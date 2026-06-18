අනුමත නොකළ වැඩසටහන් පාසල්වලට ඇතුළු කිරීමට එරෙහිව අග්රාමාත්යවරිය අනතුරු අඟවයි
රජයේ නිල අනුමැතිය ලත් වැඩසටහන් පමණක් රටේ පාසල්වල ක්රියාත්මක කිරීමට අවසර දිය යුතු බවත්, බාහිර සංවිධාන හා කණ්ඩායම් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අනවසර වැඩසටහන් කිසිදු හේතුවක් මත අධ්යාපන ආයතනවලට ඇතුළු නොකළ යුතු බවත් අග්රාමාත්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත.
පාසල් වැඩසටහන් පිළිබඳ පැහැදිලි ස්ථාවරයක්
නිසි රාජ්ය අනුමැතියක් හෝ අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගේ අනුමොදනයක් නොමැතිව, පාසල් පරිසරයට ඇතුළු වී තමන්ගේම වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට ක්රියා කරන සංවිධාන හා කණ්ඩායම්වල ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින ප්රවණතාව පිළිබඳ ඇති වී ඇති බරපතළ සැලකිල්ල, අග්රාමාත්යවරියගේ ප්රකාශය තුළ පිළිඹිඹු වේ.
නිසි රජයේ අනුමැතියක් නොමැති වැඩසටහන් කිසිදු තත්ත්වයක් යටතේ පාසල්වලට ඇතුළු කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතු බව අමරසූරිය මහත්මිය අවධාරණය කළ අතර, අධ්යාපන ක්රමය තුළ සිසුන් හමුවට පැමිණෙන දේ පිළිබඳ අධීක්ෂණය තර කිරීමේ සංඥාවක් ද ඒ හරහා ලබා දෙන ලදී.
රාජ්ය අධ්යාපනයේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අධ්යාපන රාමුවේ අඛණ්ඩතාව හා සමතුලිතතාව රැකගැනීමේ පියවරක් ලෙස මෙම නියෝගය සැලකේ. අනුමත අන්තර්ගතයන් හා ව්යුහගත වැඩසටහන් පමණක් සිසුන් වෙත ලබා දෙන බව සහතික කිරීම තුළින්, දිවයිනේ සියලු පාසල්වල පාලිත හා වගවිය හැකි ඉගෙනුම් පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාම රජයේ අරමුණ වේ.
ආයතන මට්ටමින් මෙම මාර්ගෝපදේශ ශක්තිමත් කිරීම බලධාරීන් විසින් අපේක්ෂා කරන අතර, බාහිර පාර්ශ්වයන්ට ප්රවේශය ලබා දීමට පෙර යෝජිත ඕනෑම වැඩසටහනක් සෝදිසි කිරීමේ වගකීම පාසල් පරිපාලකයන්ට ඇති බව ඔවුන්ට මතක් කර දෙනු ලබනු ඇත.
බාහිර සංවිධාන සඳහා මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලාංකික පාසල්වල වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට කැමැත්ත දක්වන දේශීය හෝ විදේශීය ඕනෑම කණ්ඩායමකට හෝ සංවිධානයකට මෙතැන් සිට වඩාත් දැඩි පරික්ෂාවකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත. සිසුන් හෝ පාසල් කාර්ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, ඕනෑම වැඩසටහනක් සඳහා අදාළ රජයේ අනුමත ක්රියාවලිය හරහා යා යුතු වේ.
- සියලු බාහිර වැඩසටහන් සඳහා, පාසල්වලට ඇතුළු කිරීමට පෙර නිල රජයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු වේ.
- මෙම ප්රතිපත්තිය භූමි මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීමේ වගකීම පාසල් පරිපාලකයන් සතු වේ.
- අනුමැතියකින් තොරව ක්රියාත්මක වන බව හෙළිදරව් වන සංවිධානවල වැඩසටහන් අත්හිටුවීමේ අවදානමකට ලක් වේ.
අග්රාමාත්යවරියගේ පණිවිඩය නිශ්චිත හා පැහැදිලි ය — ශ්රී ලංකාවේ දරුවන්ගේ අධ්යාපනය රාජ්යයේ මඟපෙන්වීම හා අධිකාරය යටතේ굳ිනව පිහිටා තිබිය යුතු අතර, පාසල් පරිසරය තුළ පරීක්ෂා නොකළ බාහිර බලපෑම් සඳහා ඉඩක් නොතිබිය යුතු ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.