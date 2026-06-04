කොළඹ සූදානම් වෙයි ඉහළ මට්ටමේ රාජ්යතාන්ත්රික සංචාරයකට
ඉන්දියානු අගමැති නරේන්ද්ර මෝදිගේ අපේක්ෂිත සංචාරය ඉදිරිපිට ශ්රී ලංකාව දැඩි අපේක්ෂාවෙන් සිටින බව ප්රකාශ කර ඇති අතර, එය එකිනෙකට යාබද මෙම ජාතීන් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ඇති අඛණ්ඩ උෂ්ණත්වය හා උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි.
සැලකිය යුතු රාජ්යතාන්ත්රික බරක් සහිත සංචාරයක්
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පැවසූ පරිදි, දූපත් රාජ්යය අගමැති මෝදිව පිළිගැනීමට ආශාවෙන් සිටින බව ප්රකාශ කර ඇති අතර, කොළඹ හා නව දිල්ලිය බැඳ තබන ගැඹුරු ඓතිහාසික, සාංස්කෘතික හා ආර්ථික සබඳතා එයින් පිළිබිඹු වේ. ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා ස්ථාවරත්වය ළඟා කර ගැනීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙවැනි කාලයක මෙම සංචාරය සැලකිය යුතු රාජ්යතාන්ත්රික වැදගත්කමක් දරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික පදනම්
විශේෂයෙන් දූපතේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසනීය හවුල්කරුවන් අතර ඉන්දියාව ඉදිරියෙන්ම සිට ඇත. ශ්රී ලංකාවට ඉන්ධන හිඟය, ආහාර අනාරක්ෂිතතාව සහා විදේශ විනිමය දුෂ්කරතා ජය ගැනීමට නව දිල්ලිය ඉතා වැදගත් මූල්ය ආධාර හා ණය පහසුකම් ලබා දුන්නේය. අපේක්ෂිත අගමැති මෝදිගේ සංචාරය මෙම සුහද හා සහයෝගිතාවේ පදනම මත ගොඩ නැගෙනු ඇත.
රටවල් දෙක ප්රධාන ක්ෂේත්ර කිහිපයක් හරහා දීර්ඝකාලීන සබඳතා බෙදා ගනී, ඒ ඇතුළත් වන්නේ:
- වෙළඳ හා ආර්ථික සහයෝගිතාව
- බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
- සාංස්කෘතික හා ජන හා ජන හුවමාරු
- සමුද්රීය ආරක්ෂාව හා කලාපීය ස්ථාවරත්වය
කලාපීය වැදගත්කම
මෙම සංචාරය, දකුණු ආසියානු රාජ්යයන් සමඟ ශක්තිමත් හවුල්දාරිත්වයන් ගොඩ නැගීමට විශේෂ අවධාරණය යොමු කරන ඉන්දියාවේ "අසල්වැසිය-ප්රථම" විදේශ ප්රතිපත්තියේ පුළුල් සන්දර්භය තුළ ද දැකීම සිදු කෙරේ. ශ්රී ලංකාව ආයෝජන誘ා කර ගැනීමටත් ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කර ගැනීමටත් ප්රයත්න ගන්නා මෙවැනි කාලයක, සමීපතම අසල්වැසියා සමඟ ගැඹුරු සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පවතී.
සංචාරය සඳහා නිල වැඩසටහන හා න්යාය පත්රය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, රජයන් දෙකම විසින් නිසි කාලයේ දී නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)