Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතපත්තු සහ කවින්දි බැබළෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අලංකාර ලෙස මාලා ජයග්‍රහණය අත්කරගනී

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතපත්තු සහ කවින්දි බැබළෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අලංකාර ලෙස මාලා ජයග්‍රහණය අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මාලා ජයග්‍රහණයක් තහවුරු කරගනිමින් සමස්ත ක්‍රීඩා අංශයන් හරහා ආධිපත්‍යදායක දස්කමක් ඉදිරිපත් කළ අතර, නායිකා චාමරී අතපත්තු සහ කවින්දි ප්‍රතිඵලය තීරණාත්මක ලෙස වෙනස් කළ කැපී පෙනෙන දායකත්වයන් ලබා දුන්හ.

ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ආධිපත්‍යදායක ප්‍රදර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිතිකරණය සහ පන්දු යැවීම යන දෙඅංශයෙහිම ආකර්ෂණීය සමගියකින් ක්‍රීඩාවේ සෑම අංශයකම ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කළේය. මාලා ජයග්‍රහණය, අතපත්තුගේ පළපුරුදු නායකත්වය යටතේ ක්‍රමයෙන් ඉහළ නැගෙමින් පවතින කාන්තා කණ්ඩායමේ වර්ධනය වන ගැඹුර සහ විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැඩිම සම්මාන ලාභීන් අතර ස්ථාන ගන්නා චාමරී අතපත්තු, තරගය තීරණය කළ දායකත්වයකින් කණ්ඩායමට ඇගේ වටිනාකම නැවතත් ඔප්පු කළාය. පීඩනය යටතේ දස්කම් දැක්වීමේ ඇගේ හැකියාව, දීර්ඝ කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ පෙළේ ශක්තිමත් කණුවක් වී ඇති අතර, මෙම මාලාවද ඊට ව්‍යතිරේකයක් නොවීය.

කවින්දි ප්‍රධාන චරිතයක් ලෙස මතු වෙයි

අතපත්තු සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා යොමු කිරීමේදී කවින්දි තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ අතර, ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පැවැත්මක් ලෙස ඇගේ නැගීම අවධාරණය කළාය. ඇගේ දස්කම් පුළුල් ප්‍රශංසාවට පාත්‍ර වූ අතර, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවගේ යෝග්‍ය අනාගතයක් පිළිබඳ සංඥාවක් ලබා දෙයි.

සාමූහික කණ්ඩායම් උත්සාහයක්

අතපත්තු සහ කවින්දි කැපී පෙනෙන නම් ලෙස සිටියද, මාලා ජයග්‍රහණය ඉතා සාමූහික උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක් වූ අතර, ව්‍යාපාරය පුරා තීරණාත්මක මොහොතන්හිදී ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් ඉදිරිපත් වූහ. ශ්‍රී ලංකාවේ පිටිරකින ක්‍රීඩා සහ පන්දු යැවීමේ අංශද ජයග්‍රහණයට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දුන්හ.

මාලා ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙනු ඇති අතර, කණ්ඩායම අනාගත ජාත්‍යන්තර කාර්යභාරයන් කරා ඉදිරි ගමන් කරද්දී ඔවුන්ගේ ජවය සහ ගතිවේගය ඉහළ නංවනු ඇත. දිවයිනේ රසිකයෝ මෙම ප්‍රතිඵලය ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමේ අඛණ්ඩ සාර්ථකත්වයේ ආරම්භය ලෙස සනිටුහන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික කලහකාරී සිද්ධියකින් එක් අයෙකු මරණයට පත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව තීව්‍ර කරයි Sinhala

මාරාන්තික කලහකාරී සිද්ධියකින් එක් අයෙකු මරණයට පත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ජීවිතයක් හිමිකර ගත් හිංසාත්මක කලහකාරී සිද්ධියකට අනුගාමීව, රටේ නිවැරදිකිරීමේ පහසුකම්වල තත්ත්වය සම්බන්ධව හදිසි කනස්සල්ලක් මතු…

02 Aug 2026 Discuss
ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා Sinhala

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු සත්කාරයේ නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා දෙමාපිය සෞඛ්‍ය සුභසාධනය ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරක් තබමින්, නව දෙමාපියන්ගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ

ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ සමාගම්වල සතර රෝද වාහන විකුණුම් අංශය වන ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් (පුද්ගලික) සමිතිය, රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන මිල ගණන් සහිත අලුත්ම…

02 Aug 2026 Discuss