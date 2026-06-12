Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ CIABOC ඉදිරියට කැඳවයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ CIABOC ඉදිරියට කැඳවයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු නාවික ලුතිනන්වරයා වන යෝෂිත රාජපක්ෂ, එක්සත් රාජධානියේ බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාව මඟින් පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ඉදිරි අඟහරුවාදා, එනම් 16 වැනිදා, කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටින ලෙස කැඳවා ඇත.

විදේශ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් කැඳවීම් නිකුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ලුතිනන් තනතුර දරා සිටි යෝෂිත රාජපක්ෂ, එක්සත් රාජධානියේ රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහනට ඇතුළත් වීම සම්බන්ධයෙන් රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය ඉදිරියේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටී. ඔහුගේ සහභාගීත්වය සම්බන්ධ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය මෙතෙක් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, මෙම කැඳවීම හරහා CIABOC විසින් එම කාරණය සක්‍රීයව විමර්ශනය කරමින් සිටින බව පැහැදිලි වේ.

පසුබිම

යෝෂිත රාජපක්ෂ මීට පෙරද වෙනත් මූල්‍ය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය විමර්ශනවලට ලක් වී ඇත. මෙම නවතම කැඳවීම, යුධෝත්තර දේශපාලන පරිසරය තුළ රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව ගොනු වී ඇති අඛණ්ඩ නීතිමය අභියෝගවලට තවත් එකක් එකතු කරයි.

ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් ලෙස පිහිටුවන ලද CIABOC, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයෙහිම අල්ලස් හා දූෂණ සිදුවීම් විමර්ශනය කිරීමේ හා訴追කිරීමේ බලය දරයි. අඟහරුවාදා ප්‍රශ්න කිරීමේ ප්‍රතිඵල හරහා කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයේ විෂය පථය හා දිශාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, එමඟින් දිවයිනේ කණ්ඩායම සමඟ ඔහු ගත කළ කාලපරිච්ඡේදයට තිත තැබේ.…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි

ඓතිහාසික වෙළඳ ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ ගල්ෆ් කලාපීය ආර්ථික සම්බන්ධතා නැවත සකස් කළ හැකිය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අතර සවිස්තරාත්මක නිදහස් වෙළඳ…

12 Jun 2026 Discuss
රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක් Sinhala

රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක්

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේගේ භාර්යාව හා නීතික නියෝජිතයින්, ජනාධිපති රඳවා තැබීමේ නියෝගයක් යටතේ දැනට කොළඹ ජාතික…

12 Jun 2026 Discuss