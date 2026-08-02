Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තුවාලයක් හේතුවෙන් ජස්ප්‍රිත් බුම්රා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් අස්වීමට සූදානම්

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තුවාලයක් හේතුවෙන් ජස්ප්‍රිත් බුම්රා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් අස්වීමට සූදානම්

ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ වේගී පන්දු යවන්නා වන ජස්ප්‍රිත් බුම්රා, තුවාලයක් සිදුවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ඉදිරි ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් අස්වන බවට වාර්තා වන අතර, තීරණාත්මක තරග ඉදිරිපිට ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යැවීමේ ශක්තියට මෙය බරපතල පසුබෑමක් සිදු කර ඇත.

බුම්රාගේ නොමැතිකම විශාල පසුබෑමක්

වාර්තාවලට අනුව, බුම්රා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා තේරීම් නොලබන අතර, ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ප්‍රබලතම පන්දු යැවීමේ අවිය හිස් කරන ශූන්‍යය පිරවීමේ සැලකිය යුතු අභියෝගයකට කළමනාකරු මණ්ඩලය මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත.

මෑත කාලීනව, ඉන්දීය කණ්ඩායමේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයා ලෙස කඩිනමින් ICC පන්දු යැවීම් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානය දිනා ගනිමින් සෑම කොන්දේසියකම ටෙස්ට් ජය ලබා ගැනීමේ ව්‍යාපාරයන්හිදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටි බුම්රාගේ නොමැතිකම, ඉතිරි වේග පන්දු යවන්නන් කරා වගකීම් භාරය නිසැකවම ගෙන යනු ඇත.

ඉන්දියාවේ පන්දු යැවීමේ සැලසුම් මත බලපෑම

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉන්දියාවේ ජාත්‍යන්තර කාලසටහනේ වැදගත් ව්‍යාපාරයක් නියෝජනය කරන හෙයින්, මෙම තුවාලයේ කාලය ඉන්දියාවට ඉතා අශුභදායකය. කණ්ඩායම් කළමනාකරණය සහ තේරීම්කරුවන්ට, තරගාත්මක ලෙස සිදු වෙතැයි සිතිය හැකි මෙම ගැටුමේදී ඉදිරිපත් ව ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස කටයුතු කළ හැකි සුදුසු ආදේශකයකු හඳුනා ගැනීමේ කාර්යය පැවරෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් සහ නිලධාරීන් මෙම වර්ධනය ගැඹුරු උනන්දුවකින් දෙස බලා සිටිනු ඇත; මන්ද, බුම්රාගේ නොමැතිකම තරගාවලියේ තුලාව වෙනස් කළ හැකි අතර, ස්වකීය ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රහාරකයා නොමැතිව සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල ලෙස පෙනෙන ඉන්දීය ප්‍රහාරයට මුහුණ දෙන ස්වාගතිකයන්ගේ පිතිකරුවන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමේ වැඩි අවස්ථාවක් ලැබිය හැකිය.

සුවය ලැබීමේ කාලරාමුව අපැහැදිලිව

බුම්රාගේ තුවාලයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ ඔහුගේ අපේක්ෂිත සුවය ලැබීමේ කාලරාමුව, ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත. ඉදිරි දිනවල ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පිළිබඳ වැඩිදුර යාවත්කාලීන කිරීම් සොයා ක්‍රිකට් ලෝකය ගැඹුරු අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

ඉකුත් කාලයේ බුම්රා තුවාල ගැටලූවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ව්‍යස්ත ජාත්‍යන්තර කාලදර්ශකය ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ ප්‍රමුඛ වේග පන්දු යවන්නා හැකිතාක් ඉක්මනින් සම්පූර්ණ යෝග්‍යතාවයට ගෙන ඒමට ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකරණය බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා Sinhala

ParentX හඳුන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම සුවිශේෂී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නිවාඩු නිකේතනය නව දෙමාපියන් සඳහා

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු සත්කාරයේ නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා දෙමාපිය සෞඛ්‍ය සුභසාධනය ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරක් තබමින්, නව දෙමාපියන්ගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන BAIC X3e විදුලි SUV රථය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දේ

ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ සමාගම්වල සතර රෝද වාහන විකුණුම් අංශය වන ඩේවිඩ් පීරිස් ඔටොමොබයිල්ස් (පුද්ගලික) සමිතිය, රුපියල් මිලියන 11.5 සිට ආරම්භ වන මිල ගණන් සහිත අලුත්ම…

02 Aug 2026 Discuss
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ නව වර්ධන මාවතක් සකසයි — ගෝලීය සම්බන්ධතාව මූලික කරගනිමින් Sinhala

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ නව වර්ධන මාවතක් සකසයි — ගෝලීය සම්බන්ධතාව මූලික කරගනිමින්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිය කටයුතු නව පරිවර්තනීය අදියරකට ගෙන යමින් සිටින අතර, බැංකුවේ නවතම උපාය මාර්ගික දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව, තිරසාර වර්ධනයට…

02 Aug 2026 Discuss