බ්රිතාන්ය රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ CIABOC ඉදිරියට කැඳවයි
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන සහ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු නාවික ලුතිනන්වරයා වන යෝෂිත රාජපක්ෂ, එක්සත් රාජධානියේ බ්රිතාන්ය රාජකීය නාවික හමුදාව මඟින් පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න කිරීම සඳහා ඉදිරි අඟහරුවාදා, එනම් 16 වැනිදා, කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටින ලෙස කැඳවා ඇත.
විදේශ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් කැඳවීම් නිකුත් කෙරේ
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ලුතිනන් තනතුර දරා සිටි යෝෂිත රාජපක්ෂ, එක්සත් රාජධානියේ රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහනට ඇතුළත් වීම සම්බන්ධයෙන් රටේ ප්රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය ඉදිරියේ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටී. ඔහුගේ සහභාගීත්වය සම්බන්ධ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය මෙතෙක් සම්පූර්ණයෙන් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, මෙම කැඳවීම හරහා CIABOC විසින් එම කාරණය සක්රීයව විමර්ශනය කරමින් සිටින බව පැහැදිලි වේ.
පසුබිම
යෝෂිත රාජපක්ෂ මීට පෙරද වෙනත් මූල්ය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය විමර්ශනවලට ලක් වී ඇත. මෙම නවතම කැඳවීම, යුධෝත්තර දේශපාලන පරිසරය තුළ රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව ගොනු වී ඇති අඛණ්ඩ නීතිමය අභියෝගවලට තවත් එකක් එකතු කරයි.
ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් ලෙස පිහිටුවන ලද CIABOC, ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයෙහිම අල්ලස් හා දූෂණ සිදුවීම් විමර්ශනය කිරීමේ හා訴追කිරීමේ බලය දරයි. අඟහරුවාදා ප්රශ්න කිරීමේ ප්රතිඵල හරහා කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයේ විෂය පථය හා දිශාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.