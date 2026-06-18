Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5.5ක් වටිනා යුධ උපකරණ පරිත්‍යාගයෙන් ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කරයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5.5ක් වටිනා යුධ උපකරණ පරිත්‍යාගයෙන් ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කරයි

නව දිල්ලියෙන් ඓතිහාසික ආරක්ෂක දායකත්වයක්

අසල්වැසි දෙරට අතර දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂක හා උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය තවදුරටත් ගැඹුරු කරමින්, ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5.5ක් වටිනා යුධ හමුදා උපකරණ පරිත්‍යාග කර ඇත.

මෙම දායකත්වය, ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවට සහයෝගය දැක්වීමට හා ආරක්ෂාව, වෙළඳාම සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය ඒකාබද්ධ කරන දශක ගණනාවක් පුරා ගොඩනැඟී ඇති ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාව දරන අඛණ්ඩ කැපවීම විදහා දක්වයි.

කලාපීය ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම

විශේෂයෙන් ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ භූ දේශපාලනික තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව විකාශනය වෙමින් පවතින මෙම සන්දර්භය තුළ, දකුණු ආසියාවේ අසල්වැසි රාජ්‍යයන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ ඉන්දියාවේ පුළුල් කලාපීය උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම පරිත්‍යාගය බහුලව සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව ආසන්න සමුද්‍රීය සීමා බෙදා ගන්නා අතර, දෙරට අතර ආරක්ෂක සහයෝගිතාව කලාපීය ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේදී ඓතිහාසිකව වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.

අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය මත ගොඩනැඟුණු හවුල්කාරිත්වයක්

නව දිල්ලියෙන් ලැබුණු මෙම නවතම ඉඟිය, ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් කාලය ඇතුළු මෑත වසරවලදී ඉන්දියාව දිවයිනට ලබා දුන් ආර්ථික, මානවීය සහ ආරක්ෂක සහාය පිළිබඳ පියවරයන් මාලාවක් මත ගොඩනැඟෙයි.

මෙම යුධ හමුදා උපකරණ ලබා දීම ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාවල මෙහෙයුම් හැකියාවන් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ජාතික ආරක්ෂාවේ අභියෝගයන්ට වඩාත් ඵලදායී ලෙස මුහුණ දීමට අවශ්‍ය සම්පත් ඒ හරහා සැලසෙනු ඇත.

පරිත්‍යාගයට ඇතුළත් නිශ්චිත උපකරණ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තර නිලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, දෙරට අතර සහෝදරත්වයේ හා හවුල්කාරිත්වයේ අර්ථවත් ප්‍රකාශනයක් ලෙස මෙම 身ඉඟිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුමේෂ් තරංග ජැව්ලින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ක්‍රීඩා සිතියමේ තබමින් Sinhala

රුමේෂ් තරංග ජැව්ලින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ක්‍රීඩා සිතියමේ තබමින්

ශ්‍රී ලාංකික ජැව්ලින් ශූරයා රුමේෂ් තරංග, සිය වෘත්තීය ජීවිතයේ සුවිශේෂ이정표ක් සාක්ෂාත් කරගනිමින්, නවතම ලෝක ඇත්ලෙටික්ස් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වී ඇත…

18 Jun 2026 Discuss
ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය: ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී නවසීලන්තය කම්පා කරයි Sinhala

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය: ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී නවසීලන්තය කම්පා කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වඩාත්ම විස්මයජනක ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලබාගනිමින්, ශක්තිමත් නවසීලන්ත කණ්ඩායමක් පරාජය කර…

18 Jun 2026 Discuss
නව රන් ණය රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් බැංකුවලට වඩා වැඩි පීඩනයකට ලක් කරයි Sinhala

නව රන් ණය රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් බැංකුවලට වඩා වැඩි පීඩනයකට ලක් කරයි

දැඩි රීති අසමාන තරගකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ රන් ඇපයට ණය ලබා දීම පාලනය කිරීම සඳහා අලුතින් හඳුන්වා දුන් රෙගුලාසි, වාණිජ බැංකුවලට සාපේක්ෂව…

18 Jun 2026 Discuss