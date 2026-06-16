ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් 5%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි
ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන අඛණ්ඩව ඉදිරියට
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙම වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5%ක වර්ධන වේගයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෑත වසරවලදී රටට පීඩාවක් වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම අඛණ්ඩව ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවට මෙය සංඥාවක් වෙයි.
යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින රාජ්යයක් සඳහා සන්ධිස්ථානයක්
නවීන ඉතිහාසයේ ඉතාමත් දරුණු මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව, ආර්ථික පදනම් නැවත ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා ක්රියා කරමින් සිටින අතර, පළමු කාර්තු ව්යාප්තිය එම ගමනේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ. 5%ක වර්ධන අගය ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ හරහා වැඩිදියුණු වන තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කරන අතර, ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන් ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින බව ද යෝජනා කරයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
අර්බුදය උච්චතම අවස්ථාවේදී තෙල් හිඟකම්, ඉහළ යන උද්ධමනය සහ දිගු විදුලි කප්පාදු විඳදරාගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, රට නිවැරදි දිශාවට ගමන් කරමින් සිටින බවට නවතම ආර්ථික දත්ත යම් සහනයක් ලබා දෙයි. ධනාත්මක ගමනට දායක වූ සාධක කිහිපයක් පිළිබඳව විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කර ඇති අතර, ඒවා නම්:
- දේශීය පාරිභෝගික ඉල්ලුමේ ක්රමික යථා තත්ත්වයට පත්වීම
- දිවයිනට සංචාරකයන් නැවත ආකර්ෂණය කරගනිමින් සංචාරක අංශය වැඩිදියුණු වීම
- ශ්රී ලංකා රුපියල ස්ථාවර වීම
- අන්තර්ජාතික මුද්රා අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන සමඟ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යාම
ඉදිරිය පිළිබඳ සූක්ෂ්ම වූ ශුභාශාවාදිත්වයක්
5%ක වර්ධන වේගය දිරිගැන්වීමක් සහිත දර්ශකයක් වූවද, ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම තවමත් අස්ථිර බවත්, මෙම ගතිය පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්ථාවර ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ අත්යාවශ්ය බවත් පෙන්වා දෙමින් ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් විසින් වැළකී සිටීමට අනුශාසනා කර ඇත. ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ප්රයත්නයන් සහ මූල්ය විනය ඉදිරි මාසවලදී රජයේ ආර්ථික න්යාය පත්රයේ කේන්ද්රීය ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කෙසේ වෙතත්, සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි පිහිටුවා ගැනීම සඳහා වෙහෙස වූ රටකට පළමු කාර්තු අගයන් සාදරයෙන් පිළිගත හැකි ප්රගතියක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාවේ අවස්ථා සලකා බලන දේශීය ව්යාපාරිකයන් සහ විදේශ ආයෝජකයන් යන දෙඅංශය අතර ම විශ්වාසය ශක්තිමත් කිරීමට ඒවා ඉඩ සලසනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.