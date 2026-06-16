EPF සහ ETF පාලනය ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි
ශ්රී ලංකා රජය, රටේ ප්රධාන සේවක සුබසාධන අරමුදල් දෙක වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) කළමනාකරණය කිරීමේ ක්රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ප්රතිව්යුහගත කිරීමක් සිදු කිරීම සලකා බලමින් සිටින අතර, මෙම අරමුදල් දෙකම නව ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක අධිකාරිය යටතට ගෙන ඒමට සැලසුම් කරමින් සිටී.
වර්තමානයේ EPF, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්රියාත්මක වන අතර ETF, කම්කරු අමාත්යාංශය යටතේ පවතී. යෝජිත වෙනස්කම් මගින් මෙම අරමුදල් දෙකෙහිම අධීක්ෂණය තනි පාලන ව්යුහයක් යටතට ඒකාබද්ධ කිරීමට නියමිත අතර, එය කම්කරුවන්ගේ විශ්රාම ඉතිරිකිරීම් ආයතනික කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් කැපී පෙනෙන වෙනසක් නියෝජනය කරයි.
ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යනු කුමක්ද?
ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් සාමාන්යයෙන් රජය, සේවා යෝජකයන් සහ සේවකයන් හෙවත් වෘත්තීය සමිති ලෙස ප්රධාන පාර්ශ්ව තුනේ නියෝජිතයන් එක් කරගනී. එවැනි ව්යුහයක් අරමුදල්වල ක්රියාකාරිත්වය සහ ආයෝජනය සම්බන්ධයෙන් කෙළින්ම සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ට තම අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීම අරමුණු කරගනී.
මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ සේවාවල නියුතු ජනතාවට අයත් කෝටි ගණනක් රුපියල් සමූහගත ලෙස රඳවා සිටින මෙම අරමුදල්වල කළමනාකරණයේ책 වගවීම සහ ප්රජාතාන්ත්රික නියෝජනය වැඩිදියුණු කිරීමේ ප්රයත්නයක් ලෙස රජය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ට ඇති වැදගත්කම
EPF සහ ETF එකට රටේ පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන් මිලියන ගණනකට ප්රාථමික විධිමත් විශ්රාම සුරක්ෂිතතා ජාලය නියෝජනය කරයි. එම නිසා, මෙම අරමුදල් පාලනය කරන ආකාරය සම්බන්ධ ඕනෑම ව්යුහාත්මක වෙනසක් ශ්රී ලාංකික කම්කරු බලකායට ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් දරයි.
- EPF, පෞද්ගලික අංශ කම්කරුවන්ගේ අනිවාර්ය අර්ථසාධක දායකත්ව කළමනාකරණය කරමින් ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම අරමුදල්වලින් එකක් වේ.
- ETF, විශ්රාමය, මරණය හෝ ආබාධිතභාවය මත ප්රදාන ඇතුළු අමතර සේවක ප්රතිලාභ සපයයි.
- අරමුදල් දෙකම දිගු කලක් තිස්සේ විනිවිදභාවය සහ සාමාජිකයන්ට ලබා දෙන ප්රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් මහජන විවාදයන්ට භාජනය වී ඇත.
විවේචකයන් සහ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් අතීතයේ දී අරමුදල් දෙකෙහිම තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලීන්හි වැඩි කම්කරු නියෝජනයක් ඉල්ලා සිටි අතර, කවුරුන්ගේ මුදල් කළමනාකරණය කෙරේද ඔවුනට ආයෝජන තීරණ සහ පාලන ප්රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් කටහඬක් තිබිය යුතු බව තර්ක කළෝය.
රජයේ ස්ථාවරය
යෝජිත ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ නීති සම්පාදන හා ප්රතිපත්ති විස්තර තවමත් ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් නොකළද, රජයේ මෙම පියවර පවතින ආයතනික රාමුව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ අභිලාෂයක් ඇති බවට සංඥා කරයි. එවැනි ප්රතිව්යුහගත කිරීමක් දැනට EPF සම්බන්ධයෙන් ප්රධාන භාරකාර භූමිකාවක් නිර්වහනය කරන මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයට ද ඇඟවුම් කළ හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් අතර සාකච්ඡා ඉදිරියට යත්ම, යෝජිත මණ්ඩලයේ සංයුතිය, බලතල සහ ස්ථාපිත කිරීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ප්රකාශ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඕනෑම පාලන වෙනස්කමක් ඔවුන්ගේ සමුච්චිත අරමුදල්වල සුරක්ෂිතතාවට සහ වර්ධනයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරන බැවින්, ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් සහ සේවා යෝජක සංගම් මෙම ග展开 ෙව්දයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.