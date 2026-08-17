Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රොනාල්ඩෝ මෙම වාරය තම අවසාන වාරය විය හැකි බවට දැනට දී ඇති ප්‍රබලතම ඉඟිය

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රොනාල්ඩෝ මෙම වාරය තම අවසාන වාරය විය හැකි බවට දැනට දී ඇති ප්‍රබලතම ඉඟිය

ක්‍රිකට් ලෝකයේ මහා කීර්තිමත් පාපන්දු ශූරයෙකු වන ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ, වර්තමාන වාරය අවසාන වන විට සිය දිළිඳු සපත්තු එල්ලා තැබීමට සූදානම් වන බවට දැනට ඔහු දී ඇති වඩාත්ම අර්ථවත් සංඥාව ලබා දී ඇති අතර, ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ජීවිත ගමන් මග අවසන් වෙමින් පවතිනු ඇතැයි යන අනුමාන ගෝලීය පාපන්දු ප්‍රජාව අතර රැල්ලක් ලෙස පැතිර ගොස් ඇත.

එක් යුගයක් අවසානයකට ළඟා වෙමින්?

පාපන්දු පිටියේ ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයින් අතර පෙළ ගැසෙන මෙම පෘතුගාල සුපිරි තරුව, වර්තමාන වාරය අවසන් වන විට සිය බැබළෙන වෘත්තීය ජීවිත ගමන් මගට නිමාවක් ළඟා වෙමින් ඇති බව ශක්තිමත් ලෙස ඉඟි කළ බව පෙනේ. රොනාල්ඩෝ ඊට පෙර විශ්‍රාම ගැනීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නවලින් මගහැරී සිටි නමුත්, ඔහුගේ නවතම අදහස් 39 හැවිරිදි ප්‍රහාරකයාගේ ස්වරයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය පාපන්දු ලෝකය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, ශ්‍රේෂ්ඨතම හා වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි ක්‍රීඩකයා ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් වන ඉදිරිය සිතා රසිකයන්, විශ්ලේෂකයන් හා සෙසු ක්‍රීඩකයන් ප්‍රතිචාර දක්වමින් සිටිති.

සැසඳිය නොහැකි වෘත්තීය ජීවිතයක්

රොනාල්ඩෝගේ වෘත්තීය පාපන්දු ගමන් මග ඉතාමත් අසාමාන්‍ය එකකි. ස්පෝටිං ලිස්බන් සමඟ ඔහු ආරම්භ කළ මුල් දිනවලින් ආරම්භ වී මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්, රියල් මැඩ්‍රිඩ් සහ යුවෙන්ටස් හි ප්‍රකීර්තිමත් සේවා කාලය දක්වා, පෘතුගාල නායකයා UEFA චැම්පියන්ස් ලීග් ශූරතා කිහිපයක් සහ බලෝ ඩ් ඕ සම්මාන පහකක් ඇතුළු වාර්තා කඩ කරන ගෞරවාධිකාර ලබා ගෙන ඇත.

  • බලෝ ඩ් ඕ සම්මාන පහක්
  • UEFA චැම්පියන්ස් ලීග් ජයග්‍රාහකයෙකු ලෙස පදක්කම් කිහිපයක්
  • ප්‍රිමියර් ලීග්, ලා ලීගා සහ සිරිය A ශූරතා ගෞරවය
  • පෘතුගාලයේ සියලු කාලයන්හි ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේෂ්ඨතම ගෝල සටන්කරු

දැනට සෞදි අරාබියේ අල් නස්ර් සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන රොනාල්ඩෝ, ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දිගු කාලය ගත කිරීම පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා, සැලකිය යුතු ස්ථාවරත්වයකින් ගෝල ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීම දිගටම සිදු කරමින් සිටී.

විශ්‍රාමය ලෝක පාපන්දු ලෝකයට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

රොනාල්ඩෝගේ විශ්‍රාමය ලෝක පාපන්දු ලෝකයේ රන් පරිච්ඡේදයක නිමාව සනිටුහන් කරනු ඇත. ඔහුගේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිවාදී ලියොනල් මෙස්සි සමඟ එක්ව, රොනාල්ඩෝ ඉදිරි පරම්පරාවන් දශකයක් ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන් විසින්ම මිනුම් කර ගනු ඇති ක්‍රීඩාවේ යුගයක් නිර්වචනය කර ඇත.

ඕනෑම ක්‍රීඩාවක ක්‍රීඩකයෙකු ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ තරම් දිගු කලක් මෙතරම් ආධිපත්‍ය සහිත ලෙස ක්‍රියා කළ ද්‍රෘෂ්ටාන්ත ස්වල්පයකි. ඔහු විශ්‍රාමයට යාමේ ඇති ඉදිරි ගම්‍යතාව ගෝලීය පාපන්දු ලෝකය සඳහා ගැඹුරු සංක්‍රාන්ති මොහොතක් ලෙස ඇඟවෙයි.

දිගු කාලයක් ධෛර්‍යයෙන් හා ප්‍රේමයෙන් රොනාල්ඩෝගේ වෘත්තීය ගමන් මග අනුගමනය කළ ශ්‍රී ලාංකික පාපන්දු රසිකයින් සඳහා, මෙම ප්‍රවෘත්තිය නිශ්චිතවම ගැඹුරු හැඟීම් ඇවිස්සනු ඇත. පෘතුගාල ප්‍රහාරකයා දිවයිනේ ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩා පෞරුෂයන් අතර දිගු කලක් රැඳී සිටි අතර, කොළඹ සිට යාපනය දක්වා පාසල් ක්‍රීඩාංගණ හා පාපන්දු පිටිවල ඔහුගේ ජার්සිය ආනුල්‍යකයන් අතර බහුලව දක්නට ලැබේ.

වාරය ඉදිරියට යාමත් සමඟ, ඔහුගේ සැලසුම් පිළිබඳ ඕනෑම තවත් තහවුරු කිරීමක් සඳහා සියලු අවධානය රොනාල්ඩෝ කෙරෙහි ස්ථිරව ස්ථාවර ව රැඳෙනු ඇති අතර, ඔහුගේ අදිතුල ජීවිත ගමන් මගේ අවසාන විනිශ්චය ශිංගාරම ඇත්ත වශයෙන්ම ළඟා වෙමින් ඇතැයි පාපන්දු ලෝක

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss