යාපනය සංගීත උළෙලේදී එල්ටීටීඊය වර්ණනා කළ ගීතයක් ගායනා කළ කිලිනොච්චි පිරිමියෙකු අත්අඩංගුවට
යාපනයේ පැවැති සංගීත උළෙලකදී Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) සංවිධානය උදාත්ත කරන බවට පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන ගීතයක් ගායනා කිරීමෙන් අනතුරුව කිලිනොච්චි පදිංචිකරුවෙකු ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
සංගීත ප්රසංගය අනුගමනය කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම
කිලිනොච්චි පදිංචිකරුවෙකු වන සැකකරු, තහනම් දෙමළ වෙනස්කම්වාදී සංවිධානය ප්රවර්ධනය කරන හෝ සැමරෙන ගීතයක් ගායනා කළ යාපනය උළෙලේ සිය පෙනී සිටීමෙන් පසු නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල අවධානයට ලක් විය. ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ දෙනෙත් ඇදගත් එම දේශනයෙන් අනතුරුව, පොලිසිය ඉක්මනින් පියවර ගනිමින් එම පුද්ගලයා රඳවා ගත්හ.
උතුරු හා නැගෙනහිර ශ්රී ලංකාවේ වෙනම දෙමළ මාතෘභූමියක් සඳහා දශක ගණනාවක් පුරා සන්නද්ධ අරගලයක නිරත වූ එල්ටීටීඊය, 2009 මැයි මාසයේ රජයේ හමුදා විසින් සටන් බිමේදී පරාජය කරනු ලැබීය. සංවිධානය ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ තවමත් තහනම් වන අතර, එය උදාත්ත කිරීම හෝ ප්රවර්ධනය කිරීම ලෙස සැලකෙන ඕනෑම ක්රියාවක් බලධාරීන් විසින් බරපතළ නෛතික කාරණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
උතුරේ සංවේදී පරිසරය
මෙම සිද්ධිය, සිවිල් යුද්ධයේ මතකයන් ජනජීවිතයේ ගැඹුරින් කාවැදී ඇති උතුරු පළාතේ අඛණ්ඩව පවතින සියුම් සාමාජීය හා දේශපාලන වාතාවරණය කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. ගැටුමට හෝ එල්ටීටීඊයට සම්බන්ධ අන්තර්ගතයක් ඇතැයි සැලකෙන විට, ඒ ඒ ප්රදේශවල සංස්කෘතික උළෙල ආරක්ෂක හමුදා විසින් කලින් කලට අධීක්ෂණයට ලක් කෙරේ.
වෙනස්කම්වාදී ව්යාපාරයට සම්බන්ධ මාතෘකා ස්පර්ශ කරන රංග ප්රසංග අතීතයේදී දෙමළ ප්රජාවන් හා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් අතර ආතතීන් ඇති කිරීමට හේතු වූ අතර, කලාත්මක ප්රකාශනයේ සීමාවන් හා ජාතික ආරක්ෂා නීතිය පිළිබඳ නිරන්තර ප්රශ්න මතු කරමින් පවතී.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා දැනට රඳවා ගෙන සිටින බවත්, සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක වන බවත් පොලිසිය තහවුරු කළහ. විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ විය හැකි චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දශක තුනකට ආසන්න ගැටුමේ දැඩිම බරට ගොදුරු වූ ප්රදේශවල සහ විශේෂයෙන් යුද්ධයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ සංස්කෘතික ප්රකාශනය හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් අතර නැවත විවාදයක් ඇවිලවීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.