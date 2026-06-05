Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත වීඩියෝ භාවිතයෙන් ආයෝජන වංචා පෝෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා CERT හි දැඩි අනතුරු ඇඟවීම

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත වීඩියෝ භාවිතයෙන් ආයෝජන වංචා පෝෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා CERT හි දැඩි අනතුරු ඇඟවීම

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, අගමැති හරිණී අමරසූරිය සහ අනෙකුත්著名 පොදු පුද්ගලයන් මවාපාමින් දේශීය පුරවැසියන් වංචනික ආයෝජන යෝජනා ක්‍රමවලට යොමු කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යාජ ලෙස නිර්මිත වීඩියෝ සංසරණය වෙමින් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම (CERT) හදිසි මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

මූල්‍ය වංචා සඳහා ඩීප්ෆේක් තාක්ෂණය අවභාවිතයට

මෙම කනස්සල්ලට කරුණු සහිත ප්‍රවණතාව, ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාතික නායකයන්ගේ රූ සටහන් හා හඬ ඔවුන්ගේ දැනුමකින් හෝ එකඟත්වයකින් තොරව හසුරවා ගැනීමට දියුණු කෘත්‍රිම බුද්ධි මෙවලම් යොදාගෙන ඒත්තු ගැන්වෙනසුළු ඩීප්ෆේක් වීඩියෝ සෑදීම ඇතුළත් වේ. මේ ආකාරයෙන් නිර්මිත සාවද්‍ය දර්ශන සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා සහ පණිවිඩකරණ යෙදුම් හරහා ව්‍යාප්ත කරනු ලබන අතර, ඒවා මාර්ගයෙන් සැබෑ බවක් මවාපාමින් නොදැනුවත් පොදු ජනතාව රවටා මුදල් කොල්ල කෑමට සැලසුම් කළ මූල්‍ය වංචාවලට ව්‍යාජ විශ්වසනීයත්වයක් ලබා දෙයි.

ප්‍රවේශම් වන ලෙස මහජනතාවට කැඳවීම

ආයෝජන අවස්ථා හෝ මූල්‍ය වේදිකා සඳහා ප්‍රමුඛ පෞද්ගලිකත්වයන් අනුමත කරන ලෙස පෙනෙන සබැඳි වීඩියෝ හමු වන විට සියලු පුරවැසියන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස ශ්‍රී ලංකා CERT ඉල්ලා සිටී. ජනාධිපතිවරයා හෝ අගමැතිවරිය එවැනි කිසිදු ප්‍රවර්ධන අන්තර්ගතයකට අවසර දී නොමැති බව අධිකාරීන් අවධාරණය කරයි.

  • සමාජ මාධ්‍ය වීඩියෝ හරහා පමණක් ප්‍රවර්ධනය කෙරෙන ආයෝජන උපදෙස් මත ක්‍රියා නොකරන්න.
  • ඕනෑම මූල්‍ය අනුමැතියක සත්‍යතාව නිල රාජ්‍ය නාලිකා හරහා සත්‍යාපනය කරන්න.
  • සැක සහිත අන්තර්ගතයන් වහාම ශ්‍රී ලංකා CERT හට හෝ අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන්ට වාර්තා කරන්න.

කලාපය පුරා වර්ධනය වන තර්ජනයක්

මූල්‍ය වංචා සිදු කිරීම සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත මාධ්‍ය අවභාවිත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් නොව දකුණු ආසියාව පුරාම සහ ඉන් ඔබ්බටත් ඉතා වේගයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින ගැටලුවකි. ඩීප්ෆේක් තාක්ෂණය ක්‍රමයෙන් වැඩි ප්‍රවේශ්‍යතාවයක් ලබා ගැනීමත් සමඟ, එවැනි රවටා ගැනීමේ අන්තර්ගතයන් ගෙන් පුළුල් මූල්‍ය හානියක් සිදු කිරීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යන බව සයිබර් ආරක්ෂණ විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

අන්තර්ගතය කෙතරම් සත්‍ය ලෙස පෙනුනත්, පොදු පෞද්ගලිකත්වයන් සහිත ඕනෑම ආරාධිත නොවන ආයෝජන ප්‍රවර්ධනයක් ඉමහත් සැකයකින් සැලකීමට ශ්‍රී ලංකා CERT මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

දැනටමත් එවැනි යෝජනා ක්‍රම ඉලක්ක කර ගෙන ඇති හෝ ඒවායට ගොදුරු වූ පුරවැසියන්, මෙම අපරාධ මෙහෙයුම්වල පිටුපස ජාල හඹා යාමට සහ ඒවා බිඳ දැමීමට ඉවහල් වීම සඳහා, ප්‍රමාද නොවී සිය අත්දැකීම් අදාළ අධිකාරීන්ට වාර්තා කිරීමට දිරිමත් කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.