හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතී කණ්ඩායම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවට ප්රවේශය ඉල්ලා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීමට නියමිත අතර, ඔහුගේ නීතී නියෝජිතයින් ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ භයානකතම ප්රහාරයක් හා සම්බන්ධ ප්රධාන රාජ්ය ලේඛනයකට ප්රවේශය ඉල්ලා සිටිති.
හිටපු ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සනත් විජේවර්ධන සහකරුවන් නීති සමාගම, ව්යවස්ථාවේ 140 වගන්තිය අනුව මෙම පෙත්සම ගොනු කර ඇත. 2019 සැප්තැම්බර් 22 වැනිදා එවකට ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන විසින් පත් කරන ලද විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ සහතික පිටපතක් ලබා දෙන මෙන් එම සමාගම ඉල්ලීමක් කර ඇත.
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සනිටුහන් කරමින් පිහිටුවන ලද කොමිෂන් සභාව
සඳහන් විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පිහිටුවනු ලැබුවේ 2019 අප්රේල් මාසයේ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතාවයන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමටය. ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලිවල හා හෝටල්වල ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කරන ලද සමගාමී බෝම්බ පිපිරීම් හේතුවෙන් මෙම ප්රහාරයෙන් දළ වශයෙන් 270 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනකට තුවාල සිදු විය.
ව්යවස්ථාවේ 140 වගන්තිය යටතේ ගොනු කරන ලද මෙම පෙත්සම, යුක්තිය ඉටු කිරීමේ අවශ්යතාවය යටතේ රාජ්ය ආයතන සතු ලේඛන හෝ වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන්ට හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ට ඇති නිල නීතී මාර්ගය නියෝජනය කරයි.
නීතී ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
අධිකරණය මෙම පෙත්සම සලකා බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නීතී කණ්ඩායම මෙම වාර්තාව භාවිත කිරීමට අදහස් කරන නඩු කටයුතු මත පදනම්ව, නිගමනය පුළුල් ඇඟවීම් රාශියක් දරනු ඇතැයි නීතී නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ලේකම් ධූරය හෙبته 2019 නොවැම්බර් මාසයේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බෝම්බ ප්රහාර සිදු වීමට පෙර ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ බලධාරීන් දැනුවත්ව සිටි කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඊට පෙරත් දැඩි විමර්ශනවලට ලක් වී ඇත.
නඩු කටයුතු අධිකරණය ඉදිරියේ ක්රියාත්මක වෙත්ම තවදුරටත් තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.