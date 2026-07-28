Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යටි ලෝකයේ තර්ජන හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ හින්දු චාරිත්‍රික නර්තන උළෙල අවලංගු කෙරේ

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යටි ලෝකයේ තර්ජන හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ හින්දු චාරිත්‍රික නර්තන උළෙල අවලංගු කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික හින්දු චාරිත්‍රික නර්තන උළෙලක් අවලංගු කර ඇත්තේ සංවිධායකයන්ට යටි ලෝකයේ පුද්ගලයන්ගෙන් තර්ජනාත්මක පණිවිඩ ලැබීමෙන් පසුව වන අතර, එය රටේ ආගමික හා සාංස්කෘතික රැස්වීම්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැඩි සැලකිල්ලට තුඩු දී ඇත.

තර්ජන හමුවේ සංවිධායකයන් පසු බසිති

හින්දු චාරිත්‍රික නර්තනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ මෙම උළෙල අවලංගු කළේ, එය සංවිධානය කිරීමේ වගකීම දරු පාර්ශ්ව අපරාධ යටි ලෝකයේ ජාලවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගෙන් පීඩනයට ලක් වීමෙන් අනතුරුවය. කලාකරුවන්ගේ හා සහභාගිවන්නන්ගේ ආරක්ෂාව අවදානමට ලක් කිරීමට වඩා සාංස්කෘතික වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දැමීමට සිදු වනු තරම් එම තර්ජන බරපතල විය.

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ හින්දු ප්‍රජාවට කලකිරවනසුළු සංඥාවක් එවා ඇති අතර, එම ප්‍රජාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එවැනි චාරිත්‍රික නර්තන සම්ප්‍රදායන් තම ආගමික හා සාංස්කෘතික අනන්‍යතාවයේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස සමරමින් ආ ඇත. මෙවැනි අවස්ථාවලට සාමාන්‍යෙයන් භක්තිකයන්ගේ පුළුල් සහභාගිත්වයක් ලැබෙන අතර, ඒවා සරල පොදු ප්‍රදර්ශනයන් නොව, ශුද්ධ වූ ආගමික චාරිත්‍ර ලෙස සැලකේ.

සාංස්කෘතික හා ආගමික වැදගත්කම අවදානමේ

හින්දු චාරිත්‍රික නර්තන ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ හා පුළුල් හින්දු ප්‍රජාවන් තුළ ගැඹුරු අධ්‍යාත්මික අර්ථයක් දරන අතර, ඒවා බොහෝ විට ආගමික උත්සව හා කෝවිල් පූජා අවස්ථාවලදී භක්ති ප්‍රකාශනයන් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ. මෙම අවලංගු කිරීම බොහෝ ප්‍රජා සාමාජිකයන් කලකිරීමට පත් කර ඇති අතර, එවැනි බලපෑම් සාම්ප්‍රදායිකව ඊට ඔබ්බෙන් පැවති අවකාශයන් ආක්‍රමණය කිරීමට අපරාධ තර්ජන ඇරඹී ඇතැයි යන කනස්සල්ල වර්ධනය වෙමින් ඇත.

ප්‍රජාව තුළේ ආගමික හා සාංස්කෘතික නායකයන් සංවිධායකයන් එවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ බව පිළිබඳව කෝපය ප්‍රකාශ කරමින්, තර්ජනවල මූලාශ්‍රය විමර්ශනය කර වගකිවයුත්තන්ට නීතිය ඉදිරියේ පිළිතුරු දීමට සලස්වන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

වඩා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම සිදුවීම, ආගමික සුළුතරයන් හා ඔවුන්ගේ සාංස්කෘතික භාවිතයන් අපරාධ මැදිහත්වීම්වලින් ආරක්ෂා කිරීමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක් නැවත අවුස්සා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ හින්දු ප්‍රජාව දිවයිනේ ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන අතර, බාහිර බාධාවකින් තොරව ආගමික කටයුතු සිදු කිරීමේදී ඔවුන් කලින් කල අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත.

සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් ආගමික ප්‍රජාවන් බිය ගැන්වීමට යටි ලෝකයේ හේතුන් ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයකට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගන්නා ලෙස රජය හා පොලීසියෙන් ඉල්ලා ඇති අතර, තීරණාත්මක ලෙස ක්‍රියා නොකළහොත් රට පුරා සාංස්කෘතික හා අධ්‍යාත්මික ජීවිතයට තවදුරටත් මැදිහත් වීමට දිරිගැන්වීමක් විය හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.

උළෙල අවලංගු වීමට හේතු වූ තර්ජන සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ විධිමත් විමර්ශන පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් කිසිදු රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名…

28 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ මත පවතින තතානය දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ප්‍රකෘතිය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි…

28 Jul 2026 Discuss