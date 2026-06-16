DFCC බැංකුව ජූලි මාසය වන විට Standard Chartered ශ්රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම සම්පූර්ණ කිරීමට සූදානම්
DFCC බැංකුව ජූලි මාසය වන විට Standard Chartered ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ව්යාපාර කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කර ගැනීමට නියමිතව ඇති අතර, මෙය රටේ බැංකු අංශය තුළ සිදු වන සැලකිය යුතු ඒකාබද්ධ කිරීමේ පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු ක්ෂේත්රයේ ප්රධාන වෙනසක්
මෙම සැලසුම් කළ අත්පත් කර ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන පරිවර්තනයක් සංකේතවත් කරන්නේ, දිවයිනේ ස්ථාපිත දේශීය බැංකුවක් දිගු ඉතිහාසයක් සහිත ජාත්යන්තර ආයතනයක කටයුතු තම යටතට ගැනීමට ඉදිරිපත් වීමෙනි. මෙම අත්පත් කර ගැනීම DFCC බැංකුවේ වෙළඳපල තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමටත්, එහි පාරිභෝගික පදනම සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කිරීමටත් සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Standard Chartered බැංකුව ශ්රී ලංකාවේ සියවසකට අධික කාලයක් සිය පැවැත්ම පවත්වාගෙන ආ අතර, දේශීය සෘජු කටයුතුවලින් ඉවත් වීම රටේ බැංකු ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ජාත්යන්තර බැංකු කුඩා නැගී එන වෙළඳපල්හි සිය සිල්ලර හා වාණිජ බැංකු කටයුතු නැවත තක්සේරු කරන ගෝලීය ප්රවණතාවක් මෙම ගනුදෙනුවෙන් පිළිබිඹු වේ.
අත්පත් කර ගැනීම පාරිභෝගිකයන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
Standard Chartered ශ්රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන් භාර දීමේ ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස DFCC බැංකු පද්ධතිය තුළට සංක්රමණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ගිණුම් හිමිකරුවන්ට, ආයතනික සේවාදායකයන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයට ඇති විය හැකි බාධා අවම කිරීම සඳහා ආයතන දෙක ඒකාබද්ධ කිරීම ප්රවේශමෙන් කළමනාකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ජූලි මාසය වන විට අත්පත් කර ගැනීම සම්පූර්ණ කිරීම ඉලක්ක කර ගෙන ඇත
- DFCC බැංකුව Standard Chartered ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ව්යාපාර කටයුතු අවශෝෂණය කරනු ඇත
- පාරිභෝගික ගිණුම් හා සේවාවන් DFCC බැංකුව වෙත මාරු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
DFCC බැංකුවට ඇති උපායමාර්ගික වැදගත්කම
DFCC බැංකුව සඳහා මෙම අත්පත් කර ගැනීම, සිය කටයුතු වේගයෙන් පුළුල් කිරීමටත්, සිල්ලර හා ආයතනික බැංකු සේවාදායකයන්ගේ ස්ථාපිත ශ්රේණියක් උරුම කර ගැනීමටත් ඇති උපායමාර්ගික අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. බහුජාතික සංස්ථා හා ඉහළ ශුද්ධ වටිනාකමක් ඇති පුද්ගලයන් ඇතුළත් Standard Chartered හි දේශීය සේවාදායක පදනම DFCC හි පවතින ව්යාපාරයට සැලකිය යුතු වටිනාකමක් එකතු කරනු ඇත.
රට සිය පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිය දිගටම ගෙන යන මෙවැනි සන්ධිස්ථානයක, ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම ශ්රේණියේ හා විශාල වාණිජ බැංකු අතර තරඟකාරී ගතිකතාවන් නැවත හැඩ ගස්වා ගත හැකි බැවින්, කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයන් හා ආයෝජකයන් මෙම ගනුදෙනුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි.
වසර ගණනාවක් පැවති රාජකීය හා බාහිර පීඩනවලින් පසු ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්රමයෙන් ස්ථාවර වෙමින් පවතින අතරතුර, දේශීය මූල්ය ආයතනවල ව්යාප්තිය පිළිබඳ ඉහළ යන විශ්වාසය මෙම අත්පත් කර ගැනීම තුළින් අවධාරණය වේ.
ගනුදෙනුවේ නිශ්චිත කොන්දේසි හා ඊට අදාළ නියාමන අනුමැතිවලට සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ජූලි අවසාන දිනය ළඟා වෙද්දී හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.