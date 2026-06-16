ශ්රී ලංකාවේ අථත්ය වත්කම් නියාමනය හැඩගැස්වීමට SEC සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශය අතර සහයෝගීතාවයක්
ශ්රී ලංකාවේ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශය (MoDE) අතිශයින් වේගයෙන් වර්ධනය වන ඩිජිටල් වත්කම් ක්ෂේත්රය පිළිබඳ කටයුතු සොයා බැලීමට හා නියාමනය කිරීමට එකඟ වීමත් සමඟ, අථත්ය වත්කම් සඳහා විධිමත් නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම දෙසට ශ්රී ලංකාව සැලකිය යුතු පියවරක් තබා ඇත.
ඩිජිටල් යුගය සඳහා උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක්
ශ්රී ලංකාව තුළ අථත්ය වත්කම්වල භාවිතය, වෙළඳාම සහ ප්රවර්ධනය පාලනය කරනු ලබන පැහැදිලි මාර්ගෝපදේශ ස්ථාපිත කිරීම සහ ඒ සඳහා දේශීය ක්ෂේත්රයේ තත්ත්වය ඇගයීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන දෙකම එකමුතු ව ක්රියා කිරීමට නියමිතය. මෙම පියවර, ඩිජිටල් වත්කම් තවදුරටත් නියාමන අවිනිශ්චිතතාවයක තබා ගත නොහැකි බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ක්රමයෙන් වටහාගනිමින් සිටින බවට සංඥාවකි.
ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජකයන් සහ තාක්ෂණ ප්රේමීන් අතර ක්රිප්ටෝ මුදල් හා අනෙකුත් අථත්ය වත්කම් ජනප්රියත්වය ලබමින් පවතින අතර, ව්යුහගත නියාමන පරිසරයක් නොමැතිවීම පාරිභෝගිකයන්ට සහ පුළුල් මූල්ය ක්රමයට අවදානමක් ඇති කර ඇත. SEC සහ MoDE හවුල්කාරිත්වය මෙම ගැටළු කෙරෙහි සෘජුවම අවධානය යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
සහයෝගීතාවයේ අන්තර්ගතය
මෙම එකඟතාවය යටතේ, ආයතන දෙකම සම්බන්ධීව කටයුතු කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ:
- ශ්රී ලංකාව තුළ අථත්ය වත්කම් ක්රියාකාරකම්වල වත්මන් තත්ත්වය විමර්ශනය කිරීම
- දේශීය සන්දර්භයට ගැළපෙන සම්පූර්ණ නියාමන ප්රවේශයක් සකස් කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ රාමුව ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් හා හොඳම පිළිවෙත් සමඟ සමගාමී කිරීම
- නොනියාමිත ඩිජිටල් වත්කම් සම්බන්ධ අනතුරුවලින් ආයෝජකයන් හා පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය භූ දර්ශනය සඳහා වැදගත්කම
කලාපය පුරා රටවල් ශක්තිමත් ඩිජිටල් වත්කම් නියාමනයක් ස්ථාපිත කිරීමට තරඟ කරන වකවානුවක මෙම සහයෝගීතාවය ගොඩනැඟිලා ඇත. ශ්රී ලංකාවේ මෙම පියවර, දිවයිනට ගෝලීය සංවර්ධන සමඟ සමතාලව ගමන් කරමින් තමන්ගේම ආර්ථික හා තාක්ෂණික යථාර්ථයන්ට ගැළපෙන ලෙස ප්රතිපත්ති සකස් කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙයි.
SEC සහ MoDE අතර හවුල්කාරිත්වය, අථත්ය වත්කම් ක්ෂේත්රයේ නව්යකරණය සුදුසු අධීක්ෂණ හා ආයෝජක ආරක්ෂණ යාන්ත්රණ සමඟ සමාන්තරව ගමන් කරන බව සහතික කිරීමේ සම්බන්ධිත රජයේ උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි.
අථත්ය වත්කම් ක්ෂේත්රයට අඩිතාලම් තබා ඇති ශ්රී ලාංකික ව්යාපාර හා තනි ආයෝජකයන් සඳහා, වඩාත් පැහැදිලි නියාමනය ක්ෂේත්රයට වැඩි විශ්වාසයක් හා නීත්යනුකූලභාවයක් ගෙන ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ. විධිමත් රීති නොමැතිකම හේතුවෙන් මෙතෙක් ප්රවේශම්කාරීව සිටි ආයතනික සහභාගිත්වය සඳහාද දොරටු විවෘත විය හැකිය.
අනාගත දිශාව
විධිමත් නියාමන රාමුවක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල නියමයන් තවම නිවේදනය කර නොමැති වුවද, SEC සහ MoDE හවුල්කාරිත්වය ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රථම පියවරක් ලෙස සලකුණු කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන තාක්ෂණ හා මූල්ය ක්ෂේත්රවල පාර්ශවකරුවන්, ඉදිරි මාසවලදී ආයතන දෙකම ඒකාබද්ධ න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙන යනු කෙසේදැයි දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.