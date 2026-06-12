වයට්-හොජ්ගේ දිලිසෙන ශතකයත් සමග ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව කාන්තා ලෝක කුසලාන මංගල තරඟයේ ඉංග්රීසි කාන්තා කණ්ඩායම ආධිපත්යය දැරූ ජයක් ගනී
ඉංග්රීසි කාන්තා පිතිකාර ඩැනී වයට්-හොජ් කාන්තා ක්රිකට් ලෝක කුසලානයේ බරපතල තර්ජනයක් ලෙස ඉස්මතු වූ අතර, ඇය විසින් ඉදිරිපත් කළ අණ දෙන ශතකය ආශ්රයෙන් ඉංග්රීසි කාන්තා කණ්ඩායම තම ටූර්නමේන්ටු මංගල තරඟයේදීම ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ශ්රේෂ්ඨ ජයග්රහණයකට ළඟා වූහ.
ආරම්භයේ සිටම ප්රකාශිත ශක්තිමත් ඉනිමක්
වයට්-හොජ් දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් ක්රීඩාංගණයට පිවිස කිසිදා පසුබට නොවී, ශ්රී ලංකා පිත්තිකරු ප්රහාරයට එරෙහිව ඉංග්රීසි කණ්ඩායමේ ශූරකම සනිටුහන් කළ අපූරු ශතකයක් ගොඩනංවා ගත්තාය. ඇගේ ඉනිම ශක්තිමත් ඝාතක පහරවල් හා දක්ෂ පහර තේරීමේ ඒකාබද්ධතාවයකින් යුත් ආක්රමණශීලී නමුත් කල්පිත පිතිකරණයේ සාර්ථක ආදර්ශයක් විය.
ඒ ඉනිම ඉංග්රීසි කාන්තා කණ්ඩායමේ ශ්රේෂ්ඨ අභිප්රාය ප්රකාශ කරමින්, ටූර්නමේන්ටුව ඉදිරියට යත්ම ඔවුන් බලවත් තරඟකාරී බලවේගයක් බවට පත්වනු ඇතැයි කියා සිටිනා ලද ද ජයග්රාහී ප්රකාශනයක් ලෙස නිරූපණය විය. වයට්-හොජ්ගේ දස්කම් පුළුල් ප්රශංසාවට ලක්වූ අතර, ටූර්නමේන්ටුවේ මුල් වටවල කැපී පෙනෙන ක්රීඩිකාවන් අතරට ඇය ක්ෂණිකව ඇතුළත් වූවාය.
ශ්රී ලංකාවට දුෂ්කර දිනයක්
ශ්රී ලංකාවට ටූර්නමේන්ටුවේ මංගල තරඟය අභියෝගාත්මක හඳුන්වාදීමක් බවට පත් විය. ශ්රී ලංකා පිත්තිකරුවන්ට වයට්-හොජ්ගේ ප්රවාහමය ඝාතක පහරවල් සීමා කර ගැනීමට දුෂ්කරතා ඇති වූ අතර, ඉංග්රීසි කණ්ඩායම ශ්රේෂ්ඨ එකතුවක් ගොඩනංවා ගත් විට ක්ෂේත්ර රකින කණ්ඩායමටද ධාවන ගලා ඒම නතර කර ගැනීම අසීරු විය.
ශ්රී ලංකා පිතිකරු සංයුතිය ඉන් පසුව සාර්ථක ලුහුබැඳීමකට ළඟාවීමට නොහැකි වූ අතර, ඉතිරි කණ්ඩායම් වේදිකා තරඟවලදී සාර්ථකව ප්රකෘතිමත් වී අර්ථවත් අභියෝගයක් ගොඩනංවා ගැනීමට ඔවුන්ට ඉක්මන් වැඩ ශේෂව ඇත.
ඉංග්රීසි කාන්තා කණ්ඩායම තම ධාරිතාව ප්රකාශ කරයි
මෙම ජයග්රහණය තරඟකාරී රටවල්වලට ඉංග්රීසි කාන්තා කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ගැඹුරු ඉදිරි ගමනකට සූදානමින් සිටින බව පැහැදිලිව කියා සිටී. වයට්-හොජ් මෙවැනි දීප්තිමත් ක්රීඩා රූපයක සිටින විට, කාන්තා ක්රිකට්වල වඩාත්ම රසවත් පහරකරුවන්ගෙන් කෙනෙකු සීමා කිරීමට ප්රතිවාදීන්ට සූක්ෂ්ම උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට සිදු වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඉක්මනින් නැවත සංවිධානය වීමට ඉලක්ක කරනු ඇති අතර, කණ්ඩායම් වේදිකා තරඟ ඔවුන්ගේ ලෝක කුසලාන අභිලාෂයන් ජීවත් කර ගනිමින් තීරණාත්මක ලකුණු ලබා ගැනීමට තවදුරටත් අවස්ථාවන් ලබා දෙන බව ඔවුන් දනී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.