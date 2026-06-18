රුමේෂ් තරංග ජැව්ලින් ශ්රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වෙයි — ශ්රී ලංකාව ගෝලීය ක්රීඩා සිතියමේ තබමින්
ශ්රී ලාංකික ජැව්ලින් ශූරයා රුමේෂ් තරංග, සිය වෘත්තීය ජීවිතයේ සුවිශේෂ이정표ක් සාක්ෂාත් කරගනිමින්, නවතම ලෝක ඇත්ලෙටික්ස් ශ්රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වී ඇත — ගෝලීය ට්රැක් සහ ෆීල්ඩ් තරඟකාරිත්වයේ ඉහළම මට්ටමේ ක්රීඩකයන් අතරට ඔහු ඇතුළත් කෙරෙන මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලාංකික ඇත්ලෙටික්ස් ක්රීඩාවේ නව යුගයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.
ශ්රී ලාංකික ඇත්ලෙටික්ස් ක්රීඩාවේ ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
තරංග ලෝක ශ්රේණිගත කිරීම්වල දෙවැනි ස්ථානයට ළඟා වීම, මෑත කාලීන ශ්රී ලාංකික ඇත්ලෙටික්ස් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් සීමාන්ත ජයග්රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැමරෙමින් පවතී. මෙම ජයග්රහණය, කුඩා දිවයිනෙන් ඉස්මතු වන දක්ෂතාවයේ වර්ධනය මෙන්ම, තරුණ ජැව්ලින් ක්රීඩකයා සිය ක්රීඩාවට වසර ගණනාවක් තිස්සේ කැප කළ කඩිසරකම හා නොපසුබට උත්සාහය ද ඉස්මතු කරයි.
ඇතැම් ක්රීඩා අංශවල සිය ප්රමාණයට වඩා ඉහළින් තරඟ කිරීමේ ඉතිහාසයක් ඇති කුඩා රටක්, ලෝක ඇත්ලෙටික්ස් ශ්රේණිගත කිරීම්වල ලෝකයේ හොඳම දෙදෙනා අතරට ෆීල්ඩ් ක්රීඩකයෙකු ලබා ගැනීම සුවිශේෂ ජයග්රහණයක් වන අතර, ජාතික ආඩම්බරයේ අති විශාල ප්රභවයක් ද වේ.
ගෝලීය ශ්රේණිගත කිරීම් ඉණිමඟ නගිමින්
ලෝක ඇත්ලෙටික්ස් ශ්රේණිගත කිරීම් නිර්ණය වන්නේ, නියමිත කාල සීමාවක් තුළ අනුමත කරන ලද තරඟාවලිවලදී ක්රීඩකයෙකු ලබා ගන්නා ක්රීඩා දස්කම් මත ය. එබැවින් ශ්රේණිගත කිරීම්වල දෙවැනි ස්ථානය හිමිකර ගැනීම, ගෝලීය තරඟ පරිපාටිය හරහා ඔහු ලබා දෙන ස්ථාවර ඉහළ මට්ටමේ ක්රීඩා දස්කමේ ප්රතිඵලයකි. මෙම ස්ථානය ස්වකීය ශ්රේණිගත කිරීම් ලබා ගැනීමෙන්, ක්රීඩාවේ ප්රබල රටවල් නියෝජනය කරන බොහෝ ස්ථාපිත ක්රීඩකයන් ඔහු පසු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ඇත්ලෙටික්ස් ප්රජාව සහ ක්රීඩා පරිපාලකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, මෙම ගති වේගය නව පරම්පරාවේ තරුණ ක්රීඩකයන්, ඊට වඩා විශාල අභිලාෂයකින් හා අධිෂ්ඨානයෙන් ෆීල්ඩ් ක්රීඩා අංශ කරා යොමු කිරීමට ආභාෂය ලබා දෙනු ඇති බවය.
ජාතිය සිය චැම්පියන් පිටුපස එකතු වෙයි
තරංගගේ ශ්රේණිගත කිරීම් පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය, ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් උද්යෝගයකින් භාරගෙන ඇති අතර, රසිකයන් මෙන්ම නිලධාරීන් ද ක්රීඩකයාගේ අසාමාන්ය නැගීම සිය සමාජ මාධ්ය ගිණුම් ඔස්සේ සුභ පතමින් සිටිති. මෙම ජයග්රහණය, රටේ ඇත්ලෙටික්ස් සංවර්ධන වැඩසටහන් කරා ආයතනික ආධාර හා ආයෝජන වැඩි ලෙස ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව ඉදිරි ජාත්යන්තර තරඟාවලි දෙසට බලා සිටින විට, හෙළ ජාතිය මුළු ජාතියකගේ බලාපොරොත්තු හා ආඩම්බරය සෑම විසිකිරීමකින්ම රැගෙන යන රුමේෂ් තරංග නම් තරුණ ශූරයා කෙරෙහි සියලු ඇස් දැඩි ලෙස යොමුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.