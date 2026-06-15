Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රැපර් ගායකයෙකු අන්තර්ජාල වීඩියෝවක් හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට — මානව හිමිකම් සංවිධානයේ දැඩි විරෝධය

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ රැපර් ගායකයෙකු අන්තර්ජාල වීඩියෝවක් හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට — මානව හිමිකම් සංවිධානයේ දැඩි විරෝධය

නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශනය පිළිබඳ උත්සුකයන් මධ්‍යයේ කලාකරුවා රඳවාගැනීම

වීඩියෝවක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් රැපර් ගායකයෙකු රඳවා ගෙන ඇති අතර, එම අත්අඩංගුවට ගැනීම ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානය වන Human Rights Watch (HRW) ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව, රටේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ නැවුම් සැකසැකිලි මතු කර තිබේ.

මෙම රඳවා ගැනීම ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක් කර ඇති අතර, නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග හරහා කලාත්මක හා දේශපාලනික අදහස් ප්‍රකාශනය යටපත් කිරීමේ පුළුල් රටාවක කොටසක් ලෙස HRW සංවිධානය මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර

බලධාරීන් විසින් යෝග්‍ය නොවන බව සලකනු ලැබූ වීඩියෝවක් හා සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් එම රැපර් ගායකයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. වීඩියෝවේ අන්තර්ගතය සහ කලාකරුවාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නිශ්චිත නීතිමය චෝදනා සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නිදහස් ප්‍රකාශනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් අතර මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම පුළුල් කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

Human Rights Watch සංවිධානය මෙම රඳවා ගැනීම දෙස් දෙසින් හෙළා දකිමින්, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට කලාකරුවා වහාම නිදහස් කරන ලෙස 촉구 කරමින්, නිර්මාණාත්මක ප්‍රකාශනය මර්දනය කිරීම සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීම් භාවිත කිරීම ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට පටහැනි බව අනතුරු අඟවා ඇත.

දිගුකාලීන සැකසැකිලිවල රටාවක්

අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ආරක්ෂා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන්, විශේෂයෙන් තම කාර්යයන් හෝ මහජන ප්‍රකාශයන් හරහා බලධාරීන්ට අභියෝග කරන කලාකරුවන්, මාධ්‍යවේදීන් සහ ක්‍රියාකාරිකයන් සම්බන්ධයෙන්, මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් දීර්ඝ කාලයක සිට කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

  • මාධ්‍ය හා කලා මාධ්‍යයන් හරහා හඬ නගන පුද්ගලයන් ඉලක්ක කිරීම සඳහා නෛතික යාන්ත්‍රණ භාවිත කිරීම ගැන ශ්‍රී ලංකාව නැවත නැවත විවේචනයට ලක්ව ඇත.
  • පුළුල් ලෙස සකස් කරන ලද නීති යටතේ නිර්මාණකරුවන් හා විචාරකයන් රඳවා ගත් අවස්ථා Human Rights Watch සංවිධානය ඊට පෙර ලේඛනගත කර ඇත.
  • සංගීතඥයෙකු හෝ රංගන ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, කලාත්මක නිදහස සඳහා වත්මන් වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් කනස්සල්ලෙන් යුත් සංඥාවක් ලෙස පෙනී සිටින්නන් විසින් සලකනු ලැබේ.

ජාත්‍යන්තර පීඩනය තීව්‍ර වේ

HRW වැනි සංවිධාන නායකත්වය දරන ජාත්‍යන්තර සමාජය, ශ්‍රී ලංකා රජයට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය යටතේ ඇති බැඳීම් ඉටු කරන ලෙස, කලාකරුවන් ඇතුළු සියලු පුරවැසියන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සහතික කිරීම ඇතුළුව, බලකර සිටී.

Human Rights Watch සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ රඳවා ගෙන සිටින රැපර් ගායකයා වහාම නිදහස් කරන ලෙස සහ නිදහස් ප්‍රකාශනය යටපත් කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස අපරාධ訴追 භාවිත කිරීම නතර කරන ලෙසයි.

සිදුවීම් දිග හැරෙත්ම, ශ්‍රී ලංකා රජය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පීඩනයට කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේද යන්න බොහෝ දෙනෙකු සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, ගෝලීය මානව හිමිකම් සංවිධාන මෙම සිද්ධිය ආශ්‍රිත අඛණ්ඩ අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යෙන් පලා ගිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට භාරදී බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යෙන් පලා ගිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට භාරදී බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් සෙවනු ලැබූ, සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ ප්‍රකට සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් රටට ගෙන්වා, 13 වැනිදා…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, ඉදිරි වසරවලදී බහු-බිලියන ඩොලර් කර්මාන්තයක් බවට පත්විය හැකි ගෝලීය හරිත හයිඩ්‍රජන් වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට රට සූදානම් කරමින්…

15 Jun 2026 Discuss
ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි Sinhala

ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ගැටුම් සහන පියවරයන් සමඟ ඉදිරිපත් වේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමට සම්බන්ධ සහන පියවරයන් ශ්‍රී ලංකාවට…

15 Jun 2026 Discuss