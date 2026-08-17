ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම
ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්රී ලංකාවට ඉතා දුෂ්කර ඉනිමක් ලෙස මෙය නිරූපණය විය.
ස්පින් පන්දු යවන්නන් ක්රීඩාව පාලනය කරගනිති
ඉන්දියාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් ඉමහත් ආධිපත්යයෙන් ක්රීඩා කළ අතර, නිරවද්යතාවයෙන් හා කූටබුද්ධියෙන් ශ්රී ලංකාවේ පිතිකරණ පෙළ ක්රමානුකූලව කඩා බිඳ දැममින් ප්රහාර එල්ල කළහ. සංචාරක ස්පින් පන්දු යවන්නන් පිටියෙන් කරදරකාරී හැරවීමක් හා ගෙඩිය ඉහළට ඔසවා ගැනීමක් ලබා ගත් අතර, ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට නිතිපතා කඩා වැටෙන කඩු දෙස සතුටු පිළිතුරු සොයා ගැනීමට නොහැකි විය.
ගෙදර කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භයේ සිටම දැඩි අපහසුතාවට පත් වූ අතර, ශික්ෂිත ඉන්දීය ස්පින් ප්රහාරයට එරෙහිව ඵලදායී හවුල්කාරිත්ව ගොඩ නංවා ගැනීමට නොහැකි විය. ශ්රී ලංකාව ඉනිම ස්ථාවර කර ගැනීමට යත්න ගන්නා සෑම විටකම, ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතා දෙගුණ කරමින් තවත් කඩුවක් ඇද වැටෙන්නට විය.
ශ්රී ලංකාව පීඩනය යටට
දිවෙළ 99ට ඉහළ පෙළ කඩු 5ක් දිනා ගෙන ඇති ඉන්දියාවට එරෙහිව තරඟකාරී ලකුණු එකතුවක් ගොඩ නගා ගැනීමට ශ්රී ලංකාවට දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපත් ව ඇත. මෙම කඩා වැටීම හේතුවෙන් ඉනිම නගා සිටුවා ඉන්දියාවට තරඟය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කර ගැනීමට ඉඩ නොදීමේ විශාල වගකීමක් ඉතිරි පිතිකරුවන් මත පැටවී ඇත.
මෙම තත්ත්වය, දෙකණ්ඩායම් අතර මෑත දී පැවැති හමුවීම්වලදී ශ්රී ලංකාවේ පිතිකරුවන්ට ස්ථිරවම කරදර ඇති කළ ඉන්දියාවේ ස්පින් බහුල පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයෙන් ඇති වන ක්රමයෙන් වර්ධනය වන තර්ජනය ඉස්මතු කරයි.
ඉන්දියාව පිතිකරණයට එළඹෙන විට ආරක්ෂා කළ හැකි ලකුණු ප්රමාණයක් තමන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට ලබා දීමට අවශ්ය ඔරොත්තු දෙන හවුල්කාරිත්ව ගොඩ නගා ගැනීමට පහළ පෙළ ගැඹුරින් ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි ශ්රී ලංකාව අපේක්ෂා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.