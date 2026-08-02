Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික කලහකාරී සිද්ධියකින් එක් අයෙකු මරණයට පත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව තීව්‍ර කරයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික කලහකාරී සිද්ධියකින් එක් අයෙකු මරණයට පත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ජීවිතයක් හිමිකර ගත් හිංසාත්මක කලහකාරී සිද්ධියකට අනුගාමීව, රටේ නිවැරදිකිරීමේ පහසුකම්වල තත්ත්වය සම්බන්ධව හදිසි කනස්සල්ලක් මතු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය පුරා ආරක්ෂක පියවර ශක්තිමත් කිරීමට ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

මාරාන්තික අවුල් ජාලය හදිසි ප්‍රතිචාරයක් අවුස්සයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික සිද්ධිය රටේ යුක්ති සහ නිවැරදිකිරීමේ ආයතන පද්ධතිය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇත. බලධාරීන් විසින් අතිරේක ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවා, තවදුරටත් හිංසාකාරී සිදුවීම් වැළැක්වීම හා ආධිපත්‍ය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා දැඩි ක්‍රියාපටිපාටි ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

කලහකාරී සිද්ධිය නිසා අවම වශයෙන් එක් මරණයක් තහවුරු වී ඇති අතර, එය අධික ලෙස ජනාකීර්ණ හා සම්පත් හිඟ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන තුළ පවතිය හැකි අස්ථාවර තත්ත්වයන් ඉස්මතු කරයි. කලහය ඇති වීමට හේතු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධව සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් තවම නිකුත් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව වටහා ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ ක්‍රමවේද ගැටලු

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු ක්‍රමවේද අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත; ඒවා අතර අධික ජනාකීර්ණ භාවය, ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ රැඳවුම් ජනගහනය අතර ආතතීන් ඇතුළත් වේ. මෙම තත්ත්වයන් ඓතිහාසිකව නිවැරදිකිරීමේ පහසුකම් හදිසි හිංසාකාරී සිදුවීම්වලට ගොදුරු කරවා, රැඳවියන් හා බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය යන දෙඅංශයටම සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කර ඇත.

අයිතිවාසිකම් පෙරටු ගාමී සංවිධාන නිතර නිතර රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, හුදෙක් වැඩිවූ භෞතික බලාත්මක කිරීම මත රදා නොසිට, අස්ථාවරත්වයේ මූල හේතු ආමන්ත්‍රණය කිරීම හරහා පමණක් ස්ථාවර ආරක්ෂාවක් ළඟා කර ගත හැකි බව තර්ක කරමින්, රටේ රැඳවුම් යටිතල ව්‍යූහයේ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිදු කරන ලෙසය.

බලධාරීන් සාමය පවත්වා ගැනීමට දිවුරයි

කලහකාරී සිද්ධියෙන් අනතුරුව, බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ අදාළ රජයේ අමාත්‍යාංශ පහත කරුණු සඳහා ප්‍රතිඥා දී ඇත:

  • පහසුකම් පුරා නිරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණ පද්ධති ශක්තිමත් කිරීම
  • පුහුණු ලත් ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම
  • පවතින ආරක්ෂක ක්‍රියාපටිපාටි පිළිබඳ සම්පූර්ණ සමාලෝචන පැවැත්වීම
  • කලහයේ හේතු විමර්ශනය කර වගකිව යුත්තන් වගවීමට ලක් කිරීම

නිලධාරීන් විසින් මහජනයාට සහතික කර ඇත්තේ, තත්ත්වය දැන් පාලනය යටතේ ඇති අතර, එවැනි සිදුවීමක් නැවත නොවේ යැයි සහතික කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලබන බවයි. මෙම නවතම ඛේදවාචකය ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ වඩාත්ම නොසලකා හරිනු ලබන ක්ෂේත්‍රයකට අලුත් විමර්ශනයක් ගෙන ඒමත් සමඟ, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පොරොන්දු ඉටු කිරීමට රජය කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයක් ඇති වෙමින් පවතී.

බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය හා රැඳවියන් යන දෙඅංශයේම ආරක්ෂාව ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර, තත්ත්වය එලෙසම තිබීම තවදුරටත් පිළිගත නොහැකි බවට මෙම සිදුවීම තියුණු මතක් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදී, බලපෑමට ලක් වූවන්ගේ පවුලේ අය සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, මාරාන්තික කලහයට හේතු වූ සිදුවීම් සහ අනාගත හිංසාව වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන පියවර සම්බන්ධව වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අතපත්තු සහ කවින්දි බැබළෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අලංකාර ලෙස මාලා ජයග්‍රහණය අත්කරගනී Sinhala

අතපත්තු සහ කවින්දි බැබළෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අලංකාර ලෙස මාලා ජයග්‍රහණය අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මාලා ජයග්‍රහණයක් තහවුරු කරගනිමින් සමස්ත ක්‍රීඩා අංශයන් හරහා ආධිපත්‍යදායක දස්කමක් ඉදිරිපත් කළ අතර, නායිකා චාමරී අතපත්තු සහ කවින්දි…

02 Aug 2026 Discuss
ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා Sinhala

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු සත්කාරයේ නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා දෙමාපිය සෞඛ්‍ය සුභසාධනය ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරක් තබමින්, නව දෙමාපියන්ගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ

ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ සමාගම්වල සතර රෝද වාහන විකුණුම් අංශය වන ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් (පුද්ගලික) සමිතිය, රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන මිල ගණන් සහිත අලුත්ම…

02 Aug 2026 Discuss