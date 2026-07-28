කරුණානායක මහ බැංකුවට හා IMF ප්රතිපත්තිවලට දැඩි ලෙස පහර දෙයි — ආයතන 'ශ්රී ලංකාව විනාශ කළා' යැයි ප්රකාශ කරයි
හිටපු මුදල් අමාත්ය රවී කරුණානායක මහතා ශ්රී ලංකාවේ මහ බැංකුවට හා ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලට (IMF) දැඩි ලෙස පහර දෙමින්, ඔවුන්ගේ ප්රතිපත්ති රටව ආර්ථිකව දණ ගස්වීමට හේතු වූ බව ප්රකාශ කර සිටී.
සෘජු චෝදනාවක්
කරුණානායක මහතා තම නවතම ප්රකාශවලදී වචන වසං නොකොට, ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ආර්ථික දුක්ඛිතාවයට වගකිව යුත්තේ මහ බැංකුව බව කෙලින්ම චෝදනා කළේය. සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට අසාර්ථක ලෙස ක්රියාත්මක වූ ප්රතිපත්ති අනුගමනය කළ බවට ඔහු එම ආයතනය හෙළා දුටුවේය. පළපුරුදු දේශපාලනඥයෙකු හා හිටපු අමාත්යවරයෙකු ලෙස ඔහු, රටේ මූල්ය කඩාවැටීමේ ප්රධාන හේතුකාරකයක් ලෙස එම ආයතනයේ හැසිරීම හඳුන්වා දුන්නේය.
ශ්රී ලංකාව IMF ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනට අනුයුක්ත කොන්දේසි මත දැඩිව රඳා පවතිමින් අස්ථිර ආර්ථික සුළි කුණාටුවකින් ගොඩ ඒමට තවමත් වෙර දරන මෙවැනි සමයක, ඔහුගේ ප්රකාශ දේශපාලන ක්ෂේත්රයේ නොයෙකුත් කොටස් අතර ප්රශංසාවට හා විවේචනයට ලක්ව ඇත.
IMF වැඩසටහන විමර්ශනයට ලක් වෙයි
කරුණානායක මහතා IMF ආයතනයට ද තියුණු විවේචන එල්ල කරමින්, රටේ ගලවා ගැනීමේ ණය පැකේජයට ගැසූ කොන්දේසි ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ සැබෑ අවශ්යතා සේවය කළේ ද යන්න ප්රශ්නාර්ථයට ලක් කළේය. බාහිර මඟ පෙන්වීම යටතේ ක්රියාත්මක කෙරෙන ප්රතිපත්ති, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට තවමත් වෙර දරන ජනතාව මත අසාධාරණ බරක් පටවා ඇතැයි ඔහු සඳහන් කළේය.
ඒ ප්රකාශ, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ දිශාව සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් දේශපාලන පාර්ශ්ව අතර ඇතිවෙමින් පවතින නොසන්සුන්කමක් පිළිබිඹු කරයි. රටපුරා ගෘහස්ත ආදායම් කෙරෙහි දිගින් දිගටම බලපෑ ඉතිරිකිරීමේ පියවර හා බදු වැඩිවීම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ම මේ ප්රශ්නය දැඩි ලෙස මතු වෙමින් තිබේ.
පුළුල් දේශපාලන පසුබිම
පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයේ රජය යටතේ මුදල් අමාත්යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කරුණානායක මහතා, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර ප්රකාශකයකු වී සිටී. ඔහුගේ නවතම ප්රකාශ, සුවය ලැබීමේ ගතිය හා විදේශ මූල්ය ආධාර ලබා ගනු ලැබූ කොන්දේසි සම්බන්ධව ගැඹුරු කලකිරීමකින් සිටින ජනතාවගේ ඇතැම් කොටස් අතර දෙගුණ ශක්තියකින් ප්රතිරාව නඟනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
IMF වැඩසටහනට විවේචනාත්මක අය තර්ක කරන්නේ, සාර්ව ආර්ථික දර්ශක ස්ථාවර වෙමින් පවතින නමුත්, ප්රතිසංස්කරණවල සමාජ පිරිවැය අසමානුපාතිකව දරා සිටින්නේ අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී ශ්රී ලාංකිකයන් බවයි. කෙසේ නමුත්, ඒ වැඩසටහනේ ආධාරකරුවෝ, රාජ්ය මූල්ය විනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමටත් දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සඳහාත් වැඩසටහන අත්යාවශ්ය ලෙසම පවතින බව පවසති.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය සම්බන්ධ විවාදය තීව්ර වෙත්ම, කරුණානායක මහතාගේ ප්රකාශ වැනි ප්රකාශ, රටේ ඉදිරි ගමනාන්තය හැඩ ගැස්වීමේදී දේශීය ආයතන හා ජාත්යන්තර මූල්ය සංවිධානවල කාර්යභාරය සම්බන්ධව ජනතා හා පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාව තවදුරටත් ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.