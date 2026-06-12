ක්රිෂ් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ චූදනාමය ගොනු කිරීමත් සමඟ නාමල් රාජපක්ෂ අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙයි
ක්රිෂ් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධව මතුව ඇති චූදනා මත පදනම්ව ප්රමුඛ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයෙකු සහ හිටපු අමාත්යවරයෙකු වන නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් නිල චූදනාමයක් ඉදිරිපත් කරමින් වැදගත් නීතිමය පියවරක් ගෙන තිබේ.
හිටපු අමාත්යවරයාට එරෙහිව චූදනාමය ගොනු කෙරේ
බලවත් රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධ, දැඩි අවධානයට ලක්ව පැවති නීතිමය නඩුවක ප්රධාන වර්ධනයක් ලෙස මෙම චූදනාමය සැලකේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන සහ දැනට ද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන නාමල් රාජපක්ෂ, චූදනා ගොනු කිරීමත් සමඟ දැන් නිල අධිකරණ කටයුතුවලට මුහුණ දෙයි.
මෙම නඩුව ක්රිෂ් ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ චූදනා මත රඳා පවතින නමුත්, චූදනාමය තුළ ඇතුළත් චූදනාවල සම්පූර්ණ විෂය පථය මෙම අවස්ථාවේ දී බලධාරීන් විසින් මහජනයාට ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.
දේශපාලන වැදගත්කම
ශ්රී ලංකා දේශපාලනයේ නාමල් රාජපක්ෂගේ අඛණ්ඩ ප්රමුඛතාව සැලකිල්ලට ගත් කල, රට පුරා දේශපාලන විචාරකයන් මෙම ගමන් මඟ සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. ඔහු ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තුළ ක්රියාශීලී චරිතයක් ලෙස කටයුතු කරමින්, මෑත මාසවලදී ජාතික ප්රශ්න සම්බන්ධව හඬ නඟමින් සිටී.
නිල චූදනාමයක් ගොනු කිරීම, නඩුව අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට ගෙනයාමට නඩු පවරන්නන් විශ්වාසයෙන් සිටින බවේ සංඥාවක් වන අතර, සිද්ධිය දැන් විමර්ශන අදියරෙන් ඔබ්බට ගොස් ක්රියාකාරී නඩු විභාගයකට ඇතුළු වී ඇත.
ඉදිරියේ දී අපේක්ෂා කළ හැකි දේ
චූදනාමය දැන් නිල වශයෙන් ගොනු කර ඇති බැවින්, නඩුව ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආරක්ෂා පාර්ශ්වය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ නඩුව ශ්රවණය සඳහා ගනු ලබන කාලය තීරණය කිරීමේ දී ඉදිරි සති කීපය ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇති බව නීති විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
නව ලෙස ගොනු කරන ලද චූදනාමයේ අඩංගු චූදනාවල සාරය සම්බන්ධව නාමල් රාජපක්ෂ තවම සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
චූදිතයාගේ ප්රසිද්ධ ස්වභාවය සහ ශ්රී ලංකාවේ වගවීම හා පාලනය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාව හේතුවෙන්, නඩුව ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ එය දිගින් දිගටම මහජන අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.