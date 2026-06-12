ශ්රී ලංකාවේ මුළු රාජ්ය ණය ප්රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්ය අමාත්යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි
ශ්රී ලංකාවේ මුළු රාජ්ය අංශයේ ණය ප්රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2කට ආසන්න මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව මුදල් නියෝජ්ය අමාත්ය අනිල් ජයන්ත පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිකළේය. අර්බුදයෙන් පසු ප්රකෘතිය සොයා ගමන් කරන මෙම දූපත් රාජ්යය දිගින් දිගටම දරා සිටින විශාල මූල්ය බරෙහි නොසැලකිලිමත් කළ නොහැකි මතක් කිරීමක් ලෙස මෙය නිලධාරීන් හා ජනතාව ඉදිරිපිට ඉදිරිපත් විය.
අභියෝගයේ විශාලත්වය අවධාරණය කරන සංඛ්යාවක්
පාර්ලිමේන්තු විවාද අතරතුර සිදු කෙරුණු මෙම හෙළිදරව්ව, ශ්රී ලංකාවේ ණය බැඳීම්වල ප්රමාණය නිරාවරණය කරයි. දශක ගණනාවක් පුරා රාජ්ය වියදම්, යටිතල පහසුකම් ආයෝජන සහ ආර්ථික වැරදි කළමනාකරණය හරහා රැස් වූ දේශීය හා විදේශීය ණය සමස්තය ඒකාබද්ධ කරමින් 2022 වසරේ ඓතිහාසික මූල්ය කඩාවැටීමට දායක වූ ඒවා ද එයට ඇතුළත් වේ.
නියෝජ්ය මුදල් අමාත්ය පෙරේරාගේ ප්රකාශය, රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට රජය ක්රියා කරන මෙවැලදී, ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්, ණය හිමියන් සහ සාමාන්ය ජනතාව සඳහා සංයමී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ.
ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීම තවමත් ක්රියාත්මකයි
ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇති ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ සංකීර්ණ සාකච්ඡාවල නිරතව සිටී. ප්රධාන ණය හිමි කණ්ඩායම් සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹීමේ ද්රව්යමය ප්රගතියක් රජය ලබා ඇතත්, සමස්ත ණය ප්රමාණයෙහි සංඛ්යාව, රට සම්පූර්ණ කල්පනාකාරී රාජ්ය මූල්ය මාර්ගයකට ළඟා වෙන්නට ඉදිරියේ කොතරම් කාර්යයක් ඉතිරිව ඇත්ද යන්න අවධාරණය කරයි.
විනයගරුක ආදායම් එකතු කිරීම සහ පාලිත රාජ්ය වියදම් සමඟ ඒකාබද්ධ වූ අර්ථවත් ණය සහනය, ඉදිරි වසරවලදී ශ්රී ලංකාව සිය ජාතික නිෂ්පාදිතය හා සසඳන ණය අනුපාතය කළමනාකරණය කළ හැකි මට්ටමකට අඩු කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය වනු ඇතැයි ආර්ථික විශේෂඥයන් හා මූල්ය විශ්ලේෂකයන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කෙරේ
මෙම සංඛ්යාව සෘජුවම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් නියෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයේ විනිවිදභාවය කෙරෙහි රජයේ කැපවීම සංඥා කළේය. 2022 ආර්ථික අර්බුදයට මඟ පෑදූ වසරවල, අනතුරු ඇඟවීම් නැවත නැවතත් නොසලකා හරිනු ලැබූ හෝ අවතක්සේරු කෙරුණු සන්දර්භය තුළ, මෙම ගුණාංගය කැපී පෙනෙන ලෙස ආකල්ප අතර නොතිබිණි.
අර්බුදයේ උච්ච අවස්ථාවේ දීර්ඝ විදුලිය කැපීම්, ඉන්ධන හිඟය සහ ඉහළ නැඟෙන උද්ධමනය ඇතුළු දරුණු දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්, රජය මෙවැනි හෙළිදරව්ව කෙරෙහි ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය ප්රතිචාර, ජනතාවට කල්පනාකාරී ආර්ථික සහනයක් ගෙන දෙයි නම් කෙසේද යන්න ද ඉවසිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.