Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක්

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක්

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේගේ භාර්යාව හා නීතික නියෝජිතයින්, ජනාධිපති රඳවා තැබීමේ නියෝගයක් යටතේ දැනට කොළඹ ජාතික රෝහලේ රඳවා සිටින එම හිටපු නිලධාරියා හමුවීමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස නිල වශයෙන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂවරයාට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කෙරේ

සල්ලේගේ භාර්යාව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකරවරයාට ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමින්, හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානියා රඳවා සිටින කොළඹ මධ්‍යස්ථානයට ඇය, වෙනත් පවුලේ සාමාජිකයින් හා දෙදෙනාගේ නීතික කණ්ඩායමට පිවිසීමට අවසර දෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.

ඊට අමතරව, සල්ලේගේ නීතිඥයින් ද අබේසේකරවරයාට වෙනම ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඔවුන්ගේ සේවාදායකයාට පනවා ඇති ප්‍රවේශ සීමාවන් සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල පළ කරමින්, ඔහුගේ රඳවා තැබීමට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔහු සමඟ සාකච්ඡා කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

රඳවා තැබීමේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ ප්‍රධානියා ලෙස කලින් කටයුතු කළ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ, ජනාධිපති රඳවා තැබීමේ නියෝගයකට අනුව රඳවා තබා ගෙන ඇත. එවැනි නියෝග සාමාන්‍යයෙන් භීෂණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නිකුත් කෙරෙන අතර, නිශ්චිත කාල සීමාවන් සඳහා විධිමත් අධිකරණ රිමාන්ඩ් නියෝගයකින් තොරව පුද්ගලයින් රඳවා ගැනීමේ බලය බලධාරීන්ට ලබා දෙයි.

රටේ ජාතික ආරක්ෂා යාන්ත්‍රණයේ ඉහළ තනතුරක් හොබවා සිටි ඔහු රඳවා ගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇත.

ප්‍රවේශ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ කනස්සල්ල

පවුලේ අය හා නීතිඥයින් යන දෙඅංශයෙන්ම ඉදිරිපත් වූ මෙම දෙවිධි ඉල්ලීම්, රඳවා ගනු ලැබූ දා සිට සල්ලේ ඔහුට සමීපතමයන්ගෙන් ඵලදායී ලෙස වෙන් කොට ඇති බවට වැඩෙන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. නීතිමය නියෝජනයට ප්‍රවේශ වීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස සැලකෙන අතර, එවැනි ප්‍රවේශය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ සීමා කිරීම තවදුරටත් නීතිමය විමර්ශනයට ලක්වීමට ඉඩ ඇත.

රඳවා තැබීමේ ක්‍රියාවලිය පුරාවටම නිසි ක්‍රියා පටිපාටීන් හා මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කෙරේදැයි සහතික කිරීමට බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙත්ම, සල්ලේගේ භාර්යාව හා නීතික කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ නිල ඉල්ලීම්වලට CID ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය තවමත් අපැහැදිලිව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, එමඟින් දිවයිනේ කණ්ඩායම සමඟ ඔහු ගත කළ කාලපරිච්ඡේදයට තිත තැබේ.…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි

ඓතිහාසික වෙළඳ ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ ගල්ෆ් කලාපීය ආර්ථික සම්බන්ධතා නැවත සකස් කළ හැකිය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අතර සවිස්තරාත්මක නිදහස් වෙළඳ…

12 Jun 2026 Discuss
බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ CIABOC ඉදිරියට කැඳවයි Sinhala

බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ CIABOC ඉදිරියට කැඳවයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු නාවික ලුතිනන්වරයා වන…

12 Jun 2026 Discuss