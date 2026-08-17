Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බ්ලූම්ෆීල්ඩ් මරණ සිද්ධිය සම්බන්ධ යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ රිමාන්ඩ් රක්ෂිත බන්ධනය කොළඹ අධිකරණය දීර්ඝ කරයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බ්ලූම්ෆීල්ඩ් මරණ සිද්ධිය සම්බන්ධ යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ රිමාන්ඩ් රක්ෂිත බන්ධනය කොළඹ අධිකරණය දීර්ඝ කරයි

බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් සහ ඇත්ලටික් සමාජය සම්බන්ධ මරණ සිද්ධියකට අදාළ කතිර ප්‍රහාරයක් හා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ, අත්අඩංගුවට ගත් 17 හැවිරිදි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ රිමාන්ඩ් රක්ෂිත බන්ධනය කොළඹ අධිකරණයක් විසින් දීර්ඝ කර ඇති බව අධිකරණ මූලාශ්‍ර තහවුරු කළේය.

නඩු පසුබිම

නාබාලිගයෙකුගේ සම්බන්ධිත්වය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කීර්තිමත් ක්‍රිකට් සමාජයන්ගෙන් එකක් සමඟ ඇති සම්බන්ධය හේතුවෙන් මෙම සිද්ධිය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. ඔහුගේ වයස හේතුවෙන් අනන්‍යතාවය හෙළිදරව් නොකළ යෞවනයා, මරණයකට තුඩු දුන් බවට චෝදනා ලැබූ සිද්ධියක් සම්බන්ධ විමර්ශන අනුගමනයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

බලධාරීන් විසින් සැකකරු කොළඹ අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, විමර්ශන ක්‍රියාවලිය කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර ඔහු රිමාන්ඩ් රක්ෂිත බන්ධනයේ රඳවා ගන්නා ලෙස අධිකරණය නියෝග කළේය. රක්ෂිත බන්ධනය දීර්ඝ කිරීමේ තීරණය, විමර්ශකයින් තවමත් සාක්ෂි එකතු කරමින් සිද්ධිය වටා පවතින සම්පූර්ණ තත්ත්වය පරීක්ෂා කරමින් සිටින බව පෙන්නුම් කරයි.

ක්‍රියාත්මක විමර්ශනය

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතර, අධිකරණයේ තීරණය මඟින් විමර්ශකයින්ට ඔවුන්ගේ නඩුව ගොඩනැගීමට අතිරේක කාලයක් ලබා දී ඇත. චෝදනා ලද කතිර ප්‍රහාරයේ ස්වභාවය සහ මරණයට තුඩු දුන් සිදුවීම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී විමර්ශනය දිගටම සිදු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් කවයන් තුළ යෞවනයන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නාවලියක් මෙම සිද්ධිය නැගී සිටී; රටපුරා අසාමාන්‍ය ආශාවක් සහ ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ඇති ක්‍රීඩාවක් ලෙස ක්‍රිකට් සැලකේ. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් සහ ඇත්ලටික් සමාජය රටේ අතිශය කීර්තිමත් ක්‍රීඩා ආයතනයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.

නීතිමය කටයුතු

චෝදනාලත් තැනැත්තා නාබාලිගයෙකු වන හෙයින්, ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ යෞවන නඩු සඳහා විශේෂිත නියෝගවලට අනුව නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට සහ අතිරේක තොරතුරු එළිදරව් වන විට තවදුරටත් නඩු විභාගයන් පැවැත්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම දිගින් දිගටම වර්ධනය වන කතාව අනුගමනය කරමින්, නඩුව අධිකරණය හරහා ඉදිරියට ගෙන යන විට යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss