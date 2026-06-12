ශ්රී ලංකාවේ උසස් කරන ලද කෆීර් සුපර්සොනික් යුධ ගුවන් යානය සාර්ථක පරීක්ෂණ පියාසැරියක් සම්පූර්ණ කරයි
නවීකරණය කරන ලද රණ ගුවන් යානය ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරයි
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් යුධ ගුවන් යානයේ උසස් කරන ලද අනුවාදය, සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් අනුගමනය කරමින් සිය මුල් ම පියාසැරිය සාර්ථක ලෙස සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, එය රටේ ආරක්ෂක ගුවන් සේවා හැකියාවන්හි සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් කරයි.
දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් බලයේ ශීලාංගයක් ලෙස සේවය කර ඇති, ඊශ්රායල් නිර්මාණයේ සුපර්සොනික් රණ ගුවන් යානාවක් වන කෆීර්, එහි මෙහෙයුම් කාලය දීර්ඝ කිරීම සහ ගුවනේ සමස්ත කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් සැලකිය යුතු වැඩිදියුණු කිරීම්වලට භාජනය වී ඇත.
රණ පළපුරුද්දෙන් ඔප්නංවන ලද යුධ යානයකට නව ජීවයක්
කෆීර් යුධ ගුවන් යානයට ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සමඟ ගෞරවනීය ඉතිහාසයක් ඇති අතර, රටේ සිවිල් ගැටුම් සමයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළේය. මෙම උසස් කිරීමේ වැඩසටහනේ සාර්ථක සම්පූර්ණ කිරීම, විශ්වාසදායක හා දක්ෂ ගුවන් රණ බලකායක් පවත්වාගෙන යාමට දිගින් දිගටම ප්රතිශ්රුති දෙනු ලබයි.
නවීකරණ ප්රයත්නය, ගුවන් යානය තුළ ඇති ප්රධාන පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති බව වටහාගෙන ඇති අතර, එය සමකාලීන මෙහෙයුම් අවශ්යතා හා තර්ජනයන්ට නිසි ප්රතිචාර දැක්විය හැකි සේ සහතික කරයි.
ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවට, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ දක්ෂ යුධ ගුවන් යානා බලකායක් පවත්වාගෙන යාම සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික බරක් දරයි. උසස් කරන ලද කෆීර්හි සාර්ථක පරීක්ෂණ පියාසැරිය, තාක්ෂණික ජයග්රහණයක් පමණක් නොව, ගුවන් හමුදාවේ දිගු කාලීන ගුවන් යාත්රා උපාය මාර්ගයේ තහවුරු කිරීමක් ද වේ.
මෙම උසස් කිරීමේ වැඩසටහන, රටේ වත්මන් ආර්ථික සලකා බැලීම් හමුවේ ප්රායෝගික උපාය මාර්ගයක් ලෙස, මිල අධික සම්පූර්ණ යානා ප්රතිස්ථාපන සෙවීම වෙනුවට පවතින ඉහළ කාර්යසාධන වත්කම්වල වටිනාකම උපරිම කිරීමේ ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පුළුල් ප්රවේශය පිළිබිඹු කරයි.
ගුවන් යානයේ සිදු කරන ලද නිශ්චිත වැඩිදියුණු කිරීම් සහ උසස් කරන ලද යුධ ගුවන් යානා සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් සේවයට නැවත යොදවනු ලබන කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් නියමිත වේලාවට නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.