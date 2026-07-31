Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉහළ මට්ටමේ ඉන්දීය ව්‍යාපාරික නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉහළ මට්ටමේ ඉන්දීය ව්‍යාපාරික නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

නියෝජිත පිරිසේ පැමිණීම දෙරට අතර වර්ධනය වන ආර්ථික උනන්දුව පිළිබිඹු කරයි

ඉන්දීය ව්‍යාපාරික නායකයන්ගෙන් සමන්විත著名 නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින වාණිජ සබඳතාවය තවදුරටත් ඉස්මතු කරයි. මෙම සංචාරය ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම හා ආයෝජනය ඉක්මනින් වර්ධනය වෙමින් පවතින බවට සාක්ෂියක් වන අතර, ආර්ථික සහයෝගිතාව සඳහා නව අවස්ථා සොයා ගැනීමට දෙපාර්ශ්වයම උනන්දු වී සිටී.

දේශසීමා හරහා වාණිජ සබඳතා තෙහෙට්ටු කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව සිය පවතින ආර්ථික ය立復ňkám සඳහා විදේශ ආයෝජන හා හවුල්කාරිත්වයන් ක්‍රියාශීලීව සොයන මෙවන් අවස්ථාවකදී මෙම නියෝජිත පිරිස පැමිණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් සමීප වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු හා භූගෝලීය අසල්වැසියෙකු ලෙස ඉන්දියාව, දිවයිනේ ආර්ථික පරිසරය තුළ සැලකිය යුතු භූමිකාවක් ඉටු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

සංචාරයේ නිරත ව්‍යාපාරික නියෝජිතයන් තම නවාතැන් ගැනීමේ කාලය තුළ දේශීය කොටස්කරුවන්, කර්මාන්ත නායකයන් හා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ හමු වූ අතර, රටවල් දෙක අතර වෙළඳ ප්‍රමාණය ව්‍යාප්ත කිරීම, ආයෝජන අවස්ථා හඳුනා ගැනීම සහ දිගුකාලීන වාණිජ හවුල්කාරිත්වයන් පෝෂණය කිරීම කේන්ද්‍ර කරගෙන සාකච්ඡා පැවැත්විණි.

උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් සහිත සංචාරයක්

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව ආර්ථික හා සාංස්කෘතික සබඳතාවල දිගු ඉතිහාසයක් බෙදා ගන්නා අතර, මෙවැනි සංචාර එම සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාමටත් ඉදිරියට ගෙනයාමටත් අත්‍යවශ්‍ය ලෙස සැලකේ. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෑත කාලීන අභියෝගවලින් පසු රටේ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනඟමින් ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව සිදු වන මෙවන් සන්දර්භයකදී ඉන්දීය ව්‍යාපාරික උනන්දුව ආකර්ෂණය කරගැනීම විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

දෙපාර්ශ්වයේම නිලධාරීන් හා වෙළඳ නියෝජිතයන් මෙම සාකච්ඡාවලින් ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල පිළිබඳ ශුභවාදී ආකල්පයක් ප්‍රකාශ කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳපොළේ ලබා ගත හැකි අවස්ථා පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් නියෝජිත පිරිස ඉන්දියාවට රැගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවල පුළුල් සන්දර්භය

මෙම ව්‍යාපාරික සංචාරය, වෙළඳාම, සම්බන්ධතා, බලශක්තිය හා සංවර්ධන සහයෝගිතාව ආවරණය කරමින් තීව්‍ර වෙමින් පවතින ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවල පුළුල් රටාවේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. රජයන් දෙකම මෑත කාලීනව සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ තම කැපවීම නැවත තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම නියෝජිත පිරිස ලෙස ඇති පුද්ගලික අංශ සහභාගිත්වය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උත්සාහයන්ට ඉතා වැදගත් අනුපූරකයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික හා රජයේ කල්ලිවල නියෝජිතයන් නියෝජිත පිරිස උණුසුම් ලෙස පිළිගත් අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය හා වාණිජය හා ආයෝජනය සඳහා කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස රටේ ඇති විභවය කෙරෙහි ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩ විශ්වාසයේ ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස මෙම සංචාරය දකී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී Sinhala

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී

එක්සත් රාජධානියේ දිග හැරෙන ශ්‍රී ලාංකික සාර්ථකත්වයේ කතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බැංකු නිලධාරිනියක් එක්සත් රාජධානියේ අසාමාන්‍ය දෙවන වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩනඟා…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තම කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ පළමු මැචය සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ගැටීමට සූදානම් වන අතර, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින රසිකයන්…

31 Jul 2026 Discuss
වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

නව මාර්ග වියට්නාමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ධනය වන ගුවන් සේවා සබඳතා සංඥා කරයි වියට්නාම් ගුවන් සේවා සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමත් සමඟ ආසියාතික…

31 Jul 2026 Discuss