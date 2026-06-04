Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියානු අගමැති මෝදිගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට සූදානම් වෙමින් රජය

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ඉන්දියානු අගමැති මෝදිගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට සූදානම් වෙමින් රජය

කොළඹ සූදානම් වෙයි ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංචාරයකට

ඉන්දියානු අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ අපේක්ෂිත සංචාරය ඉදිරිපිට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අපේක්ෂාවෙන් සිටින බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය එකිනෙකට යාබද මෙම ජාතීන් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ඇති අඛණ්ඩ උෂ්ණත්වය හා උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි.

සැලකිය යුතු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික බරක් සහිත සංචාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පැවසූ පරිදි, දූපත් රාජ්‍යය අගමැති මෝදිව පිළිගැනීමට ආශාවෙන් සිටින බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, කොළඹ හා නව දිල්ලිය බැඳ තබන ගැඹුරු ඓතිහාසික, සාංස්කෘතික හා ආර්ථික සබඳතා එයින් පිළිබිඹු වේ. ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා ස්ථාවරත්වය ළඟා කර ගැනීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙවැනි කාලයක මෙම සංචාරය සැලකිය යුතු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කමක් දරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික පදනම්

විශේෂයෙන් දූපතේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසනීය හවුල්කරුවන් අතර ඉන්දියාව ඉදිරියෙන්ම සිට ඇත. ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන හිඟය, ආහාර අනාරක්ෂිතතාව සහා විදේශ විනිමය දුෂ්කරතා ජය ගැනීමට නව දිල්ලිය ඉතා වැදගත් මූල්‍ය ආධාර හා ණය පහසුකම් ලබා දුන්නේය. අපේක්ෂිත අගමැති මෝදිගේ සංචාරය මෙම සුහද හා සහයෝගිතාවේ පදනම මත ගොඩ නැගෙනු ඇත.

රටවල් දෙක ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් හරහා දීර්ඝකාලීන සබඳතා බෙදා ගනී, ඒ ඇතුළත් වන්නේ:

  • වෙළඳ හා ආර්ථික සහයෝගිතාව
  • බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
  • සාංස්කෘතික හා ජන හා ජන හුවමාරු
  • සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව හා කලාපීය ස්ථාවරත්වය

කලාපීය වැදගත්කම

මෙම සංචාරය, දකුණු ආසියානු රාජ්‍යයන් සමඟ ශක්තිමත් හවුල්දාරිත්වයන් ගොඩ නැගීමට විශේෂ අවධාරණය යොමු කරන ඉන්දියාවේ "අසල්වැසිය-ප්‍රථම" විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ පුළුල් සන්දර්භය තුළ ද දැකීම සිදු කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව ආයෝජන誘ා කර ගැනීමටත් ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කර ගැනීමටත් ප්‍රයත්න ගන්නා මෙවැනි කාලයක, සමීපතම අසල්වැසියා සමඟ ගැඹුරු සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස පවතී.

සංචාරය සඳහා නිල වැඩසටහන හා න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, රජයන් දෙකම විසින් නිසි කාලයේ දී නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.