Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වී ශ්‍රී ලංකාව අන්ධකාරයට

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වී ශ්‍රී ලංකාව අන්ධකාරයට

දේශව්‍යාපී විදුලි කප්පාදුවක් රටට පහර දෙයි

හදිසි හා පුළුල් විදුලි බිඳවැටීමක් ශ්‍රී ලංකාවට පහර දුන් අතර, දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් අනපේක්ෂිත ලෙස විදුලිය රහිත තත්ත්වයට පත් විය. එකවර ප්‍රදේශ රාශියකට බලපෑ මෙම කළු වීම, ගෘහස්ථ හා වාණිජ අංශ බොහොමයක් අනපේක්ෂිත ලෙස අසරණ කළේය.

රට සම්පූර්ණ අඩකමකට ඇද දමයි

එකවරම රටේ සැලකිය යුතු කොටසකට බලපෑ මෙම විදුලි කප්පාදුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ ජනතාව අතර ක්�ෂණික කනස්සල්ලක් ඇති කළේය. අත්‍යවශ්‍ය සේවා, වාණිජ ආයතන සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් යන සියල්ලෝම හදිසි විදුලි සැපයුම් බිඳවැටීමත් සමඟ දිගටම ගෙවිය යුතු ජීවිතය ගත කිරීමේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්හ.

බලධාරීන් සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට තවම සූදානම් නැත

විදුලි කප්පාදුව පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති පැතිරීමත් සමඟ, විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල භාවිතකරුවන් ස්වකීය ප්‍රදේශවල විදුලිය ඇනහිටීම තහවුරු කරමින් සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රතිචාර දැක්වූහ. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, කප්පාදුවේ නිශ්චිත හේතුව හෝ අපේක්ෂිත කාල සීමාව පිළිබඳ ව්‍යාපක නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

බිඳවැටීමේ මූල හේතුව විමර්ශනය කර ජනතාවට සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ. ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ විදුලිය සම්බන්ධ අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙවැනි සිදුවීම් දිගුකාලීන බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ආයෝජනය සහ ජාතික විදුලි ජාලයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ විවාදය නැවතත් දල්වා ලයි.

ජනතාවගෙන් සන්සුන්ව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල විදුලිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර ජනතාවගෙන් ඉවසිලිවන්තව සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු දිගටම ක්‍රියාත්මක වන හෙයින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් (CEB) නවතම තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss