රජයේ අනුමත අනුපාතය 50%දක්වා පහත වැටේ — ආර්ථික විශ්වාසය පළුදු වෙද්දී Verité සමීක්ෂණය හෙළිකරයි
ස්වාධීන පර්යේෂණ සංවිධානයක් වන Verité Research විසින් පවත්වන ලද නවතම Mood of the Nation සමීක්ෂණයට අනුව, ශ්රී ලංකා රජය කෙරෙහි පොදු ජනතාවගේ විශ්වාසය සැලකිය යුතු ලෙස පසුබැස, අනුමත අනුපාතය සියයට 50 දක්වා තියුණු ලෙස පහත වැටී ඇත.
රජය කෙරෙහි ජනතා සහයෝගය තියුණු ලෙස අඩුවේ
2026 ජූලි මාසයේ පවත්වන ලද මෙම සමීක්ෂණය හෙළි කළේ, මාස කිහිපයකට පෙර වාර්තා වූ සංඛ්යා හා සැසඳීමේදී රජයේ අනුමත අනුපාතය ප්රතිශත ලක්ෂ්ය 15කින් විශාල ලෙස පහත ගොස් ඇති බවයි. 2026 පෙබරවාරි මාසයේ දී පමණ, රජයට ප්රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් සියයට 65ක් සහයෝගය ලබා දුන් අතර, රටේ ආර්ථික ගමන් මග ගැන ජනතා කනස්සල්ල වර්ධනය වෙද්දී එම සහයෝගය දැන් සැලකිය යුතු ලෙස ක්ෂය වී ඇත.
ආර්ථික අපේක්ෂාවන් අඩාල වීම අතෘප්තියට හේතුවේ
Verité Research ගේ සොයාගැනීම් පෙන්නුම් කරන්නේ, රජයේ අනුමත අනුපාතය පහත වැටීමේ ප්රධාන හේතුව ලෙස ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සම්බන්ධ ජනතා විශ්වාසය දුර්වල වීම ඉදිරියෙහි සිටින බවයි. සාමාන්ය පුරවැසියන් රටේ මූල්ය තත්ත්වය ඔවුන්ගේ අපේක්ෂා සහ දෛනික යථාර්ථයට සරිලන ගතියකින් දියුණු වෙමින් පවතින්නේ දැයි ක්රමයෙන් සැකයෙන් බලා සිටින බව සමීක්ෂණය시시 시사කරයි.
සංඛ්යාලේඛනවල අර්ථය
ශ්රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්රයත්නයන් කරගෙන යන පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය තුළ, මෙම සොයාගැනීම් රජය සඳහා විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. සියයට 50 සීමාව දක්වා පහත වැටීම රජය තීරණාත්මක එළිපත්තකට ගෙන ඇති අතර, ඉදිරි ප්රතිපත්ති තීරණ සහ ප්රත්යක්ෂ ආර්ථික ප්රගතිය මත පදනම්ව ජනමතය තවදුරටත් වෙනස් විය හැකිය.
- 2026 පෙබරවාරි මාසයේ රජයේ අනුමත අනුපාතය: 65%
- 2026 ජූලි මාසයේ රජයේ අනුමත අනුපාතය: 50%
- එම කාල සීමාව තුළ වාර්තා වූ පහත වැටීම: ප්රතිශත ලක්ෂ්ය 15ක්
Verité Research ගේ Mood of the Nation මාලාව යනු ශ්රී ලංකාව පුරා පාලනය, ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ ආයතනික විශ්වාසය සම්බන්ධ ජනමතය නිරන්තරයෙන් විමසා බලන ස්වාධීන සමීක්ෂණ ශ්රේණියකි. රටේ දේශපාලන හා ආර්ථික ජනමත දත්තවල විශ්වාසදායක මූලාශ්රයක් ලෙස එම සංවිධානය පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.
නවතම ප්රතිඵල, රටේ මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ජනතාවට ජීවන තත්ත්වය ප්රත්යක්ෂව දියුණු කර ඇති බව ඔප්පු කිරීමේ රජයේ හැකියාව සහ රජයේ සන්නිවේදන උපාය මාර්ගය නැවත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දැඩි විමර්ශනයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.