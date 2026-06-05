ලියාපදිංචි නොවූ ශ්රී ලාංකික සත්කාර නිවාසයක් ගිනිදැල්වලින් විනාශ වී මිය යන්නන් සංඛ්යාව 13 දක්වා ඉහළ යයි
ශ්රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි නොවූ සත්කාර නිවාසයක් දැවැන්ත ගින්නකට ගොදුරු වී අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, එම ස්ථාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී, දිවයිනේ සත්කාර නිවාස පිළිබඳ ආරක්ෂාව හා නියාමනය සම්බන්ධයෙන් හදිසි ප්රශ්න රාශියක් මතුව තිබේ.
ලියාපදිංචි නොවූ ස්ථාපනයක සිදු වූ ඛේදවාචකය
මාරාන්තික ගිනිගැනීමෙන් සත්කාර නිවාසය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වූ අතර, නිසි ලියාපදිංචියකින් තොරව මෙය ක්රියාත්මක වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ පුරවැසියන් රැකබලා ගන්නා ස්ථාපනවල අධීක්ෂණයේ පවතින බරපතළ හිදැස මෙමගින් හෙළිදරව් විය. ගිනිදැල් නැඟෙන විට පලා යාමේ ඉඩකඩ අල්ප වූ වයෝවෘද්ධ හා රෝගී නේවාසිකයන් ගෙවා ගිය ගොඩනැගිල්ලේ දැවුණු නටබුන් පමණක් ඉතිරි විය.
හදිසි ගිලන් රථ සේවා සිද්ධිස්ථානයට ළඟා වූවත්, ගින්නෙ ප්රචණ්ඩත්වය හේතුවෙන් බේරාගැනීමේ කටයුතු දැඩි ලෙස බාධාවට ලක් විය. ඉහළ යමින් පවතින මිය ගිය අය ගණන දැනට 13 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති අතර, ස්ථාන ප්රතිසාධන මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක වන විට තවත් හිමිකම් ප්රකාශ වීමේ හැකියාවක් පවතී.
නියාමන අධීක්ෂණය පිළිබඳ ප්රශ්නෝද්ගතය
සත්කාර නිවාසය ලියාපදිංචි නොවූ බව හෙළිදරව් වීම සෞඛ්ය සේවා සිවිල් නිලධාරීන් සහ මහජනතාවගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, එවැනි ස්ථාපන අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම දරන බලධාරීන්ගෙන් වගවීම ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
- සම්බන්ධ නියාමන ආයතනවල නිල ලියාපදිංචියක් ස්ථාපනය සතුව නොතිබිණි
- ගිනිගැනීමෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
- ගිනිදැල්වලින් ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇත
- ගින්නට හේතුව සොයන විමර්ශන කටයුතු ක්රියාත්මකව පවතී
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රියාත්මක වන අවිධිමත් හා ලියාපදිංචි නොවූ සත්කාර නිවාස ගණන වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කනස්සල්ල පළ වෙමින් පැවැති අතර, ඒ බොහොමයක් ගිනි අනතුරු අනතුරු ඇඟවීම්, ස්ප්රින්ක්ලර් පද්ධති සහ හදිසි නිකුතු ස්ථාන වැනි මූලික ගිනි ආරක්ෂණ යටිතල පහසුකම් රහිතව පවතී. මෙම ඛේදවාචකය ඒ කනස්සල්ල ව්යසනකාරී ලෙස ඉදිරිපිටට ගෙනවිත් තිබේ.
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගීය ඉල්ලීම්
ව්යසනයෙන් අනතුරුව, සිවිල් සමාජය හා සෞඛ්ය සේවා අංශයෙන් හඬ නඟමින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂයෙන් නිල නියාමන රාමුවෙන් බාහිරව ක්රියාත්මක ස්ථාපනවලට විශේෂ අවධානය යොමු කරමින්, සියලු සත්කාර නිවාස හා වැඩිහිටි සත්කාර ස්ථාපනවල ක්ෂණික ජාතික විගණනයක් ආරම්භ කරන ලෙසය.
බලධාරීන් සමඟ ලියාපදිංචි වූවා පවා නොවූ ස්ථාපනයක ජීවිත 13 ක් අහිමි වීම, අපේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද ක්රමයේ දෝෂාරෝපණයකි.
ගිනිගැනීමේ නිශ්චිත හේතුව තීරණය කිරීමට සහ ඛේදවාචකය සඳහා වගකීමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශනයක් ක්රියාත්මකව ඇති බව බලධාරීහු පෙන්වා දෙති. සිදු නොවිය යුතු ව්යසනයක් ලෙස බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන සිදුවීමකදී ජාතිය ශෝකය ප්රකාශ කරන විට, වින්දිතයන්ගේ පවුල් පිළිතුරු රැදී සිටිති.
මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවට සත්කාර ස්ථාපනවල නියාමන රාමුව ශක්තිමත් කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව පිළිබඳ දරුණු මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරමින්, දැඩි ආරක්ෂා හා ලියාපදිංචි අවශ්යතා සපුරාලීමකින් තොරව අවදානමට ලක් වූ නේවාසිකයන් නවාතැන් ගැනීමට කිසිදු ස්ථාපනයකට ඉඩ නොදෙන බව සහතික කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.