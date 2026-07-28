Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ පෝට් සිටි අසල චීන ජාතිකයෙකු ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් මිය ගිය බව පොලීසිය තහවුරු කරයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ පෝට් සිටි අසල චීන ජාතිකයෙකු ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් මිය ගිය බව පොලීසිය තහවුරු කරයි

කොළඹ පෝට් සිටි ප්‍රදේශය අසල සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් චීන ජාතිකයෙකු ඝාතනය වූ සිද්ධිය සම්බන්ධ විස්තර ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය හෙළිදරව් කර ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විදේශ ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් වන පෝට් සිටි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අසල සිදු වූ මෙම සිද්ධිය සහ ඊට විදේශ ජාතිකයෙකු සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් එය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

සිද්ධියේ විස්තර

පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට අනුව, දේහාන්තයෙන් අවසන් වූ ශාරීරික ගැටුමකින් අනතුරුව චීන ජාතිකයා ජීවිතක්ෂයට පත් විය. නීතිය බලාත්මාක කිරීමේ නිලධාරීහු මෙම මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ඝාතන විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ඝාතනයට වගකිව යුතු සියලු පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා බලධාරීන් සක්‍රීයව ඉඟි සොයා ලුහුබඳිමින් සිටිති. මාරාන්තික ප්‍රහාරයට පෙර ගැටුමක් සිදු වූ බව පොලිස් ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙන නමුත්, සිදු වූ සිද්ධි අනුපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන් තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතී.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී

විදේශ ජාතිකයෙකු සම්බන්ධ වී ඇති බැවින් මෙම නඩුව අතිශය බරපතළ ලෙස සලකා බලන බවට ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් මහජනතාවට සහතික වී ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අදාළ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග සමඟ සම්බන්ධීකරණය ද අපේක්ෂා කෙරේ.

සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික අවධානයක් සහ ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින විදේශ ජාතිකයන් සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති පෝට් සිටි පරිශ්‍රය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී දිනෙෙ‍සිදු කෙරෙන විමර්ශනවලට සහාය වන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලා සිටී. විමර්ශනය දියුණු වත්ම තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名…

28 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ මත පවතින තතානය දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ප්‍රකෘතිය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි…

28 Jul 2026 Discuss