරණය කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, ආර්ථික මූලික සාධක සාධාරණීකරණය කරන මට්ටමෙන් ඔබ්බට රුපියල් මත පීඩනය දිගු කිරීමේ දී භීතිය මත පදනම් වූ ගනුදෙනු ද සාධකයක් වී ඇත.
ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
2022 වර්ෂයේ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, එම අර්බුදය රටව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ඉල්ලා සිටීමට පෙළඹවීය. රුපියලේ නැවත කොරවීම, ජීවන වියදම සමඟ දැනටමත් පොරබදමින් සිටින ආනයනකරුවන්, අපනයනකරුවන් සහ සාමාන්ය පුරවැසියන් අතර නැවුම් කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.
- විදේශ විනිමය වෙළඳපොළවල ඉල්ලුම් සූත්රකරණය මූලික හේතුව ලෙස හඳුනාගෙන ඇත
- වෙළඳපොළ භීතිය අසමාන මුදල් චලනයන්ට හේතු වන බව කියැවෙයි
- යටින් පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් ස්ථාවරව පවතින බව රජය අවධාරණය කරයි
රජය වෙළඳපොළ සන්සිඳවීමට ක්රියා කරයි
ඉල්ලුම් සූත්රකරණ හැසිරීම සහ හැඟීම් මත පදනම් වූ ගනුදෙනු මත දොස් පැටවීම තුළින්, රජය වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ අවශ්ය නම් අධික අස්ථාවරත්වය වැළැක්වීම සඳහා මැදිහත් වීමට සිය අභිප්රාය සංඥා කරන බව පෙනෙයි.
ශ්රී ලංකාව වැනි අර්බුද-පශ්චාත් ආර්ථිකයක මුදල් චලනයන් උද්ධමනය, ආනයන පිරිවැය සහ රටේ ක්රියාත්මක ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ උත්සාහයන් සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරන බැවින්, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයන් ඇමතිවරයාගේ අදහස් ප්රවේශමෙන් සමීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මීට පෙර විනිමය අනුපාත අස්ථාවරත්වය කළමනාකරණය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, ඇමතිවරයා ඉස්මතු කළ ඉල්ලුම් සූත්රකරණ පීඩනවලට ආධිකාරීන් ගණ ගනීද යන්න නිරීක්ෂකයන් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.