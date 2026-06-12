Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් කරන ලද කෆීර් සුපර්සොනික් යුධ ගුවන් යානය සාර්ථක පරීක්ෂණ පියාසැරියක් සම්පූර්ණ කරයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් කරන ලද කෆීර් සුපර්සොනික් යුධ ගුවන් යානය සාර්ථක පරීක්ෂණ පියාසැරියක් සම්පූර්ණ කරයි

නවීකරණය කරන ලද රණ ගුවන් යානය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් යුධ ගුවන් යානයේ උසස් කරන ලද අනුවාදය, සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් අනුගමනය කරමින් සිය මුල් ම පියාසැරිය සාර්ථක ලෙස සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, එය රටේ ආරක්ෂක ගුවන් සේවා හැකියාවන්හි සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් කරයි.

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් බලයේ ශීලාංගයක් ලෙස සේවය කර ඇති, ඊශ්‍රායල් නිර්මාණයේ සුපර්සොනික් රණ ගුවන් යානාවක් වන කෆීර්, එහි මෙහෙයුම් කාලය දීර්ඝ කිරීම සහ ගුවනේ සමස්ත කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් සැලකිය යුතු වැඩිදියුණු කිරීම්වලට භාජනය වී ඇත.

රණ පළපුරුද්දෙන් ඔප්නංවන ලද යුධ යානයකට නව ජීවයක්

කෆීර් යුධ ගුවන් යානයට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සමඟ ගෞරවනීය ඉතිහාසයක් ඇති අතර, රටේ සිවිල් ගැටුම් සමයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළේය. මෙම උසස් කිරීමේ වැඩසටහනේ සාර්ථක සම්පූර්ණ කිරීම, විශ්වාසදායක හා දක්ෂ ගුවන් රණ බලකායක් පවත්වාගෙන යාමට දිගින් දිගටම ප්‍රතිශ්‍රුති දෙනු ලබයි.

නවීකරණ ප්‍රයත්නය, ගුවන් යානය තුළ ඇති ප්‍රධාන පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති බව වටහාගෙන ඇති අතර, එය සමකාලීන මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා හා තර්ජනයන්ට නිසි ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි සේ සහතික කරයි.

ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවට, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ දක්ෂ යුධ ගුවන් යානා බලකායක් පවත්වාගෙන යාම සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික බරක් දරයි. උසස් කරන ලද කෆීර්හි සාර්ථක පරීක්ෂණ පියාසැරිය, තාක්ෂණික ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොව, ගුවන් හමුදාවේ දිගු කාලීන ගුවන් යාත්‍රා උපාය මාර්ගයේ තහවුරු කිරීමක් ද වේ.

මෙම උසස් කිරීමේ වැඩසටහන, රටේ වත්මන් ආර්ථික සලකා බැලීම් හමුවේ ප්‍රායෝගික උපාය මාර්ගයක් ලෙස, මිල අධික සම්පූර්ණ යානා ප්‍රතිස්ථාපන සෙවීම වෙනුවට පවතින ඉහළ කාර්යසාධන වත්කම්වල වටිනාකම උපරිම කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පුළුල් ප්‍රවේශය පිළිබිඹු කරයි.

ගුවන් යානයේ සිදු කරන ලද නිශ්චිත වැඩිදියුණු කිරීම් සහ උසස් කරන ලද යුධ ගුවන් යානා සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් සේවයට නැවත යොදවනු ලබන කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් නියමිත වේලාවට නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ණය ප්‍රමාණය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් හෙළිදරව් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ණය ප්‍රමාණය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් හෙළිදරව් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා රටේ මුළු ණය ප්‍රමාණය මහජනතාව වෙත හෙළිදරව් කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, රටේ බරපතළම ආර්ථික අභියෝගයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධයෙන්…

12 Jun 2026 Discuss
වයට්-හොජ්ගේ දිලිසෙන ශතකයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කාන්තා ලෝක කුසලාන මංගල තරඟයේ ඉංග්‍රීසි කාන්තා කණ්ඩායම ආධිපත්‍යය දැරූ ජයක් ගනී Sinhala

වයට්-හොජ්ගේ දිලිසෙන ශතකයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කාන්තා ලෝක කුසලාන මංගල තරඟයේ ඉංග්‍රීසි කාන්තා කණ්ඩායම ආධිපත්‍යය දැරූ ජයක් ගනී

ඉංග්‍රීසි කාන්තා පිතිකාර ඩැනී වයට්-හොජ් කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ බරපතල තර්ජනයක් ලෙස ඉස්මතු වූ අතර, ඇය විසින් ඉදිරිපත් කළ අණ දෙන ශතකය ආශ්‍රයෙන් ඉංග්‍රීසි…

12 Jun 2026 Discuss
බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති Sinhala

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි ලේන් විසින් මුල් පිතිකරණ රේඛාව විනාශකාරී ලෙස බිඳ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ම අසරණ ස්ථානයකට පත් වූ නමුත්, බන්දාර සහ පෙරේරා යන දෙපළ විසින් කළ…

12 Jun 2026 Discuss