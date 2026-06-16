චෙම්මානි කැණීම්වලින් තවත් අස්ථි කට්ටල 10ක් හමුවේ, මළ සිරුරු ගණන 351 දක්වා ඉහළට
උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මානි සිට්ටුපට්ටු සුසාන භූමියේ සිදු කරනු ලබන කැණීම් කටයුතුවලදී තවත් බිහිසුණු සොයාගැනීමක් අනාවරණය වී ඇති අතර, බදාදා දින අමතර පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුට අයත් අස්ථි අවශේෂ හමුවීමත් සමඟ එම ස්ථානයෙන් මේ දක්වා සොයාගත් මළ සිරුරු සම්පූර්ණ ගණන 351 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
ඛේදවාචකයකින් තෙත් වූ භූමියක්
චෙම්මානි වාර්ගික සංහාර භූමිය, ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා දිවෙන සිවිල් ගැටුමේ මානව ඛේදවාචකය මතක් කරවන වඩාත්ම ශෝකජනක සංකේතස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ සැලකී ආ ස්ථානයකි. විමර්ශකයින් සහ වැදගත් සාක්ෂි සොයන forensic කණ්ඩායම් සිට්ටුපට්ටු සුසාන භූමියේ කඩිනම් නොවී ඉතා ශ්රද්ධාවෙන් කැණීම් කටයුතු සිදු කරමින්, යුද්ධ සමයේ ජීවිත අහිමි වූ බව විශ්වාස කෙරෙන අයගේ අවශේෂ සොයා හඳුනාගැනීමට දැඩි උත්සාහයක් ගනිමින් සිටිති.
15 වැනි දින තවත් අස්ථි කට්ටල 10ක් සොයාගැනීම, රටේ ඉතිහාසයේ දැනටමත් ගැඹුරු වේදනාවකින් යුත් මෙම පරිච්ඡේදයට තවත් ශෝකයක් එකතු කරයි. සොයාගත් අවශේෂ සම්පූර්ණ ගණන 351 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
පවුල් හා ප්රජාවන් සඳහා වැදගත්කම
අතුරුදහන් වූ ආදරණීයන් සොයමින් වසර ගණනාවක් ගත කළ උතුරේ බොහෝ දෙමළ පවුල් වෙනුවෙන්, චෙම්මානිහිදී සිදු කෙරෙන සෑම නව සොයාගැනීමක්ම ගැඹුරු චිත්තවේගීය බරක් දරයි. ගැටුම් සමයේ පවුලේ සාමාජිකයන් අහිමිකර ගත් අය සඳහා සිදු කෙරෙන කැණීම් කටයුතු අවසානයේ සහනයක් ගෙන දෙනු ඇතැයි ප්රජාවන් බලාපොරොත්තු තතුව, මෙම ස්ථානය책임ගැනීමේ හා සංහිඳියාවේ මූලිකාංගයක් බවට පත්ව ඇත.
Forensic විශේෂඥයන් නිල අධීක්ෂණය යටතේ ස්ථානයේ සේවය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින්, හෙළිදරව් වූ අවශේෂ, අනන්යතාවයන් හා මරණයට හේතු තීරණය කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂාවට යොමු කෙරේ. මෙම ක්රියාවලිය සම්බන්ධ සියල්ලන්ට ක්රමානුකූල මෙන්ම චිත්තවේගීය වශයෙන් ද දුෂ්කර කාර්යයකි.
책임ගැනීමේ ඉල්ලීම් නැවත අවධිකෙරේ
මානව හිමිකම් උද්ඝෝෂකයින් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් කැණීම් ක්රියාවලියේ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සහතික කරන ලෙසත්, බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට නිතිපතා යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයෙන ලෙසත් ශ්රී ලංකා රජයෙන් නොනවතින ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති. සොයාගත් අවශේෂ ගණන ක්රමයෙන් වැඩිවීමත් සමඟ මෙම ඉල්ලීම් තීව්ර වී ඇති අතර, සොයාගත් කරුණු පුළුල් සංක්රාන්තික යුක්තිය යාන්ත්රණවලට ඇතුළත් කළ යුතු බව බොහෝ දෙනා අවධාරණය කරයි.
- මේ දක්වා සොයාගත් සම්පූර්ණ අස්ථි අවශේෂ ගණන: 351
- නවතම සොයාගැනීම: ජූලි 15 දින හෙළිදරව් වූ අමතර අස්ථි කට්ටල 10ක්
- ස්ථානය: උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මානි සිට්ටුපට්ටු සුසාන භූමිය
ස්ථානයේ තවත් අවශේෂ ඇතිදැයි විමර්ශකයින් තීරණය කිරීමට කටයුතු කරන හෙයින් ඉදිරි දිනවලදී ද කැණීම් කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙහෙයුම නිමා කිරීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවම නිවේදනයක් කර නොමැත.
චෙම්මානි ස්ථානය ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ නොවිසඳුණු තුවාල්වල සංකේතයක් ලෙස රැඳී ඇති අතර, සෑම සොයාගැනීමක්ම ඉතිරිව සිටි පවුල් වෙනුවෙන් සත්යය, යුක්තිය හා සුවය ලැබීමේ හදිසි අවශ්යතාවය නැවත අවදි කරවයි.
නවතම සොයාගැනීම් සම්බන්ධයෙන් රජය තවම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, කැණීම් ක්රියාවලිය දේශීය හා ජාත්යන්තර අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම ඉදිරියේ නිලධාරීන් මෙම කරුණට ප්රතිචාර දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.