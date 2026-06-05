කෘත්රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත වීඩියෝ භාවිතයෙන් ආයෝජන වංචා පෝෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා CERT හි දැඩි අනතුරු ඇඟවීම
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, අගමැති හරිණී අමරසූරිය සහ අනෙකුත්著名 පොදු පුද්ගලයන් මවාපාමින් දේශීය පුරවැසියන් වංචනික ආයෝජන යෝජනා ක්රමවලට යොමු කිරීමේ අරමුණින් ව්යාජ ලෙස නිර්මිත වීඩියෝ සංසරණය වෙමින් පවතින බව ශ්රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම (CERT) හදිසි මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
මූල්ය වංචා සඳහා ඩීප්ෆේක් තාක්ෂණය අවභාවිතයට
මෙම කනස්සල්ලට කරුණු සහිත ප්රවණතාව, ජ්යෙෂ්ඨ ජාතික නායකයන්ගේ රූ සටහන් හා හඬ ඔවුන්ගේ දැනුමකින් හෝ එකඟත්වයකින් තොරව හසුරවා ගැනීමට දියුණු කෘත්රිම බුද්ධි මෙවලම් යොදාගෙන ඒත්තු ගැන්වෙනසුළු ඩීප්ෆේක් වීඩියෝ සෑදීම ඇතුළත් වේ. මේ ආකාරයෙන් නිර්මිත සාවද්ය දර්ශන සමාජ මාධ්ය වේදිකා සහ පණිවිඩකරණ යෙදුම් හරහා ව්යාප්ත කරනු ලබන අතර, ඒවා මාර්ගයෙන් සැබෑ බවක් මවාපාමින් නොදැනුවත් පොදු ජනතාව රවටා මුදල් කොල්ල කෑමට සැලසුම් කළ මූල්ය වංචාවලට ව්යාජ විශ්වසනීයත්වයක් ලබා දෙයි.
ප්රවේශම් වන ලෙස මහජනතාවට කැඳවීම
ආයෝජන අවස්ථා හෝ මූල්ය වේදිකා සඳහා ප්රමුඛ පෞද්ගලිකත්වයන් අනුමත කරන ලෙස පෙනෙන සබැඳි වීඩියෝ හමු වන විට සියලු පුරවැසියන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස ශ්රී ලංකා CERT ඉල්ලා සිටී. ජනාධිපතිවරයා හෝ අගමැතිවරිය එවැනි කිසිදු ප්රවර්ධන අන්තර්ගතයකට අවසර දී නොමැති බව අධිකාරීන් අවධාරණය කරයි.
- සමාජ මාධ්ය වීඩියෝ හරහා පමණක් ප්රවර්ධනය කෙරෙන ආයෝජන උපදෙස් මත ක්රියා නොකරන්න.
- ඕනෑම මූල්ය අනුමැතියක සත්යතාව නිල රාජ්ය නාලිකා හරහා සත්යාපනය කරන්න.
- සැක සහිත අන්තර්ගතයන් වහාම ශ්රී ලංකා CERT හට හෝ අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන්ට වාර්තා කරන්න.
කලාපය පුරා වර්ධනය වන තර්ජනයක්
මූල්ය වංචා සිදු කිරීම සඳහා කෘත්රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත මාධ්ය අවභාවිත කිරීම ශ්රී ලංකාවට පමණක් නොව දකුණු ආසියාව පුරාම සහ ඉන් ඔබ්බටත් ඉතා වේගයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින ගැටලුවකි. ඩීප්ෆේක් තාක්ෂණය ක්රමයෙන් වැඩි ප්රවේශ්යතාවයක් ලබා ගැනීමත් සමඟ, එවැනි රවටා ගැනීමේ අන්තර්ගතයන් ගෙන් පුළුල් මූල්ය හානියක් සිදු කිරීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යන බව සයිබර් ආරක්ෂණ විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
අන්තර්ගතය කෙතරම් සත්ය ලෙස පෙනුනත්, පොදු පෞද්ගලිකත්වයන් සහිත ඕනෑම ආරාධිත නොවන ආයෝජන ප්රවර්ධනයක් ඉමහත් සැකයකින් සැලකීමට ශ්රී ලංකා CERT මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
දැනටමත් එවැනි යෝජනා ක්රම ඉලක්ක කර ගෙන ඇති හෝ ඒවායට ගොදුරු වූ පුරවැසියන්, මෙම අපරාධ මෙහෙයුම්වල පිටුපස ජාල හඹා යාමට සහ ඒවා බිඳ දැමීමට ඉවහල් වීම සඳහා, ප්රමාද නොවී සිය අත්දැකීම් අදාළ අධිකාරීන්ට වාර්තා කිරීමට දිරිමත් කෙරේ.
Comments (0)