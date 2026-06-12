එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය-ශ්රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි
ඓතිහාසික වෙළඳ ගිවිසුම ශ්රී ලංකාවේ ගල්ෆ් කලාපීය ආර්ථික සම්බන්ධතා නැවත සකස් කළ හැකිය
ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය අතර සවිස්තරාත්මක නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් ඉදිරි වසර තුළ අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සම්බන්ධතාවල සැලකිය යුතු이정표 සංධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම ඓතිහාසික ගිවිසුම සඳහා වූ සාකච්ඡා 着実히 ප්රගතිශීලීව ඉදිරියට යමින් තිබෙන අතර, දෙපාර්ශ්වයම නියමිත කාල රාමුව තුළ ඉතිරිව ඇති ගැටලු විසඳිය හැකි බවට විශ්වාසය පළ කරයි. අපේක්ෂිත පරිදි ගිවිසුම අවසන් වුවහොත්, ශ්රී ලාංකේය අපනයනකරුවන්ට නව අවස්ථා විවෘත වනු ඇති අතර ගල්ෆ් කලාපයේ ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු ලෙස දිවයිනේ තත්ත්වය ශක්තිමත් වනු ඇත.
මෙම ගිවිසුම ශ්රී ලංකාවට අදහස් කළ හැකි දේ
2022 මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා තවමත් මාර්ගය සකසමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, එ.අ.එ. සමඟ වන වෙළඳ ගිවිසුමක් සැලකිය යුතු උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි. ගල්ෆ් රාජ්යය ශ්රී ලාංකේය සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ ප්රධාන ගමනාන්තයක් පමණක් නොව, ශ්රී ලාංකේය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වර්ධනය වන වෙළඳපොළක් ද වේ.
අඩු කරනු ලබන තීරුබදු සහ වැඩිදියුණු කළ වෙළඳපොළ ප්රවේශයෙන් ප්රයෝජන ලැබීමට අපේක්ෂිත ක්ෂේත්ර අතර:
- ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය
- තේ සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
- මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ
- තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ව්යාපාරික ක්රියාවලි පිටත්කිරීමේ සේවා
කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගල්ෆ් සහකාරිත්ව සභා සාමාජිකයින් සමඟ විධිමත් වෙළඳ ගිවිසුම් සඳහා පෙනී සිටිමින්, එවැනි ගිවිසුම් ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පදනම විවිධාංගීකරණය කිරීමට සහ යුරෝපය හා උතුරු අමෙරිකාවේ සාම්ප්රදායික වෙළඳපොළ මත යැපීම අවම කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි තර්ක කර ඇත.
පුළුල් රාජ්යතාන්ත්රික සන්දර්භය
එ.අ.එ.-ශ්රී ලංකා වෙළඳ ගිවිසුම අවසන් කිරීම සඳහා වූ ආශාව මතු වී ඇත්තේ කොළඹ ආසියාව සහ මැදපෙරදිග පුරා ආර්ථික හවුල්කාරිත්ව ගැඹුරු කිරීම සක්රීයව ඉල්ලා සිටින කාලයකය. එ.අ.එ. ද ගෝලීය වශයෙන් සිය වෙළඳ ගිවිසුම් ජාලය පුළුල් කරමින් සිටින අතර, මෑත වසරවලදී ඉන්දියාව සහ ඉන්දුනීසියාව සමඟ සමාන ගිවිසුම් අවසන් කර ඇත.
සාකච්ඡාවල සාර්ථක නිගමනයක් ශ්රී ලංකාව, එමීර් රාජ්යය සමඟ මනාප වෙළඳ සම්බන්ධතා විධිමත් කර ගත් දකුණු ආසියානු ආර්ථිකයන්ගේ වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරනු ඇති අතර, ලෝකයේ වඩාත් ක්රියාශීලී වාණිජ කේන්ද්රස්ථානවලින් එකක් තුළ දේශීය ව්යාපාරවලට තරඟකාරී වාසියක් ලබා දිය හැකිය.
දෙරට ආණ්ඩු නිලධාරීන් ඉදිරි මාසවලදී තාක්ෂණික සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගිවිසුම විධිමත්ව අත්සන් කිරීමට පෙර ඉතිරිව ඇති නියාමන හා තීරුබදු සම්බන්ධ කරුණු නිරාකරණය කිරීම ඉන් द लक्ष්යයි.
ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟමින් තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් ඉල්ලා සිටින ශ්රී ලංකාවට, මෙම වෙළඳ ගිවිසුම වසර තුළ සාර්ථකව අවසන් කිරීම ජාත්යන්තර舞台 රඟදල්ලේ සාදරයෙන් පිළිගත හැකි දිරිගැන්වීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.