Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාස්කු ප්‍රහාර පරීක්ෂණ දේශපාලන වාසි සඳහා අවියක් බවට පත් කෙරේ — විවේචකයන් අනතුරු අඟවයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාස්කු ප්‍රහාර පරීක්ෂණ දේශපාලන වාසි සඳහා අවියක් බවට පත් කෙරේ — විවේචකයන් අනතුරු අඟවයි

2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධ ing පරීක්ෂණ දේශපාලන රංග ශාලාවක් බවට පත් කර ගැනීමේ චෝදනාවට ශ්‍රී ලංකාවේ බලයේ සිටින දේශපාලනඥයන් ලක්ව ඇත. මාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තුව වෙත කොටස් කොටස් වශයෙන් තොරතුරු නිකුත් කිරීම, ජාතික මාතෘකා ආධිපත්‍යය දැරීමටත්, වඩාත් හදිසි ජාතික ප්‍රශ්නවලින් ජනතාවගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමටත් සූක්ෂ්ම ලෙස සකස් කරන ලද උපාය මාර්ගයක් ලෙස විවේචකයන් විස්තර කරයි.

තෝරාගත් හෙළිදරව්කිරීම්වල රටාවක්

රජයේ ඇමතිවරුන් කැමරා හා මයික්‍රොෆෝන් ඉදිරිපිට පෙනී සිට පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය පිළිබඳ නාට්‍යාත්මක හෙළිදරව්කිරීම් සිදු කිරීම සිරිතක් බවට පත් කරගෙන ඇත. නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන පරිදි, මෙම නිවේදන නිකුත් කරනු ලබන්නේ අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධව අපහසු ප්‍රශ්න මතු වීමට ආසන්නව, සැකසහිත ලෙස නිතිපතා සිදු වන අවස්ථාවලදීය. පාර්ලිමේන්තු සැසි හා මාධ්‍ය හමු මෙම නිවේදන සඳහා කැමති වේදිකාවන් බවට පත්ව ඇත.

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අන්ධකාරම අධ්‍යායයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී. පල්ලි හා සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධිත සියතින් ප්‍රහාරවලින් දෙසිය හැටකට අධික ජීවිත සංඛ්‍යාවක් ගිලිහී ගිය අතර, සිය ගණනක් තුවාල ලැබූ අතර, රාජ්‍යය කම්පනයට පත් කළ ජනතාව වගවිභාගය ඉල්ලා සිටියහ. අහිමි වූ ඥාතීන්ගේ පවුල්වලට යුක්තිය ප්‍රමාද වී ප්‍රතික්ෂේප වූ බවට ඔවුහු දිගු කලක සිට අවධාරණය කරමින් සිටිති.

වේදනාකාරී ශෝකයෙන් පසු වන පවුල් දේශපාලන ගිනි ගොඩේ සිරවෙති

ඒ බිහිසුණු උදෑසනේ ආදරණීයයන් අහිමි කර ගත් අය සඳහා, පරීක්ෂණය දේශපාලනකරණය කිරීම ගැඹුරු වේදනාවේ මූලාශ්‍රයකි. නිසි අධිකරණ මාර්ග හරහා පැහැදිලි, අඛණ්ඩ හා නීත්‍යානුකූල ප්‍රගති වාර්තා ලැබෙනු වෙනුවට, ඔවුන් රජයේ නිලධාරීන් මාධ්‍ය හමු හරහා තොරතුරු කොටස් කොටස් වශයෙන් බෙදා දෙනු නරඹමින් සිටිති. අවසාන නඩු පැවරීම්වල සාක්ෂ්‍ය අඛණ්ඩතාවය අනතුරේ හෙළිය හැකි ක්‍රියාවලියක් ලෙස නීති විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පරීක්ෂණය, ඇමති පොඩියම්වලින් දේශපාලන සන්නිවේදන අභ්‍යාසයක් ලෙස කළමනාකරණය කෙරෙනු වෙනුවට, අධිකරණය හරහා සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයෙන් සිදු කිරීමට සුදුස්සකි.

පුළුල් ගැටළුවලින් අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීම

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති ආන්දෝලනයක් හෝ පාලනය ව්‍යර්ථ වීමක් ප්‍රවෘත්ති චක්‍රය ආධිපත්‍ය දැරීමට තර්ජනය කරන සෑම අවස්ථාවකදීම, පාස්කු පරීක්ෂණය සම්බන්ධ නව හෙළිදරව්කිරීමක් ලාබදායී ලෙස මතුවන බවය. ආර්ථික කළමනාකරණය, රාජ්‍ය සේවා හා වෙනත් වගවිභාග කරුණු සම්බන්ධ සමීක්ෂණයෙන් රජය මිදෙමින්, ගැඹුරින් සංවේදී ජාතික ඛේදවාචකයක් සමඟ ජනතාව චිත්තවේගීව බැඳ තබා ගැනීමේ සම්භාව්‍ය මං මුළා කිරීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස ඔවුහු තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලාංකික මාධ්‍යවේදීන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව ස්වාධීන පරීක්ෂණ හා අධිකරණ ආයතනවලට පාස්කු ඉරිදා නඩුව හසුරුවා ගැනීමට ඉඩ දෙන ලෙසත්, ජනමතය සඳහා දෛනිකව කෙරෙන සටනේ ගෙවිල්ලක් ලෙස ගොදුරු වූවන්ගේ සිහිනය උපකරණයක් ලෙස භාවිත කිරීමේ유혹 ප්‍රතිරෝධ කරන ලෙසත්ය.

රට පරීක්ෂණය සම්බන්ධ තවත් ඇමති ප්‍රකාශ මාලාවක් නරඹමින් සිටින අතර, බලයේ සිටින්නෝ සැබවින්ම යුක්තිය ගෙන ඒමට කැපවී සිටිනවාද, නොහොත් පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය ක්‍රමයෙන් සංශයවාදී බවට පත් වන දේශපාලන ක්‍රීඩා පොතේ තව එක් මෙවලමක් පමණක් බවට පත්ව ඇත්දැයි බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ETA ගාස්තු අහෝසි කරයි: අමුත්තන් දැනගත යුතු කරුණු Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ETA ගාස්තු අහෝසි කරයි: අමුත්තන් දැනගත යුතු කරුණු

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගමන් අනුමැතිය (ETA) ගාස්තු අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ඉතා වැදගත් සංචාරක කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්වීමට සහ…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජූනි 16 වැනිදා පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම අ除幕කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජූනි 16 වැනිදා පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම අ除幕කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව 2026–2030 ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම (NEDP) ජූනි 16 වැනිදා දියත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිතිති. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කර…

12 Jun 2026 Discuss
උත්තමාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් නැත Sinhala

උත්තමාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් නැත

උත්තමාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් ලබාගෙන නොමැති බව අධිකරණ හා…

12 Jun 2026 Discuss