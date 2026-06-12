තමිල් රැපර් හිප්හොප් තමිழාන් සංගී ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන
තමිල් රැපර් හිප්හොප් සංගී, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව කලාපීය මාධ්ය ආයතනවලින් වාර්තා වේ.
ආන්දෝලනාත්මක නීතියක් යටතේ කලාකරු රඳවාගෙන
තමිල් සංස්කෘතික හා කලා කවයන් තුළ සුප්රසිද්ධ මෙම සංගීතඥයා, PTA යටතේ රඳවා ගනු ලැබීය. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් මෙම නීතිය දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කර ඇත. ව්යාපක රඳවා ගැනීමේ බලතල සහිත මෙම නීතිය, ඓතිහාසිකව තමිල් පුද්ගලයන්ට එරෙහිව යොදා ගැනීම එයට හේතු වී ඇත.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ තමිල් ප්රජාව අතර මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, එම නීතිය සුළු ජාතීන්ට විරුද්ධව අසාමාන්ය ලෙස යොදා ගනු ලැබෙන බවත්, නිදහස් අදහස් ප්රකාශනය යටපත් කරන බවත් පෙන්වා දෙමින් එය අහෝසි කිරීමට හෝ සැලකිය යුතු ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට ඔවුහු නිරන්තරයෙන් 촉구 කර ඇත.
PTA තවමත් ආන්දෝලනාත්මක නීතියක්
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ උච්චතම අවධියේදී සම්මත කරන ලද ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, නඩු විභාගයකින් තොරව දීර්ඝ කාලයක් සඳහා පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමේ පුළුල් බලතල බලධාරීන්ට ලබා දේ. එය අහෝසි කරන ලෙස දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටමින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලපෑම් කෙරුණද, අනුප්රාප්තික රජයන් සීමිත සංශෝධන පමණක් සිදු කරමින් එම නීතිය තවමත් බලාත්මකව පවතී.
විවේචකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, කලාකරුවන්, ක්රියාකාරිකයන් සහ මාධ්යවේදීන්ට එරෙහිව PTA අඛණ්ඩව යොදා ගැනීම, විශේෂයෙන් රටේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල තමිල් ප්රජාව තුළ විරෝධය යටපත් කරන ව්යාකූල රටාවක් පිළිබිඹු කරන බවයි.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර තවමත් අනාවරණ වෙමින්
හිප්හොප් සංගීට එරෙහි නිශ්චිත චෝදනා හෝ හේතු සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. රැපර්වරයා රඳවා ගෙන සිටින ස්ථානය හෝ නීතිමය නියෝජනයක් සුරක්ෂිත කර ගෙන ඇත්දැයි යන්න මේ අවස්ථාවේ තවමත් පැහැදිලි නොවේ.
නීතිමය හා නිල මූලාශ්රවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධව නව තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.