රාජපක්ෂ පවුලේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් දේශපාලන පූජාව ඊළඟ පරම්පරාවට භාරදීමට සූදානම් බව නාමල් රාජපක්ෂ පවසයි
රාජපක්ෂ දේශපාලන රාජවංශය තුළ වඩාත් කැපී පෙනෙන චරිත හතරක් වන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ, හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, හිටපු මුදල් අමාත්ය බේසිල් රාජපක්ෂ සහ හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන් සිව්දෙනා, දේශපාලන නායකත්වයේ පලිගාව ඊළඟ පරම්පරාවට භාරදීමට කාලය එළඹ ඇති බවට සාමූහිකව නිගමනයකට පැමිණ ඇති බව නාමල් රාජපක්ෂ හෙළිකර ඇත.
නාමල් විසින්ම කරන ලද මෙම ප්රකාශය, දශකයකට අධික කාලයක් ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූමිකාව ආධිපත්යය කර ගෙන සිටි රටේ වඩාත් බලගතු දේශපාලන පවුල් රාජවංශයේ ගමන් මගෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදුවිය හැකි බවට ඉඟිකරයි.
රාජපක්ෂ දේශපාලන උරුමයේ නව පරිච්ඡේදයක්
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන සහ තමන් විසින්ම කැපී පෙනෙන දේශපාලන චරිතයක් ලෙස ස්ථාපිත වී සිටින නාමල් රාජපක්ෂ, පවුලේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් දැන් පසෙකට ඉවත් වී, තරුණ නායකයන්ට පවුලේ දේශපාලන උරුමය ඉදිරියට රැගෙන යාමට ඉඩ දීමට සූදානම් බව දැක්වීය.
2022 වර්ෂයේ රටට ඇද වැටුණු ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු අභියෝගාත්මක දේශපාලන පරිසරයක ගමන් කරමින් සිටින රාජපක්ෂ පවුල හා ගැඹුරින් බැඳී ඇති ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) සංවිධානයට අදාළ කාලය තුළ මෙම වර්ධනය සිදු වේ.
ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයට ඇති බලපෑම
ශ්රී ලාංකික පාලනය සහ මැතිවරණ දේශපාලනය තුළ පවුල ගැඹුරින් මුල් බැස ගෙන ඇති බැවින්, පරම්පරා වෙනසක් අවශ්ය බවට ජ්යෙෂ්ඨ රාජපක්ෂ චරිතයන් විසින් ළඟා කර ගත් පිළිගැනීම සැලකිය යුතු බරක් දරයි. සඳහන් කළ පුද්ගලයන් අතර:
- මහින්ද රාජපක්ෂ — දෙවරක් රාජ්ය නායකත්වය දැරූ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු අගමැතිවරයා, දේශපාලන පවුලේ පියස්ථානය ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ
- ගෝඨාභය රාජපක්ෂ — ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර 2022 දී ජනතා මහා විරෝධතා මධ්යයේ ඉල්ලා අස් වූ හිටපු ජනාධිපතිවරයා
- බේසිල් රාජපක්ෂ — හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා සහ SLPP හි දේශපාලන යන්ත්රණයේ ප්රධාන සැලසුම්කරු
- චමල් රාජපක්ෂ — හිටපු කථානායකවරයා සහ දීර්ඝ කාලයක් සේවය කළ ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයා
ප්රකාශිත මෙම අභිප්රාය පක්ෂ ව්යුහය තුළ ව්යවහාරික සංවිධානාත්මක හා මැතිවරණ වෙනස්කම් බවට පරිවර්තනය වේද, නොඑසේ නම් එය අනාගත මැතිවරණ තරගයන්ට ප්රථම සාංකේතික පිළිගැනීමක් ලෙස පමණක් ඉතිරි වේද යන්න දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
පවුලේ දේශපාලන අභිලාෂයන්හි ඊළඟ පරම්පරාවේ මුහුණ ලෙස ක්රමයෙන් තමන් ස්ථානගත කර ගෙන ඇති නාමල් රාජපක්ෂ, ඉදිරි වසරවලදී ඔවුන්ගේ දේශපාලන බලපෑම උරුම කරගෙන ඉදිරියට රැගෙන යාමට වඩාත්ම ඉඩකඩ ඇති චරිතය ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දේශපාලන උරුම මාරුවක් පිළිබඳව රාජපක්ෂ පවුල විසින් ප්රසිද්ධියේ සාකච්ඡා කිරීමට දක්වන කැමැත්ත ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ කැපී පෙනෙන මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබෙන අතර, රටේ විපක්ෂ භූමිකාව ඉදිරියේදී කෙසේ නැවත හැඩගැසෙනු ඇත්ද යන ප්රශ්න මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.