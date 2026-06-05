දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වී ශ්රී ලංකාව අන්ධකාරයට
දේශව්යාපී විදුලි කප්පාදුවක් රටට පහර දෙයි
හදිසි හා පුළුල් විදුලි බිඳවැටීමක් ශ්රී ලංකාවට පහර දුන් අතර, දිවයිනේ විවිධ ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් අනපේක්ෂිත ලෙස විදුලිය රහිත තත්ත්වයට පත් විය. එකවර ප්රදේශ රාශියකට බලපෑ මෙම කළු වීම, ගෘහස්ථ හා වාණිජ අංශ බොහොමයක් අනපේක්ෂිත ලෙස අසරණ කළේය.
රට සම්පූර්ණ අඩකමකට ඇද දමයි
එකවරම රටේ සැලකිය යුතු කොටසකට බලපෑ මෙම විදුලි කප්පාදුව, ශ්රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ ජනතාව අතර ක්�ෂණික කනස්සල්ලක් ඇති කළේය. අත්යවශ්ය සේවා, වාණිජ ආයතන සහ සාමාන්ය පුරවැසියන් යන සියල්ලෝම හදිසි විදුලි සැපයුම් බිඳවැටීමත් සමඟ දිගටම ගෙවිය යුතු ජීවිතය ගත කිරීමේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්හ.
බලධාරීන් සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට තවම සූදානම් නැත
විදුලි කප්පාදුව පිළිබඳ ප්රවෘත්ති පැතිරීමත් සමඟ, විවිධ දිස්ත්රික්කවල භාවිතකරුවන් ස්වකීය ප්රදේශවල විදුලිය ඇනහිටීම තහවුරු කරමින් සමාජ මාධ්ය හරහා ප්රතිචාර දැක්වූහ. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, කප්පාදුවේ නිශ්චිත හේතුව හෝ අපේක්ෂිත කාල සීමාව පිළිබඳ ව්යාපක නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.
බිඳවැටීමේ මූල හේතුව විමර්ශනය කර ජනතාවට සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ. ශ්රී ලංකාව අතීතයේ විදුලිය සම්බන්ධ අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙවැනි සිදුවීම් දිගුකාලීන බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ආයෝජනය සහ ජාතික විදුලි ජාලයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ප්රසිද්ධ විවාදය නැවතත් දල්වා ලයි.
ජනතාවගෙන් සන්සුන්ව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල විදුලිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර ජනතාවගෙන් ඉවසිලිවන්තව සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු දිගටම ක්රියාත්මක වන හෙයින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් (CEB) නවතම තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.